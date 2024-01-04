Мост через ручей в Алтайском крае отремонтировали за 54 млн рублей
Мост соединяет друг с другом три населённых пункта
04 января 2024, 11:10, ИА Амител
Мост через безымянный ручей реконструировали в Алейском районе Алтайского края за 54,4 млн рублей. Работы выполнили за счет краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Объект находится на дороге Боровское – Серебренниково, соединяет два берега и три населенных пункта, а именно села Бобровское, Серебренниково и Костин Лог. Ранее здесь стоял старый аварийный мост, на котором действовали ограничения по грузоподъемности. Другого проезда к селам не было.
"Были выполнены работы, которые позволили увеличить грузоподъемность сооружения, также была проведена замена покрытия с щебеночного на асфальтобетонное, выполнены все мероприятия, повышающие уровень безопасности для всех участников движения – устройство освещения, а также перильного и барьерного ограждения", – пояснили в ведомстве.
Напомним, что недавно Минтранс отчитался и о постройке нового моста через реку Щебенюшку в селе Маралиха Чарышского района взамен аварийного. Новый мост обошелся властям в 43 млн рублей.
11:34:13 04-01-2024
Вы новости с прошлого года будете перетаскивать, вчера про депутата сво, сегодня про мост, ещё в декабре писали)))
14:44:55 04-01-2024
Гость (11:34:13 04-01-2024) Вы новости с прошлого года будете перетаскивать, вчера про д... Писали про мост в Маралихе
17:33:32 04-01-2024
За такие деньги не то что такой мост можно было бы и дорогу до населенных пунктов в асфальт закатать. Проверить следует такое расточительство. Возможно вместо двух таких мостов на эти то деньги, да мост на новом рынке в Барнауле можно было бы еще 3-4 моста построить заново. А так 100 лет ремонтировать по Алтаю будут с советские дороги и мосты. Демократы то своих по факту за 40 лет не построили.
21:04:32 04-01-2024
Дороговато!
21:08:49 04-01-2024
54,4 норм, наверное мост из цельного куска хрусталя выточен, у чинуш флаг реально упал, там и дураку понятно, что этому мосту красная цена 2-3млн
21:54:21 05-01-2024
А еще они строили его полгода!? Когда в китае, такой мост строится за сутки и в 10 раз дешевле. А забыл добавить, у них он прослужит лет 100 и без обслуживания поменяется за сутки....!
23:14:52 05-01-2024
О как оказывается за 2-3 млн можно такие мосты строить. Слушай друг научи а? Сделай проект и смету посмотреть прям любопытно. Я таких грамотных впервые вижу))))
11:12:16 06-01-2024
20% заложили) Надеюсь хоть прослужит долго
12:16:02 06-01-2024
Хорошо что ручей, а не река. В разы бы дороже вышло )
21:00:50 06-01-2024
Жаль что Сталин не воскреснет. Дом у нас в деревне миллион не стоит причём, не плохой , ФАБ новый даже похуже будет, а тут такие бобосы. Вот, срамота.