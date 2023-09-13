Мотоциклист насмерть разбился, протаранив внедорожник в Барнауле

Мужчина скончался на месте происшествия

13 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".

Водитель мотоцикла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик на большой скорости проезжал на мигающий желтый и врезался в белый внедорожник, водитель которого также завершал маневр.

От удара мотоцикл подкинуло и несколько раз перевернуло в воздухе, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.