Мотоциклист насмерть разбился, протаранив внедорожник в Барнауле
Мужчина скончался на месте происшествия
13 сентября 2023, 18:45, ИА Амител
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".
Водитель мотоцикла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик на большой скорости проезжал на мигающий желтый и врезался в белый внедорожник, водитель которого также завершал маневр.
От удара мотоцикл подкинуло и несколько раз перевернуло в воздухе, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.
19:19:04 13-09-2023
Вина водителя внедорожника, помеха справа
21:02:47 13-09-2023
это кроссовер не пропустил движущегося прямо мотоциклиста. Женщина за рулём кроссовера, похоже, не заметила мотоциклиста, поторопившись. Точно не видно, на зелёный, или уже желтый был, но оба успевали, если бы не маневр женщины за рулём автомобиля...
02:11:32 14-09-2023
С какой скоростью двигался мотоциклист? Судя по удару об кроссовер, довольно быстро мчался. Если превышал допустимую на этом участке дороге скорость, то сам виноват. Его могли и не заметить, низко летящего.
08:55:00 14-09-2023
запретить езду на мотоциклах в городе. выдачу прав на мотоцикл повысить в возрасте до 40 лет, как пузырьки от кока-колы перестанут бродить. сколько можно это наблюдать. точка.
09:39:33 14-09-2023
Сезон закрыли в прошлую субботу. -1
11:56:23 14-09-2023
Вообще ничего не видно на видео, вечно налепят своих названий и логотипов(
12:02:02 14-09-2023
На желтый свет мотоциклист должен был стоять перед светофором, а не пытаться проскачить.
12:23:57 14-09-2023
На желтый свет мотоциклист должен был стоять перед светофором, а не пытаться проскачить.