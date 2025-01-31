Москвичка умерла, выпив бокал жироудалителя вместо шампанского в новогоднюю ночь

Медики до последнего боролись за жизнь женщины

31 января 2025, 17:07, ИА Амител

Фужер с напитком / Фото: unsplash.com / Oliver Sherwin

44-летняя жительница Москвы умерла после того, как выпила в новогоднюю ночь бокал жироудалителя "Шуманит", приняв его за шампанское. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина десять дней не обращалась за медицинской помощью, считая, что симптомы отравления пройдут сами собой.

Москвичка вызвала скорую, только когда боли в горле и животе стали невыносимыми. До этого она терпела и убеждала мужа, что чувствует себя нормально. Медики отвезли ее в реанимацию с диагнозом "токсическое действие едких щелочей", нарушением дыхания, ожогами слизистой и внутренними кровотечениями.

Врачи пытались спасти жизнь пострадавшей, но 29 января пациентке резко стало хуже. Она впала в кому и стала синеть. Позже ее cердце остановилось. Женщину смогли вернуть к жизни, но вечером сердце снова перестало биться – спасти ее уже не удалось.