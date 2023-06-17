Женщина на Audi сбила 15-летнюю велосипедистку в столице Алтая
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
17 июня 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В Горно-Алтайске 48-летняя женщина на Audi сбила 15-летнюю велосипедистку. Все произошло 16 июня около 17:35, когда горожанка ехала со стороны улицы Ленина в направлении улицы Проточной.
В момент ДТП девочка, спешившись, перекатывала велосипед по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП с травмами различной степени тяжести она была госпитализирована в республиканскую детскую больницу", – рассказали в МВД по Республики Алтай.
По факту аварии проводится проверка.
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