Москвичи взяли под опеку мальчика с "хрустальной" болезнью и глухотой из Новосибирска
Биологической маме на момент рождения малыша было 14 лет
09 июня 2025, 19:59, ИА Амител
Москвичи Дарья и Андрей взяли под опеку четырехлетнего мальчика из Новосибирска с "хрустальной" болезнью и глухотой. Они признаются, что всегда мечтали о большой семье. Семь лет назад у пары родилась дочка Маша, а вскоре зашел разговор о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Свою историю они рассказали "КП-Новосибирск".
"Три года назад мы взяли под опеку Диму, а осенью 2024 года решили взять третьего малыша в семью. Нашли анкету маленького Сережи – ребенок с пятой группой здоровья рос в новосибирском детском доме. Мы подготовили документы и забрали его в октябре 2024 года. Через три месяца волонтер Юля Галагуз выложила пост о его одногруппнике Дениске: глядя на его фото, мы решили, что не оставим малыша", – вспоминает 44-летний Андрей.
Денис родился в 2021 году в одном из роддомов Новосибирска. Ему поставили диагноз гидроцефалия и несовершенный остеогенез – так называемая "хрустальная болезнь". При этом заболевании кости становятся хрупкими и могут сломаться от неосторожного движения. За четыре года у малыша были множественные переломы.
Кроме того, мальчик не разговаривает.
"Денис родился весом 850 граммов, его биомаме на момент рождения было 14 лет (лишена родительских прав). За период нахождения в детских домах Дениса никто не навещал, не звонил, и никто им не интересовался – его бросили. <...> Оказалось, что малыш не умеет говорить и у него 100% потеря слуха, ему тяжело даются навыки бытового уровня. В свои четыре года не умеет пользоваться горшком, не жует, ему трудно взять ложку, не умеет бегать, как другие дети", – рассказал приемный папа мальчика.
В мае 2025 года опека дала добро, и Андрей вылетел за приемным сыном.
Сначала ребенок испугался новой обстановки. Причина – врожденная глухота (малыш родился на 26-й неделе). Приемные родители говорят, что шанс вернуть ему слух есть: они замечали, что мальчик стучал по игрушкам и прислушивался. Супруги подали документы на смену программы реабилитации, чтобы получить сверхмощные слуховые аппараты. По словам врачей, если малыш среагирует на звуки, ему можно будеть сделать операцию и поставить кохлеарные импланты.
Также сейчас Денису необходим генетический анализ – полное секвенирование генома.
"Анализ стоит 95 тысяч рублей, нам пришлось объявить сбор в соцсетях. Если "хрустальная болезнь" подтвердится, то малыша возьмут на лечение по ОМС в ЦИТО или НИКИ Педиатрии имени Вельтищева, там же врачи попытаются научить его жевать", – говорит его приемный отец.
20:40:13 09-06-2025
это святые люди. пусть у них все получится! ❤️
08:13:41 10-06-2025
в мире много добрых людей, и пускай им улыбается удача!!!
08:58:18 10-06-2025
Храни Господь Вас!
09:57:15 10-06-2025
Гость (08:58:18 10-06-2025) Храни Господь Вас!...
А можно в церкву идти молиться, а не сюда этот хлам тащить средневековый?