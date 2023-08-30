Мотоциклист протаранил лошадь на алтайской трассе

В результате аварии пострадала девушка

30 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авария с участием лошади и мотоцикла произошла в Алтайском крае. Об этом рассказали в ССМП Бийска.

ДТП случилось в селе Савиново. Водитель мотоцикла врезался в лошадь, его пассажирка вылетела и ударилась об асфальт. Травмы оказались не тяжелыми, девушке оказали необходимую помощь. Ее здоровью ничего не угрожает.

Лошадь с места происшествия также ускакала.