Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, прогремел взрыв. Главное к этому часу
Мэр Москвы Собянин сообщил об атаках беспилотников на столичную агломерацию
30 мая 2023, 11:45, ИА Амител
В Новой Москве произошёл взрыв в многоэтажном жилом доме. Причиной ЧП мог стать беспилотник, обломки которого нашли у здания.
Также беспилотники атаковали несколько других домов в Москве и Подмосковье. Что об этом известно и есть ли пострадавшие – в материале amic.ru.
Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Что об этом известно?
Очевидцы сообщили о звуках взрывов сразу в нескольких населённых пунктах Подмосковья. Среди них – Немчиновка, Одинцово и Барвиха.
Сначала стало известно о взрыве, который прогремел в многоэтажном доме на улице Атласова в Новой Москве, сообщили российские СМИ утром 30 мая. В нескольких квартирах вылетели стёкла. По предварительной информации, в дом врезался беспилотник (БПЛА).
После этого "112" сообщил ещё об одном ЧП. По информации Telegram-канала, беспилотник также врезался в многоэтажку на улице Профсоюзной.
Третий беспилотник, предположительно, упал на Ленинском проспекте. На кадрах "112" видны обломки летательного аппарата. Уточняется, что место происшествия оцепили, там работают сапёры.
Несколько беспилотников были сбиты над Истрой. Кроме того, очевидцы рассказали о беспилотниках, летевших в сторону Москвы со стороны Новой Риги, отмечает Telegram-канал Baza.
Есть ли пострадавшие?
Информации о пострадавших нет.
"На данный момент в результате атаки БПЛА в Москве никто серьёзно не пострадал", – заявил мэр столицы Сергей Собянин.
При этом людям пришлось эвакуироваться – в частности, двум взрослым и пятилетнему ребёнку, находившимся на 25-м этаже дома в Новой Москве. Об этом сообщает Mash.
Кто мог запустить беспилотники?
Пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются, отметил Сергей Собянин.
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