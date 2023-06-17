Мотоциклист без прав разбился на Алтае

Мужчину госпитализировали

17 июня 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Водитель пострадал при опрокидывании мотоцикла в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 16 июня около 17:00 в пяти километрах от села Амур. 35-летний житель Алтайского края ехал на байке Racer-150, но по пути не справился с управлением.

С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.

В ходе разбирательства установили, что он сел за руль, не имея соответствующей категории водительских прав. Возбуждено дело об административном правонарушении.