Женщина на Audi сбила 15-летнюю велосипедистку в столице Алтая

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу

17 июня 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске 48-летняя женщина на Audi сбила 15-летнюю велосипедистку. Все произошло 16 июня около 17:35, когда горожанка ехала со стороны улицы Ленина в направлении улицы Проточной.

В момент ДТП девочка, спешившись, перекатывала велосипед по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП с травмами различной степени тяжести она была госпитализирована в республиканскую детскую больницу", – рассказали в МВД по Республики Алтай.

По факту аварии проводится проверка.