Появится ли "выделенка" для автобусов на путепроводе в Барнауле после реконструкции
В мэрии города пояснили, как будут ездить по новенькому мосту на Новом рынке
22 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Выделенных полос для общественного транспорта не будет на путепроводе в районе Нового рынка после завершения всех работ в ноябре. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что после расширения до шести полос путепровода две полосы отдадут для автобусов и троллейбусов. Однако в мэрии опровергли эти слухи.
При этом сейчас обсуждается вопрос, чтобы после завершения реконструкции путепровода на некоторых участках Барнаула оставить выделенные полосы. Заместитель главы города Антон Шеломенцев в интервью amic.ru сообщал, что полосы оставят только там, где они будут необходимы. Особенно мэрии нравится вариант оставить полосу для общественного транспорта на проспекте Строителей, о чем уже давно мечтает большинство барнаульцев.
Также, по словам Антона Шеломенцева, есть необходимость оставить полосу на проспекте Ленина и улице Челюскинцев.
"Ремонт моста показал, что мы смогли разгрузить участки, где раньше был затор. Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее. Выделенные полосы необходимо оставить. Если мы отдадим ее для автомобилей, то ситуация глобально для них не поменяется. А вот пользователи общественного транспорта будут находиться в более комфортных условиях. Мы видим, что благодаря "выделенкам" сократились простои автобусов и регулярно за это получаем благодарности от барнаульцев. Мы хотим сохранить полосы и постараемся это сделать там, где нужно", – отмечал Антон Шеломенцев.
Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Для этого в краевой столице на время работ ввели "выделенки".
Ремонт путепровода планируют завершить 30 ноября 2023 года. Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей.
08:20:08 22-11-2023
О да! Не езжу в ОТ, но о том, что барнаульцы ежедневно "благодарят" власть за его организацию наслышан.
08:23:20 22-11-2023
Для трамваев-то хоть оставьте выделенку на путепроводе. А то, смотрю, уже плиткой задумали закладывать, безумцы. Не видеть вам с таким подходом федеральных денег на общественный транспорт ...
08:52:17 22-11-2023
Зачем для трамвая выделенка на Челюскинцев, они ни куда не торопятся и тормозят всех остальных участников движения. Из жадности поувольняли кондукторов, трамвайщица теперь сама всех обилечивает. Вход-выход через переднию дверь. Остальной транспорт стоит и ожидает когда она пятачки пересчитает. Движение нельзя начинать, так как через какое-то время очередной обилеченый вываливается на проезжую часть и стоят ожидающие на вход. Движется вся эта рухдядь со скоростью траурного кортеджа , заставляя народ побольше скапливаться на остановках. Вспоминаю те-же чешские трамваи во времена СССР, по 2 вогона в сцепке. На прямых участках автомобильный транспорт обгоняли... Сначала наведите порядок и сделайте реально скоростными трамваи, а потом и думайте про выделенки.
18:43:59 22-11-2023
Гость (08:52:17 22-11-2023) Зачем для трамвая выделенка на Челюскинцев, они ни куда не т... Чтобы ОТ ездил нормально, по расписанию, а не стоял в пробке за многочисленными табуретками на колёсах. Один трамвай в час пик перевозит столько же пассажиров, сколько находится во всей километровой пробке. Кроме того, если трамваи встанут на Челюскинцев, их не могут дождаться пассажиры, едущие в противоположном направлении.
09:05:22 22-11-2023
"Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее", – отмечал Антон Шеломенцев. Вот отжег "товарищ", или что-то курит (принимает)
10:39:26 22-11-2023
гость (09:05:22 22-11-2023) "Если раньше автобус добирался из одной части города в другу... Антон явно не в себе!
16:53:26 22-11-2023
гость (09:05:22 22-11-2023) "Если раньше автобус добирался из одной части города в другу... Ну, площадь Октября и площадь Советов тоже разные части города.
09:23:30 22-11-2023
На Челюскинцев 50-100 метров перед Молодёжной - согласен, а зачем с Партизанской??? Там половине машин раньше разъезжаться, а приходится в общей толкучке стоять? И по всей Челюскинцев куча ям, а из-за дурацких столбиков их даже объехать нельзя!!!
09:41:25 22-11-2023
Гость (09:23:30 22-11-2023) На Челюскинцев 50-100 метров перед Молодёжной - согласен, а ... Потому что стоит только туда пустить тех, кто сворачивает на Молодёжную, то вместе с ними повалят и все остальные, полоса сразу встанет колом и вы всё равно будете стоять в этой толкучке. Только теперь и трамвай не сможет проехать. Как пример посмотрите на четвертую полосу на пр.Строителей от Челюскинцев до жд-моста. Она предназначена для тех, кто разворачивается в сторону центра, но забита жуликами, мечтающими прорваться без очереди. Итог - бутылочное горлышко, замедление движения раза в два по сравнению с тем что могло бы быть. А те, кто хотел бы развернуться, все равно стоят в этой пробке. Это чисто человеческий (точнее, воровской) фактор. Убрали бы эту четвертую полосу и все бы поехали быстрее.
10:43:40 22-11-2023
Гость (09:41:25 22-11-2023) Потому что стоит только туда пустить тех, кто сворачивает на... Так и есть!
09:26:50 22-11-2023
Уже превысила 2,2 млрд рублей?!?!?
09:43:33 22-11-2023
Зря не хотят там выделенку. От Северо-Западной до остановки на Октябрьской очень была бы нужна. Самый медленный участок.
09:43:54 22-11-2023
На Ленина сделайте выделенку для ОТ, и камер побольше, иначе толку не будет.
10:07:45 22-11-2023
Откуда этому бездарному нулю Шеломенцеву известно о мем мечтают барнаульцы? Он весь город загнал в дикие пробки на два года. Профан стопроцентный и нарцисс.
10:20:45 22-11-2023
с Балтийской к 8 быстрее чем за час автобусы не доходят
10:31:20 22-11-2023
почему нет рейдов дпс по соблюдению проезда по выделенным полосам? Без развития ОТ стоять нам всем в многочасовых пробках.
13:55:23 22-11-2023
Гость (10:31:20 22-11-2023) почему нет рейдов дпс по соблюдению проезда по выделенным по... Час назад ехал по Строителей в сторону Павловского. Каждую минуту по 5-10 машин по выделенке проезжают. Рай для сбора штрафов. Наглецы безнаказанно нарушают, соблюдающие правила водители из-за них намного дольше стоят в пробках.
20:17:10 22-11-2023
Гость (13:55:23 22-11-2023) Час назад ехал по Строителей в сторону Павловского. Каждую ... не стоят - вот смотри - с левого ряда поворачивать западло - там разворот. С выделенки поворачивать западло - она же выделенка. Если всех этих хитрож..ых товарищей вместить в оставшиеся два ряда все будут стоять от Октября примерно столько же времени.
10:33:42 22-11-2023
Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят меня отказаться от личного автомобиля и пересесть в общественный транспорт. Создайте условия в городском транспорте , отремонтируйте вагоны трамваев , помойте салоны в автобусах .
10:49:16 22-11-2023
Гость (10:33:42 22-11-2023) Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят м... так ситуация с пробками далека от своего апофеоза. Сейчас это конечно пробки, но не сказать, что критичные. Когда 10ка будет каждый день и не по 2-3 часа, тогда можно и говорить про город встал. Сейчас достроят "город" за Леруа, Поток, Осипуху застроят, ещё новостройки сдадут, потом ещё какой-нить ремонт затеют.
12:34:56 22-11-2023
Гость (10:33:42 22-11-2023) Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят м... Вас не заставят отказаться, а вот плохое качество организации движения ОТ заставит " безлошадных" завести собственные колёса и усугубить ситуацию на дорогах.
10:55:02 22-11-2023
В городе странным образом подходят к организации движения, имхо. Вместо "расшития" перекрёстков, создания развязок главным решением считается что расширение дороги решит проблему, а то что перекрёстки просто захлебываются никто особо не заморачивается. Настройка светофоров это отдельная история вообще. Сколько было ситуаций, когда выключали светофоры и обычная пробка чудесным образом куда-то испарялась в этот день.
11:16:36 22-11-2023
Гость (10:55:02 22-11-2023) В городе странным образом подходят к организации движения, и... Особенно мне нравится перекресток Ленина-С.Западная. Люди стоят, машины стоят, трамваи стоят при повороте на право (кроме 1 участка), а потом все вместе начинают движение. А разрешить на остальных участках одновременно поворот на право мозгов не хватает?
11:07:18 22-11-2023
Надо Расширять Челюскинцев где возможно и соединять Молодёжную и Власихинскую
11:10:55 22-11-2023
Гость (11:07:18 22-11-2023) Надо Расширять Челюскинцев где возможно и соединять Молодёжн... и куда "расширенная" Челюскинцев приедет? И что поменяется в ситуации??
13:01:58 22-11-2023
Гость (11:07:18 22-11-2023) Надо Расширять Челюскинцев где возможно и соединять Молодёжн... Соединить Молодежную и Власихинскую - это из области фантастики. Долина Пивоварки, а главное несколько ж/д веток на высоченных насыпях.
13:06:43 22-11-2023
Гость (13:01:58 22-11-2023) Соединить Молодежную и Власихинскую - это из области фантаст... метро копают под реками, мосты во много км строят. а у вас виадук через рельсы кинуть - фантастика?
13:29:41 22-11-2023
Гость (13:06:43 22-11-2023) метро копают под реками, мосты во много км строят. а у вас в... Вы там были? Вам же написали - там насыпи. Путепроводы высоченные. Куда там еще что-то через них поднимать? Плюс река. Работы будет примерно столько же, сколько при прокладке туннеля под вокзалом. Никто этим заниматься не будет.
11:13:36 22-11-2023
Выделенные полосы для общественного транспорта не заставят меня отказаться от личного автомобиля---- да ради бога. Лично я предпочту толкучку и грязный автобус - но 20 мину т в пути, чем час на то же расстояние в авто. Но вы же насидитесь в своих авто, и на выделенку лезете! Поэтому камеры и еще раз, камеры. И городу доход, и ОТ хорошо.
12:25:42 22-11-2023
Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей." Дааа,а говорили,что ремонт будет стоить 1,75 миллиарда. Бац!,и мостик подорожал на 30%!!! Чтобы я так жил!
14:00:45 22-11-2023
ГадкийЯ (12:25:42 22-11-2023) Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей." Дааа,а гово... 2,2? Давайте дождемся финальной суммы. К лету следующего года, когда по весне доделают все недоделанное. С учетом индексации цен из-за инфляции.
12:35:25 22-11-2023
Я отказалась от личного транспорта из-за пробок и штрафов за выделенки. Ценю общественный транспорт. Желаю этой сфере улучшения и развития.
12:36:16 22-11-2023
И городу доход, и ОТ хорошо. Да кто бы возрожал. Особенно общественному транспорту ? Тарифы повышают , кондуктора убирают , а вагоны ? , а , что вагоны ? ведь едут. В таком вагоне не то , что людей везти их просто показывать "стрёмно".
14:39:07 22-11-2023
Уберите столбики с Челюскинцев, очень неудачный эксперимент.
15:02:54 22-11-2023
Михаил (14:39:07 22-11-2023) Уберите столбики с Челюскинцев, очень неудачный эксперимент.... В субботу с утра я на Челюскинцев-Молодежная уже стоял в пробке! И тем не менее по трамвайным путям шныряли "удальцы" вперед всех торопящиеся.
20:26:18 22-11-2023
Об автомобилистах вообще никто не думает, главное чтоб от ездил
08:22:51 25-11-2023
Гость (20:26:18 22-11-2023) Об автомобилистах вообще никто не думает, главное чтоб от ез... ты совсем ку-ку или все же наполовину? одни вон вообще предлагают трамвай убрать, чтобы жоповозкам с европомоек было где их тушки возить.
20:54:15 22-11-2023
Чиновники думают сейяас откроют мост на Ленина и всё,горы свернули,да хрен то там,он совершенно никак не разгрузит грёбаный пр. Строителей и раком стоящюю по жизни Челюскинцев,а они хотят там ещё и выделенки оставить,а вообще нужно экстренно заниматься строительством ещё одной дороги через ж/д иначе в этом городе пробки так и будут душить центр,а развивать будут окраины
07:09:36 25-11-2023
Вот выделинки да идея не плохая но почему на них паркуются и ни кого это не интересует, почему есть запрет и стоят знаки что в часы пик запрещено ездить грузовикам тоже ни кому не интересно, почему в час пик автошколы проводят свое обучение почему автобусы с центральной полосы производят повороты а после откуда пробки это вопрос к ГИБДД и к их камерам