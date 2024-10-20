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Москвичка пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке

Девочка ела из миски и вела себя как кошка

20 октября 2024, 19:30, ИА Амител

Женщина с девочкой на поводке / Кадр из видео
Женщина с девочкой на поводке / Кадр из видео

Жительница Москвы посетила кальянную вместе с дочерью, которая была одета в костюм кошки. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Москва 125".

Женщина привела свою дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска, изображающая кошачью мордочку, а на руках – перчатки, имитирующие кошачьи лапы. Она сидела перед диваном матери на корточках, мяукала и ластилась к официантам и другим посетителям как настоящая кошка. Все это время женщина курила кальян, держа поводок в руках.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.

кафе

Комментарии 18

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Гость

19:38:28 20-10-2024

Вы поздравления детей от производства в СССР не видали.
Дети в зверушек одеты
Дед Мороз со снегурочкой в сисю, с папиросой в зубах.
Нынешние противники квадракоперов с коней бы попадали.

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Гость

08:02:20 21-10-2024

Гость (19:38:28 20-10-2024) Вы поздравления детей от производства в СССР не видали.Д... Дурной? одно дело маскарад, который длится пару часов раз в год, другое дело образ жизни. И на маскараде дети находтся в специальном праздныемом месте а не вобщественном месте.
Обеих москвачек к психиатру. У "кошки" отобрать гаджеты, так как животные ими не пользуются. И отправить на лечение, мамашку, которая допустила это - штраф и тоже на лечение. Желательно с отработкой полгодика в каком нибудь приюте за бесплатно. Раз есть тяга к животным, вт пусть во благо животных поработают.

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Гость

19:58:04 20-10-2024

Ну и ладно. Мамаша на случку к коту пойдёт. Нам не жалко

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Гость

20:07:49 20-10-2024

Москва всем пример

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Элен без ребят

21:18:38 20-10-2024

кошку в приют, москвичку обязать финансово содержать животное.

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Капец

22:40:16 20-10-2024

Капец!

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Вася

23:56:03 20-10-2024

Ну пришли - и пришли.
Более важный вопрос - а почему они не покинули кальянную в смирительных рубашках??? И куда смотрел районный психиатр?

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Гость

02:03:33 21-10-2024

Это, конечно, не нормально..Но вот меня, например, гораздо больше интересуют безумно растущие цнеы в магазинах на продукты и на все остальное. Гораздо больше квадроберов и прочей чепухи. Вопрос почему госдуму так интересуют эти игры гораздо больше, чем меня? Может как раз потому как меня как и многих интересуют совершенно другое?

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Гость

09:54:21 21-10-2024

Гость (02:03:33 21-10-2024) Это, конечно, не нормально..Но вот меня, например, гораздо б... Народ уже устал от роста цен!!!!!!!!! Но "сытый" "голодному" -не разумеет! Печально!!!!!!!!!!!!

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Коротин В

03:26:33 21-10-2024

Всё враньё,у меня четверо внуков учатся в школе в Москве,ни о каких квадроберах не слышали и не видели,это всё корреспонденты придумали!

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Гость

08:23:35 21-10-2024

А разве с животными можно туда входить?

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Гость

08:31:44 21-10-2024

Не надоело? А тем временем для МСП с января взносы с ФОТ поднимают. Плюсом к уже имеющемуся увеличению налогов и введению НДС для УСН, который больше похож на налог с продаж. Но, конечно же, квадроберы (о которых можно придумать что угодно) влияют на нашу жизнь больше, ага.

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Гость

23:06:18 21-10-2024

Гость (08:31:44 21-10-2024) Не надоело? А тем временем для МСП с января взносы с ФОТ под... Вы путаете. Не взносы поднимают, а льготу уменьшают. 15% свыше МРОТ - это льгота, которую завтра вообще отменить могут.

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Гость

08:52:37 21-10-2024

Это как в 2018 Чемпионат по футболу, стал важнее повышения пенсионного возраста. .... Переодетые дети стали важнее инвалидов и могил героев России, которые заполонили кладбища

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Мусик

09:13:59 21-10-2024

Гость (08:52:37 21-10-2024) Это как в 2018 Чемпионат по футболу, стал важнее повышения п... не стали.

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Гость

09:29:26 21-10-2024

Больные.

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Гость

10:20:45 21-10-2024

в дурку обеих, на лечение!

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Гость

10:34:22 21-10-2024

Открою вам тайну. Нет никаких квадроберов. Хитрые люди вбросили тему для отвлечения внимания

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