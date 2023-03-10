Мост в Бийске, который ведет в Горный Алтай, могут закрыть для автомобилей

Движение могут закрыть на время ремонтных работ

10 марта 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: biwork.ru

Коммунальный мост в Бийске, по которому туристы ездят в Республику Алтай, могут закрыть на время ремонтных работ. Исключение в этом случае сделают лишь для автобусов и автомобилей экстренных служб. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на администрацию наукограда. Впрочем, решение ещё не окончательное.

Закрытие моста для движения, если такое решение будет принято, власти назвали желанием побыстрее завершить ремонт асфальтового покрытия. После этого работы будут продолжены на других элементах моста – опорах и перекрытиях, но это уже не помешает проезду транспорта. Многим бийчанам не понравилась идея закрыть переправу. Они требуют взамен установить понтонный мост и сделать по нему платный проезд.

Ремонт коммунального моста через Бию начнётся летом этого года. Стоимость работ составит около 150 миллионов рублей. Работы на переправе пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Также ожидается, что придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заранее предупредил туристов, что нужно искать альтернативные пути для объезда Бийска.