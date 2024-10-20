Москвичка пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке
Девочка ела из миски и вела себя как кошка
20 октября 2024, 19:30, ИА Амител
Женщина с девочкой на поводке / Кадр из видео
Жительница Москвы посетила кальянную вместе с дочерью, которая была одета в костюм кошки. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Москва 125".
Женщина привела свою дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска, изображающая кошачью мордочку, а на руках – перчатки, имитирующие кошачьи лапы. Она сидела перед диваном матери на корточках, мяукала и ластилась к официантам и другим посетителям как настоящая кошка. Все это время женщина курила кальян, держа поводок в руках.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.
19:38:28 20-10-2024
Вы поздравления детей от производства в СССР не видали.
Дети в зверушек одеты
Дед Мороз со снегурочкой в сисю, с папиросой в зубах.
Нынешние противники квадракоперов с коней бы попадали.
08:02:20 21-10-2024
Гость (19:38:28 20-10-2024) Вы поздравления детей от производства в СССР не видали.Д... Дурной? одно дело маскарад, который длится пару часов раз в год, другое дело образ жизни. И на маскараде дети находтся в специальном праздныемом месте а не вобщественном месте.
Обеих москвачек к психиатру. У "кошки" отобрать гаджеты, так как животные ими не пользуются. И отправить на лечение, мамашку, которая допустила это - штраф и тоже на лечение. Желательно с отработкой полгодика в каком нибудь приюте за бесплатно. Раз есть тяга к животным, вт пусть во благо животных поработают.
19:58:04 20-10-2024
Ну и ладно. Мамаша на случку к коту пойдёт. Нам не жалко
20:07:49 20-10-2024
Москва всем пример
21:18:38 20-10-2024
кошку в приют, москвичку обязать финансово содержать животное.
22:40:16 20-10-2024
Капец!
23:56:03 20-10-2024
Ну пришли - и пришли.
Более важный вопрос - а почему они не покинули кальянную в смирительных рубашках??? И куда смотрел районный психиатр?
02:03:33 21-10-2024
Это, конечно, не нормально..Но вот меня, например, гораздо больше интересуют безумно растущие цнеы в магазинах на продукты и на все остальное. Гораздо больше квадроберов и прочей чепухи. Вопрос почему госдуму так интересуют эти игры гораздо больше, чем меня? Может как раз потому как меня как и многих интересуют совершенно другое?
09:54:21 21-10-2024
Гость (02:03:33 21-10-2024) Это, конечно, не нормально..Но вот меня, например, гораздо б... Народ уже устал от роста цен!!!!!!!!! Но "сытый" "голодному" -не разумеет! Печально!!!!!!!!!!!!
03:26:33 21-10-2024
Всё враньё,у меня четверо внуков учатся в школе в Москве,ни о каких квадроберах не слышали и не видели,это всё корреспонденты придумали!
08:23:35 21-10-2024
А разве с животными можно туда входить?
08:31:44 21-10-2024
Не надоело? А тем временем для МСП с января взносы с ФОТ поднимают. Плюсом к уже имеющемуся увеличению налогов и введению НДС для УСН, который больше похож на налог с продаж. Но, конечно же, квадроберы (о которых можно придумать что угодно) влияют на нашу жизнь больше, ага.
23:06:18 21-10-2024
Гость (08:31:44 21-10-2024) Не надоело? А тем временем для МСП с января взносы с ФОТ под... Вы путаете. Не взносы поднимают, а льготу уменьшают. 15% свыше МРОТ - это льгота, которую завтра вообще отменить могут.
08:52:37 21-10-2024
Это как в 2018 Чемпионат по футболу, стал важнее повышения пенсионного возраста. .... Переодетые дети стали важнее инвалидов и могил героев России, которые заполонили кладбища
09:13:59 21-10-2024
Гость (08:52:37 21-10-2024) Это как в 2018 Чемпионат по футболу, стал важнее повышения п... не стали.
09:29:26 21-10-2024
Больные.
10:20:45 21-10-2024
в дурку обеих, на лечение!
10:34:22 21-10-2024
Открою вам тайну. Нет никаких квадроберов. Хитрые люди вбросили тему для отвлечения внимания