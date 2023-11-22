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Появится ли "выделенка" для автобусов на путепроводе в Барнауле после реконструкции

В мэрии города пояснили, как будут ездить по новенькому мосту на Новом рынке

22 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Выделенных полос для общественного транспорта не будет на путепроводе в районе Нового рынка после завершения всех работ в ноябре. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что после расширения до шести полос путепровода две полосы отдадут для автобусов и троллейбусов. Однако в мэрии опровергли эти слухи.

При этом сейчас обсуждается вопрос, чтобы после завершения реконструкции путепровода на некоторых участках Барнаула оставить выделенные полосы. Заместитель главы города Антон Шеломенцев в интервью amic.ru сообщал, что полосы оставят только там, где они будут необходимы. Особенно мэрии нравится вариант оставить полосу для общественного транспорта на проспекте Строителей, о чем уже давно мечтает большинство барнаульцев.

Также, по словам Антона Шеломенцева, есть необходимость оставить полосу на проспекте Ленина и улице Челюскинцев.

"Ремонт моста показал, что мы смогли разгрузить участки, где раньше был затор. Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее. Выделенные полосы необходимо оставить. Если мы отдадим ее для автомобилей, то ситуация глобально для них не поменяется. А вот пользователи общественного транспорта будут находиться в более комфортных условиях. Мы видим, что благодаря "выделенкам" сократились простои автобусов и регулярно за это получаем благодарности от барнаульцев. Мы хотим сохранить полосы и постараемся это сделать там, где нужно", – отмечал Антон Шеломенцев.

Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Для этого в краевой столице на время работ ввели "выделенки".

Ремонт путепровода планируют завершить 30 ноября 2023 года. Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей.

Барнаул Транспорт общественный транспорт Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 39

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Гость

08:20:08 22-11-2023

О да! Не езжу в ОТ, но о том, что барнаульцы ежедневно "благодарят" власть за его организацию наслышан.

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Чучмек

08:23:20 22-11-2023

Для трамваев-то хоть оставьте выделенку на путепроводе. А то, смотрю, уже плиткой задумали закладывать, безумцы. Не видеть вам с таким подходом федеральных денег на общественный транспорт ...

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Гость

08:52:17 22-11-2023

Зачем для трамвая выделенка на Челюскинцев, они ни куда не торопятся и тормозят всех остальных участников движения. Из жадности поувольняли кондукторов, трамвайщица теперь сама всех обилечивает. Вход-выход через переднию дверь. Остальной транспорт стоит и ожидает когда она пятачки пересчитает. Движение нельзя начинать, так как через какое-то время очередной обилеченый вываливается на проезжую часть и стоят ожидающие на вход. Движется вся эта рухдядь со скоростью траурного кортеджа , заставляя народ побольше скапливаться на остановках. Вспоминаю те-же чешские трамваи во времена СССР, по 2 вогона в сцепке. На прямых участках автомобильный транспорт обгоняли... Сначала наведите порядок и сделайте реально скоростными трамваи, а потом и думайте про выделенки.

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Гость

18:43:59 22-11-2023

Гость (08:52:17 22-11-2023) Зачем для трамвая выделенка на Челюскинцев, они ни куда не т... Чтобы ОТ ездил нормально, по расписанию, а не стоял в пробке за многочисленными табуретками на колёсах. Один трамвай в час пик перевозит столько же пассажиров, сколько находится во всей километровой пробке. Кроме того, если трамваи встанут на Челюскинцев, их не могут дождаться пассажиры, едущие в противоположном направлении.

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гость

09:05:22 22-11-2023

"Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее", – отмечал Антон Шеломенцев. Вот отжег "товарищ", или что-то курит (принимает)

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Гость

10:39:26 22-11-2023

гость (09:05:22 22-11-2023) "Если раньше автобус добирался из одной части города в другу... Антон явно не в себе!

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Гость

16:53:26 22-11-2023

гость (09:05:22 22-11-2023) "Если раньше автобус добирался из одной части города в другу... Ну, площадь Октября и площадь Советов тоже разные части города.

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Гость

09:23:30 22-11-2023

На Челюскинцев 50-100 метров перед Молодёжной - согласен, а зачем с Партизанской??? Там половине машин раньше разъезжаться, а приходится в общей толкучке стоять? И по всей Челюскинцев куча ям, а из-за дурацких столбиков их даже объехать нельзя!!!

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Гость

09:41:25 22-11-2023

Гость (09:23:30 22-11-2023) На Челюскинцев 50-100 метров перед Молодёжной - согласен, а ... Потому что стоит только туда пустить тех, кто сворачивает на Молодёжную, то вместе с ними повалят и все остальные, полоса сразу встанет колом и вы всё равно будете стоять в этой толкучке. Только теперь и трамвай не сможет проехать. Как пример посмотрите на четвертую полосу на пр.Строителей от Челюскинцев до жд-моста. Она предназначена для тех, кто разворачивается в сторону центра, но забита жуликами, мечтающими прорваться без очереди. Итог - бутылочное горлышко, замедление движения раза в два по сравнению с тем что могло бы быть. А те, кто хотел бы развернуться, все равно стоят в этой пробке. Это чисто человеческий (точнее, воровской) фактор. Убрали бы эту четвертую полосу и все бы поехали быстрее.

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Гость

10:43:40 22-11-2023

Гость (09:41:25 22-11-2023) Потому что стоит только туда пустить тех, кто сворачивает на... Так и есть!

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Гость

09:26:50 22-11-2023

Уже превысила 2,2 млрд рублей?!?!?

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Гость

09:43:33 22-11-2023

Зря не хотят там выделенку. От Северо-Западной до остановки на Октябрьской очень была бы нужна. Самый медленный участок.

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Гость

09:43:54 22-11-2023

На Ленина сделайте выделенку для ОТ, и камер побольше, иначе толку не будет.

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Мечтают о выделенке на пр. Стр

10:07:45 22-11-2023

Откуда этому бездарному нулю Шеломенцеву известно о мем мечтают барнаульцы? Он весь город загнал в дикие пробки на два года. Профан стопроцентный и нарцисс.

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Гость

10:20:45 22-11-2023

с Балтийской к 8 быстрее чем за час автобусы не доходят

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Гость

10:31:20 22-11-2023

почему нет рейдов дпс по соблюдению проезда по выделенным полосам? Без развития ОТ стоять нам всем в многочасовых пробках.

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Гость

13:55:23 22-11-2023

Гость (10:31:20 22-11-2023) почему нет рейдов дпс по соблюдению проезда по выделенным по... Час назад ехал по Строителей в сторону Павловского. Каждую минуту по 5-10 машин по выделенке проезжают. Рай для сбора штрафов. Наглецы безнаказанно нарушают, соблюдающие правила водители из-за них намного дольше стоят в пробках.

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Гость

20:17:10 22-11-2023

Гость (13:55:23 22-11-2023) Час назад ехал по Строителей в сторону Павловского. Каждую ... не стоят - вот смотри - с левого ряда поворачивать западло - там разворот. С выделенки поворачивать западло - она же выделенка. Если всех этих хитрож..ых товарищей вместить в оставшиеся два ряда все будут стоять от Октября примерно столько же времени.

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Гость

10:33:42 22-11-2023

Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят меня отказаться от личного автомобиля и пересесть в общественный транспорт. Создайте условия в городском транспорте , отремонтируйте вагоны трамваев , помойте салоны в автобусах .

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Гость

10:49:16 22-11-2023

Гость (10:33:42 22-11-2023) Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят м... так ситуация с пробками далека от своего апофеоза. Сейчас это конечно пробки, но не сказать, что критичные. Когда 10ка будет каждый день и не по 2-3 часа, тогда можно и говорить про город встал. Сейчас достроят "город" за Леруа, Поток, Осипуху застроят, ещё новостройки сдадут, потом ещё какой-нить ремонт затеют.

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Гость

12:34:56 22-11-2023

Гость (10:33:42 22-11-2023) Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят м... Вас не заставят отказаться, а вот плохое качество организации движения ОТ заставит " безлошадных" завести собственные колёса и усугубить ситуацию на дорогах.

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Гость

10:55:02 22-11-2023

В городе странным образом подходят к организации движения, имхо. Вместо "расшития" перекрёстков, создания развязок главным решением считается что расширение дороги решит проблему, а то что перекрёстки просто захлебываются никто особо не заморачивается. Настройка светофоров это отдельная история вообще. Сколько было ситуаций, когда выключали светофоры и обычная пробка чудесным образом куда-то испарялась в этот день.

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Гость

11:16:36 22-11-2023

Гость (10:55:02 22-11-2023) В городе странным образом подходят к организации движения, и... Особенно мне нравится перекресток Ленина-С.Западная. Люди стоят, машины стоят, трамваи стоят при повороте на право (кроме 1 участка), а потом все вместе начинают движение. А разрешить на остальных участках одновременно поворот на право мозгов не хватает?

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Гость

11:07:18 22-11-2023

Надо Расширять Челюскинцев где возможно и соединять Молодёжную и Власихинскую

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Гость

11:10:55 22-11-2023

Гость (11:07:18 22-11-2023) Надо Расширять Челюскинцев где возможно и соединять Молодёжн... и куда "расширенная" Челюскинцев приедет? И что поменяется в ситуации??

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Гость

13:01:58 22-11-2023

Гость (11:07:18 22-11-2023) Надо Расширять Челюскинцев где возможно и соединять Молодёжн... Соединить Молодежную и Власихинскую - это из области фантастики. Долина Пивоварки, а главное несколько ж/д веток на высоченных насыпях.

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Гость

13:06:43 22-11-2023

Гость (13:01:58 22-11-2023) Соединить Молодежную и Власихинскую - это из области фантаст... метро копают под реками, мосты во много км строят. а у вас виадук через рельсы кинуть - фантастика?

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Гость

13:29:41 22-11-2023

Гость (13:06:43 22-11-2023) метро копают под реками, мосты во много км строят. а у вас в... Вы там были? Вам же написали - там насыпи. Путепроводы высоченные. Куда там еще что-то через них поднимать? Плюс река. Работы будет примерно столько же, сколько при прокладке туннеля под вокзалом. Никто этим заниматься не будет.

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Гость

11:13:36 22-11-2023

Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят меня отказаться от личного автомобиля---- да ради бога. Лично я предпочту толкучку и грязный автобус - но 20 мину т в пути, чем час на то же расстояние в авто. Но вы же насидитесь в своих авто, и на выделенку лезете! Поэтому камеры и еще раз, камеры. И городу доход, и ОТ хорошо.

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ГадкийЯ

12:25:42 22-11-2023

Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей." Дааа,а говорили,что ремонт будет стоить 1,75 миллиарда. Бац!,и мостик подорожал на 30%!!! Чтобы я так жил!

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Гость

14:00:45 22-11-2023

ГадкийЯ (12:25:42 22-11-2023) Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей." Дааа,а гово... 2,2? Давайте дождемся финальной суммы. К лету следующего года, когда по весне доделают все недоделанное. С учетом индексации цен из-за инфляции.

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Гость

12:35:25 22-11-2023

Я отказалась от личного транспорта из-за пробок и штрафов за выделенки. Ценю общественный транспорт. Желаю этой сфере улучшения и развития.

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Гость

12:36:16 22-11-2023

И городу доход, и ОТ хорошо. Да кто бы возрожал. Особенно общественному транспорту ? Тарифы повышают , кондуктора убирают , а вагоны ? , а , что вагоны ? ведь едут. В таком вагоне не то , что людей везти их просто показывать "стрёмно".

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Михаил

14:39:07 22-11-2023

Уберите столбики с Челюскинцев, очень неудачный эксперимент.

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Гость

15:02:54 22-11-2023

Михаил (14:39:07 22-11-2023) Уберите столбики с Челюскинцев, очень неудачный эксперимент.... В субботу с утра я на Челюскинцев-Молодежная уже стоял в пробке! И тем не менее по трамвайным путям шныряли "удальцы" вперед всех торопящиеся.

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Гость

20:26:18 22-11-2023

Об автомобилистах вообще никто не думает, главное чтоб от ездил

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Гость

08:22:51 25-11-2023

Гость (20:26:18 22-11-2023) Об автомобилистах вообще никто не думает, главное чтоб от ез... ты совсем ку-ку или все же наполовину? одни вон вообще предлагают трамвай убрать, чтобы жоповозкам с европомоек было где их тушки возить.

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Гость

20:54:15 22-11-2023

Чиновники думают сейяас откроют мост на Ленина и всё,горы свернули,да хрен то там,он совершенно никак не разгрузит грёбаный пр. Строителей и раком стоящюю по жизни Челюскинцев,а они хотят там ещё и выделенки оставить,а вообще нужно экстренно заниматься строительством ещё одной дороги через ж/д иначе в этом городе пробки так и будут душить центр,а развивать будут окраины

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Андрей

07:09:36 25-11-2023

Вот выделинки да идея не плохая но почему на них паркуются и ни кого это не интересует, почему есть запрет и стоят знаки что в часы пик запрещено ездить грузовикам тоже ни кому не интересно, почему в час пик автошколы проводят свое обучение почему автобусы с центральной полосы производят повороты а после откуда пробки это вопрос к ГИБДД и к их камерам

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