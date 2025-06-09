Москвичи взяли под опеку мальчика с "хрустальной" болезнью и глухотой из Новосибирска

Биологической маме на момент рождения малыша было 14 лет

09 июня 2025, 19:59, ИА Амител

Фото: Klara Kulikova / unsplash.com

Москвичи Дарья и Андрей взяли под опеку четырехлетнего мальчика из Новосибирска с "хрустальной" болезнью и глухотой. Они признаются, что всегда мечтали о большой семье. Семь лет назад у пары родилась дочка Маша, а вскоре зашел разговор о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Свою историю они рассказали "КП-Новосибирск".

"Три года назад мы взяли под опеку Диму, а осенью 2024 года решили взять третьего малыша в семью. Нашли анкету маленького Сережи – ребенок с пятой группой здоровья рос в новосибирском детском доме. Мы подготовили документы и забрали его в октябре 2024 года. Через три месяца волонтер Юля Галагуз выложила пост о его одногруппнике Дениске: глядя на его фото, мы решили, что не оставим малыша", – вспоминает 44-летний Андрей.

Денис родился в 2021 году в одном из роддомов Новосибирска. Ему поставили диагноз гидроцефалия и несовершенный остеогенез – так называемая "хрустальная болезнь". При этом заболевании кости становятся хрупкими и могут сломаться от неосторожного движения. За четыре года у малыша были множественные переломы.

Кроме того, мальчик не разговаривает.

"Денис родился весом 850 граммов, его биомаме на момент рождения было 14 лет (лишена родительских прав). За период нахождения в детских домах Дениса никто не навещал, не звонил, и никто им не интересовался – его бросили. <...> Оказалось, что малыш не умеет говорить и у него 100% потеря слуха, ему тяжело даются навыки бытового уровня. В свои четыре года не умеет пользоваться горшком, не жует, ему трудно взять ложку, не умеет бегать, как другие дети", – рассказал приемный папа мальчика.

В мае 2025 года опека дала добро, и Андрей вылетел за приемным сыном.

Сначала ребенок испугался новой обстановки. Причина – врожденная глухота (малыш родился на 26-й неделе). Приемные родители говорят, что шанс вернуть ему слух есть: они замечали, что мальчик стучал по игрушкам и прислушивался. Супруги подали документы на смену программы реабилитации, чтобы получить сверхмощные слуховые аппараты. По словам врачей, если малыш среагирует на звуки, ему можно будеть сделать операцию и поставить кохлеарные импланты.

Также сейчас Денису необходим генетический анализ – полное секвенирование генома.