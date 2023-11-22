Появится ли "выделенка" для автобусов на путепроводе в Барнауле после реконструкции

В мэрии города пояснили, как будут ездить по новенькому мосту на Новом рынке

22 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Выделенных полос для общественного транспорта не будет на путепроводе в районе Нового рынка после завершения всех работ в ноябре. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что после расширения до шести полос путепровода две полосы отдадут для автобусов и троллейбусов. Однако в мэрии опровергли эти слухи.

При этом сейчас обсуждается вопрос, чтобы после завершения реконструкции путепровода на некоторых участках Барнаула оставить выделенные полосы. Заместитель главы города Антон Шеломенцев в интервью amic.ru сообщал, что полосы оставят только там, где они будут необходимы. Особенно мэрии нравится вариант оставить полосу для общественного транспорта на проспекте Строителей, о чем уже давно мечтает большинство барнаульцев.

Также, по словам Антона Шеломенцева, есть необходимость оставить полосу на проспекте Ленина и улице Челюскинцев.

"Ремонт моста показал, что мы смогли разгрузить участки, где раньше был затор. Если раньше автобус добирался из одной части города в другую полчаса, то сейчас – в два раза быстрее. Выделенные полосы необходимо оставить. Если мы отдадим ее для автомобилей, то ситуация глобально для них не поменяется. А вот пользователи общественного транспорта будут находиться в более комфортных условиях. Мы видим, что благодаря "выделенкам" сократились простои автобусов и регулярно за это получаем благодарности от барнаульцев. Мы хотим сохранить полосы и постараемся это сделать там, где нужно", – отмечал Антон Шеломенцев.

Напомним, из-за реконструкции путепровода в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Для этого в краевой столице на время работ ввели "выделенки".

Ремонт путепровода планируют завершить 30 ноября 2023 года. Стоимость работ превысила 2,2 миллиарда рублей.