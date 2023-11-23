До окончания работ остается ровно неделя

23 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Мост на Новом рынке за неделю до открытия / Фото: amic.ru

Реконструкция путепроводов на Новом рынке вышла на финишную прямую. Здесь уже почти уложили верхний слой асфальта, трамвайные пути, устанавливаются ограждения и освещение. Со стороны Дома быта даже появилась табличка "Проход запрещен". Надеемся (как и весь город), что через неделю она сменится на "Проезд открыт".

Также стоит отметить, что во время урагана 19 ноября рухнул забор, отделяющий пешеходную зону от стройки. Сейчас горожане ходят по мосту среди материалов.

Как выглядит мост "аль денте" – в нашем небольшом фоторепортаже.