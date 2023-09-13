НОВОСТИПроисшествия

Мотоциклист насмерть разбился, протаранив внедорожник в Барнауле

Мужчина скончался на месте происшествия

13 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".

Водитель мотоцикла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик на большой скорости проезжал на мигающий желтый и врезался в белый внедорожник, водитель которого также завершал маневр.

От удара мотоцикл подкинуло и несколько раз перевернуло в воздухе, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Барнаул ДТП

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

19:19:04 13-09-2023

Вина водителя внедорожника, помеха справа

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

21:02:47 13-09-2023

это кроссовер не пропустил движущегося прямо мотоциклиста. Женщина за рулём кроссовера, похоже, не заметила мотоциклиста, поторопившись. Точно не видно, на зелёный, или уже желтый был, но оба успевали, если бы не маневр женщины за рулём автомобиля...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:11:32 14-09-2023

С какой скоростью двигался мотоциклист? Судя по удару об кроссовер, довольно быстро мчался. Если превышал допустимую на этом участке дороге скорость, то сам виноват. Его могли и не заметить, низко летящего.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:00 14-09-2023

запретить езду на мотоциклах в городе. выдачу прав на мотоцикл повысить в возрасте до 40 лет, как пузырьки от кока-колы перестанут бродить. сколько можно это наблюдать. точка.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:33 14-09-2023

Сезон закрыли в прошлую субботу. -1

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:23 14-09-2023

Вообще ничего не видно на видео, вечно налепят своих названий и логотипов(

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:02 14-09-2023

На желтый свет мотоциклист должен был стоять перед светофором, а не пытаться проскачить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:57 14-09-2023

На желтый свет мотоциклист должен был стоять перед светофором, а не пытаться проскачить.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров