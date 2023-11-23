Мост "аль денте". Что происходит на путепроводе на Новом рынке в Барнауле
До окончания работ остается ровно неделя
23 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Мост на Новом рынке за неделю до открытия / Фото: amic.ru
Реконструкция путепроводов на Новом рынке вышла на финишную прямую. Здесь уже почти уложили верхний слой асфальта, трамвайные пути, устанавливаются ограждения и освещение. Со стороны Дома быта даже появилась табличка "Проход запрещен". Надеемся (как и весь город), что через неделю она сменится на "Проезд открыт".
Также стоит отметить, что во время урагана 19 ноября рухнул забор, отделяющий пешеходную зону от стройки. Сейчас горожане ходят по мосту среди материалов.
Как выглядит мост "аль денте" – в нашем небольшом фоторепортаже.
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке
07:30:20 23-11-2023
аль денте --- итальянцы мост делают?
07:35:54 23-11-2023
Гость (07:30:20 23-11-2023) аль денте --- итальянцы мост делают?... Нет таджики . Мы в армии чурок тоже французами звали . Для толерантности
07:48:16 23-11-2023
Гость (07:30:20 23-11-2023) аль денте --- итальянцы мост делают?... Нет, не итальянцы. Наши строители зуб дают, что мост сделают вовремя ))))
10:16:02 23-11-2023
Гость (07:48:16 23-11-2023) Нет, не итальянцы. Наши строители зуб дают, что мост сделают... это как так можно было планировать окончание работ на конец ноября. Все- таки понимали что если что, свалить на погодные условия и протянуть до весны. А тут как назло погода подвела, плюсовая стоит
07:33:19 23-11-2023
Когда построют ?
07:43:10 23-11-2023
Гость (07:33:19 23-11-2023) Когда построют ? ... Через неделю.
08:21:25 23-11-2023
Гость (07:43:10 23-11-2023) Через неделю.... Через какую ? Ту или нынешнию ?
09:24:22 23-11-2023
Гость (08:21:25 23-11-2023) Через какую ? Ту или нынешнию ?... Давешнею..
07:49:00 23-11-2023
А посередине не будет столбов для трамвая?
15:55:37 23-11-2023
Гость (07:49:00 23-11-2023) А посередине не будет столбов для трамвая?... Нет не будет столбов, таков проект, да и смысл если кабели натянут от столба к столбу, возле жд вокзала тоже нет столбов. Значит и на мосту они не нужны.
08:39:43 23-11-2023
Раз они на финишную прямую вышли, тогда я принимаю позу низкого старта. Ладно, с высокого стартану.
11:41:42 23-11-2023
Гость (08:39:43 23-11-2023) Раз они на финишную прямую вышли, тогда я принимаю позу низк... ... да, просто прими позу и расслабься! )))
08:44:15 23-11-2023
А чугунный забор где? Продали? Пропили? Почему не восстановить? ДенеХ нет?
08:50:07 23-11-2023
Да ладно забор. лишь бы лебедей уродских опять не начали втыкать.
09:24:24 23-11-2023
Позор если во время не запустят. Погода как по заказу для них. В жизни такого не было, чтобы в конце ноября снега не было.
09:43:32 23-11-2023
гость (09:24:24 23-11-2023) Позор если во время не запустят. Погода как по заказу для ни... Было) Вы не помните, как не так и давно у нас снег лег только к 25 декабря? Да и дождь 31.12 как-то, помнится, шел.
22:08:37 23-11-2023
Гость (09:43:32 23-11-2023) Было) Вы не помните, как не так и давно у нас снег лег тольк...
09:47:56 23-11-2023
гость (09:24:24 23-11-2023) Позор если во время не запустят. Погода как по заказу для ни... Было ровно 10 лет назад. Снег лег окончательно только 25 декабря. На Сахарова не могли собрать снега на горку. Обь не замерзала до конца декабря. Лед пришлось выпиливать из озера
10:21:16 23-11-2023
гость (09:24:24 23-11-2023) Позор если во время не запустят. Погода как по заказу для ни... В камеру посмотри, там готово почти всё.
10:40:54 23-11-2023
гость (09:24:24 23-11-2023) Позор если во время не запустят. Погода как по заказу для ни... было.в 2013 году в начале декабря еще снега не было тогда.
11:00:59 23-11-2023
гость (09:24:24 23-11-2023) Позор если во время не запустят. Погода как по заказу для ни... Можно еще глубже копнуть, в 2001-м до 20-х чисел ноября снега не было, числа 19-го +15 градусов было. А если после 2013-го, то в 2015-м в конце декабря несколько дней подряд дожди шли, все снежные городки растаяли.
09:32:52 23-11-2023
Разметку на три полосы уже на одной стороне нанесли.
20:08:47 23-11-2023
Гость (09:32:52 23-11-2023) Разметку на три полосы уже на одной стороне нанесли.... Уже на обоих сторонах нанесли.
09:40:23 23-11-2023
Разметку наносил слепой и пьяный тракторист? это же капец какойто.
10:16:45 23-11-2023
Гость (09:40:23 23-11-2023) Разметку наносил слепой и пьяный тракторист? это же капец ка... проезжали уже по мосту? и как? если в расчет не брать пьяного тракториста
10:46:10 23-11-2023
Гость (10:16:45 23-11-2023) проезжали уже по мосту? и как? если в расчет не брать пьяног... Нет рядом хожу гляжу. не очень пока нравится. еще куча недоделок. И если они будут гнаться к 30 открыть то сейчас на ляпают на отвали.
10:42:56 23-11-2023
почему помню, что в 2013м не было снега - только к приходу сына с армии снега нападал, а это было уже к середине декабря
10:57:42 23-11-2023
Гость (10:42:56 23-11-2023) почему помню, что в 2013м не было снега - только к приходу с... А я как раз в октябре 2013 купил авто на новенькой зимней резине и очень переживал, что нет снега. Он тогда к 20-25 декабря только выпал.
11:15:23 23-11-2023
Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года.
11:35:53 23-11-2023
Гость (11:15:23 23-11-2023) Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен ... Ну вот и не ездите по нему до лета 24-го. Вместе со всеми теми, кто ждет сдачу в ноябре какого-то другого года.
13:13:01 23-11-2023
Гость (11:35:53 23-11-2023) Ну вот и не ездите по нему до лета 24-го. Вместе со всеми те... Открытие движения транспорта и полное завершение строительства, это не одно и то же. Так что не пишите всякую ерунду.
13:31:05 23-11-2023
Гость (13:13:01 23-11-2023) Открытие движения транспорта и полное завершение строительст... Как это? Ну типа едешь по мосту, а там через 2/3 обрыв? НЕзавершенное строительство, что хотите!
14:05:47 23-11-2023
Гость (13:31:05 23-11-2023) Как это? Ну типа едешь по мосту, а там через 2/3 обрыв? НЕз... Не ёрничайте, просто подумайте. В 2024 будут производить благоустройство подмостового пространства путепровода. А в частности, будут укреплены откосы насыпи железнодорожного полотна. Кроме того, предусмотрена покраска железобетонных и металлических конструкций путепровода, завершение обустройства трамвайных путей и устройство системы водоотведения. Вот о чем речь идет.
16:01:38 23-11-2023
Гость (14:05:47 23-11-2023) Не ёрничайте, просто подумайте. В 2024 будут производить бл... А чего уж тут ёрничать, таких темпов строительства, даже в самых убогих странах Африки не существует. Даже уму не постижимо, как можно оставить город на 2 года без центральной магистрали и ещё при этом хвастаться. Позорище!!!!
14:37:30 23-11-2023
Гость (07:48:16 23-11-2023) Нет, не итальянцы. Наши строители зуб дают, что мост сделают... Нет, это означает почти готово. Но, если что пользоваться можно.
16:15:22 23-11-2023
Мост пустят - круто!! А я, честно говоря, не верил, что успеют в установленные сроки. Строителям мои извинения и респекты!!
18:10:29 23-11-2023
Откроют мост! Ленточку кто нить разрежет... Нормуль
20:11:12 23-11-2023
Да, молодцы! Хорошо работают. Не успеваю замечать, как они то один, то другой объект устанавливают!
21:16:46 24-11-2023
Гость (16:01:38 23-11-2023) А чего уж тут ёрничать, таких темпов строительства, даже в с... А вы по ночам попробуйте сами поработать в "окна", установленные железнодорожниками, не позорьте людей, которые все силы приложили в таких условиях для соблюдения сроков. И даже если они и опоздают на некоторое время, лучше качество, чем скорость без ума, торопыга никогда к хорошему не приводит.
16:49:55 25-11-2023
Гость (21:16:46 24-11-2023) А вы по ночам попробуйте сами поработать в "окна", установле... вы это объясняете диванному эксперту во всех областях и мостостроительству в странах Африки, в том числе?)