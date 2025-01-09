Продвигавшая бодипозитив блогерша подавилась в ресторане и умерла
На Killadamente в соцсетях были подписаны почти 7 млн человек
09 января 2025, 16:40, ИА Амител
Блогер Killadamente (Кэрол Акоста – настоящее имя) подавилась и умерла после ужина с семьей в Нью-Йорке. Как сообщает People, смерть девушки подтвердила ее сестра в социальных сетях.
Родственница написала, что всегда будет любить Кэрол, назвав ее человеком с большим сердцем. Точная причина смерти пока неизвестна – семья ждет результатов медицинской экспертизы.
По информации журналистов Mirror, Акоста начала задыхаться на семейном ужине – не исключено, что у нее произошел "какой-то приступ". После этого блогера отвезли в больницу, но медикам не удалось ее спасти.
На Killadamente в соцсетях были подписаны почти 7 млн человек. Она делала контент, посвященный принятию себя и бодипозитиву. У нее остались двое детей.
16:43:28 09-01-2025
это прям нужная и важная новость! спасибо
16:46:57 09-01-2025
Печально. Бодипозитив до добра не доводит
17:42:19 09-01-2025
Ок. Ещё 7 млн осталось.
18:21:31 09-01-2025
/Она делала контент, посвященный принятию себя и бодипозитиву. У нее остались двое детей./
И у нас давно уже достаточно продовольствия, чтобы детям не пришлось следовать традициям семейного каннибализма(с)Лукьяненко, "Спектр". Ну, чтоб моралофаги пруф на шутку долго не искали))))
18:33:55 09-01-2025
Походу бабёшка хомячила как с перепугу
Как в анекдоте:
Сидит цыганская семья за столом.
Отец говорит:
-Сейчас бы пельменей!
А сын говорит:
-А я бы по два да по три, по два да по три!
Отец взял большую ложку и долбанул ему по лбу.
Мать блажит:
-Ты зачем сына убил?
-Все равно бы подавился.
18:55:03 09-01-2025
Ее просто никто не смог обхватить, чтобы выдавить тот кусок еды (не помню, как этот прием называется)
11:22:52 01-02-2025
Гость (18:55:03 09-01-2025) Ее просто никто не смог обхватить, чтобы выдавить тот кусок ... Приём Геймлиха
19:21:46 09-01-2025
Так ещё неизвестно, от чего умерла. может, аллергия на какой-то продукт, начала задыхаться, спазмы, в это время ела и подавилась.
19:39:37 09-01-2025
Бодипозитив — это идея о том, что любое тело, вне зависимости от физических способностей и особенностей, цвета кожи, половых признаков, веса или размера, заслуживает уважения и любви....
Они реально считают что такая свиноматка подавившаяся от обжорства заслуживает уважения и любви ???
09:35:06 10-01-2025
Гость (19:39:37 09-01-2025) Бодипозитив — это идея о том, что любое тело, вне зависимост... Очень много бодипозитива в последние годы наблюдается. В особенности у населения всяких там ул. Ускова да С.Семёнова, т.е. приезжих из районов. При голодном и кровавом совке люди, хоть и не по своей воле, питались правильнее.
14:55:54 10-01-2025
Гость (09:35:06 10-01-2025) Очень много бодипозитива в последние годы наблюдается. В осо... само то откуда выпало?
11:10:02 10-01-2025
У нас в России самым популярным бодипозитивщиком был баснописец Крылов. Ел он за четверых и умер говорят просто объевешись