Очевидцы сообщили о звуках взрывов сразу в нескольких населённых пунктах Подмосковья. Среди них – Немчиновка, Одинцово и Барвиха.

Сначала стало известно о взрыве, который прогремел в многоэтажном доме на улице Атласова в Новой Москве, сообщили российские СМИ утром 30 мая. В нескольких квартирах вылетели стёкла. По предварительной информации, в дом врезался беспилотник (БПЛА).

После этого "112" сообщил ещё об одном ЧП. По информации Telegram-канала, беспилотник также врезался в многоэтажку на улице Профсоюзной.

Третий беспилотник, предположительно, упал на Ленинском проспекте. На кадрах "112" видны обломки летательного аппарата. Уточняется, что место происшествия оцепили, там работают сапёры.

Несколько беспилотников были сбиты над Истрой. Кроме того, очевидцы рассказали о беспилотниках, летевших в сторону Москвы со стороны Новой Риги, отмечает Telegram-канал Baza.