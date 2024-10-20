Москвичка пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке

Девочка ела из миски и вела себя как кошка

20 октября 2024, 19:30, ИА Амител

Женщина с девочкой на поводке / Кадр из видео

Жительница Москвы посетила кальянную вместе с дочерью, которая была одета в костюм кошки. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Москва 125".

Женщина привела свою дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска, изображающая кошачью мордочку, а на руках – перчатки, имитирующие кошачьи лапы. Она сидела перед диваном матери на корточках, мяукала и ластилась к официантам и другим посетителям как настоящая кошка. Все это время женщина курила кальян, держа поводок в руках.

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