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Мост в Бийске, который ведет в Горный Алтай, могут закрыть для автомобилей

Движение могут закрыть на время ремонтных работ

10 марта 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: biwork.ru
Фото: biwork.ru

Коммунальный мост в Бийске, по которому туристы ездят в Республику Алтай, могут закрыть на время ремонтных работ. Исключение в этом случае сделают лишь для автобусов и автомобилей экстренных служб. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на администрацию наукограда. Впрочем, решение ещё не окончательное.

Закрытие моста для движения, если такое решение будет принято, власти назвали желанием побыстрее завершить ремонт асфальтового покрытия. После этого работы будут продолжены на других элементах моста – опорах и перекрытиях, но это уже не помешает проезду транспорта. Многим бийчанам не понравилась идея закрыть переправу. Они требуют взамен установить понтонный мост и сделать по нему платный проезд.

Ремонт коммунального моста через Бию начнётся летом этого года. Стоимость работ составит около 150 миллионов рублей. Работы на переправе пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Также ожидается, что придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заранее предупредил туристов, что нужно искать альтернативные пути для объезда Бийска.

"Мост нуждается в ремонте. Бийск – город уникальный. Его можно объехать по трём направлениям. Например, через объезд. Эта дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через Бийск. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Мы будем проводить информационную работу, чтобы предупредить туристов о том, что коммунальный мост будет закрыт", – пояснил министр.

Комментарии 12

  • Конечно, всё как всегда -в самое востребованное время года ремонт моста!!!! Идиотизм!!!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Хотя бы ледоход бы прошёл!!!! Ведь на время ледохода убирают понтонный мост!!, этот город просто без штанов оставят!!, такие расходы, люди - заложники дураков у власти.....
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, люди - заложники дураков у власти..... --- Не надо "ля-ля", какие дураки? Там у мера советник боксер)))
    10 марта, Гость   Ответить
  • А как же на работу каждый день ездить?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, как же на работу каждый день ездить === Судя по всему на автобусе.
    10 марта, Гость   Ответить
  • До строительства моста там была понтонная переправа рядом. Может быть ее запустить?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Власть !!!АУ!!!может хватит ездить по лужам с советниками, включите голову!!! Депутаты Вас там куча все из Единой России !!! кто Вам сейчас мешает работать !!!! ведь реально когда то придет конец терпению и сваливать уже не некого!!! Вы и Ваш хлопец в ответе за то что в этом городе творится!!!......
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, пока на автобусе доберешься в прилбскиц район.. Уже назад надо собираться.. Ужос просто .
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А когда нужно ремонтировать? Зимой?
    10 марта, Гость   Ответить
  • А автобусы где ходить будут? По понтону? Как отреагируют автобусники? Ценой проезда? Или автобусное сообщение разделится на два района?
    10 марта, Гость   Ответить
  • В Горный Алтай по нему олени ездят - транзитный транспорт гонит по объездной
    10 марта, Гость   Ответить
  • Для бийчан это конечно плохая новость, а отдыхающим должно быть пофиг - мост на объездной никто вроде не закрыл.
    11 марта, Гость   Ответить
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