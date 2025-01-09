Продвигавшая бодипозитив блогерша подавилась в ресторане и умерла

На Killadamente в соцсетях были подписаны почти 7 млн человек

09 января 2025, 16:40, ИА Амител

Страница Killadamente в Instagram (запрещенная в РФ организация)

Блогер Killadamente (Кэрол Акоста – настоящее имя) подавилась и умерла после ужина с семьей в Нью-Йорке. Как сообщает People, смерть девушки подтвердила ее сестра в социальных сетях.

Родственница написала, что всегда будет любить Кэрол, назвав ее человеком с большим сердцем. Точная причина смерти пока неизвестна – семья ждет результатов медицинской экспертизы.

По информации журналистов Mirror, Акоста начала задыхаться на семейном ужине – не исключено, что у нее произошел "какой-то приступ". После этого блогера отвезли в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

На Killadamente в соцсетях были подписаны почти 7 млн человек. Она делала контент, посвященный принятию себя и бодипозитиву. У нее остались двое детей.