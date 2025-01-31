Москвичка умерла, выпив бокал жироудалителя вместо шампанского в новогоднюю ночь
Медики до последнего боролись за жизнь женщины
31 января 2025, 17:07, ИА Амител
44-летняя жительница Москвы умерла после того, как выпила в новогоднюю ночь бокал жироудалителя "Шуманит", приняв его за шампанское. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина десять дней не обращалась за медицинской помощью, считая, что симптомы отравления пройдут сами собой.
Москвичка вызвала скорую, только когда боли в горле и животе стали невыносимыми. До этого она терпела и убеждала мужа, что чувствует себя нормально. Медики отвезли ее в реанимацию с диагнозом "токсическое действие едких щелочей", нарушением дыхания, ожогами слизистой и внутренними кровотечениями.
Врачи пытались спасти жизнь пострадавшей, но 29 января пациентке резко стало хуже. Она впала в кому и стала синеть. Позже ее cердце остановилось. Женщину смогли вернуть к жизни, но вечером сердце снова перестало биться – спасти ее уже не удалось.
17:10:54 31-01-2025
ну это естественный отбор, ребят, он не дремлет
17:11:07 31-01-2025
Ладно-стеклоочиститель... Но это...
17:46:24 31-01-2025
Одно не могу понять, КАК можно перепутать? Жироудалитель ведь не в бутылках из под шампанского продают. Ну и уж, если это всё-же случилось, бегом скорую вызывать.
18:09:47 31-01-2025
Гость (17:46:24 31-01-2025) Одно не могу понять, КАК можно перепутать? Жироудалитель вед... Возможно думала что там содержится спирт, ведь алкаши готовы выпить любую химию где содержится спирт, стеклоочиститель же пили раньше ну вот и она решила рискнуть, перепутать не возможно шуманит находится в бутылке с надписью.
18:39:22 31-01-2025
Шуманит классная штука. Страшно представить, что она сделала с внутренними органами
23:09:47 31-01-2025
я однажды шуманит пролила на пол и пришлось менять ламинат, тк его разъело. и как ЭТО можно перепутать с шампанским?!
22:36:12 01-02-2025
ханыжьё само себя выпиливает, в чем проблема