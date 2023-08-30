НОВОСТИПроисшествия

Мотоциклист протаранил лошадь на алтайской трассе

В результате аварии пострадала девушка

30 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Авария с участием лошади и мотоцикла произошла в Алтайском крае. Об этом рассказали в ССМП Бийска.

ДТП случилось в селе Савиново. Водитель мотоцикла врезался в лошадь, его пассажирка вылетела и ударилась об асфальт. Травмы оказались не тяжелыми, девушке оказали необходимую помощь. Ее здоровью ничего не угрожает.

Лошадь с места происшествия также ускакала. 

Бийск ДТП

Комментарии 6

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Гость

14:36:50 30-08-2023

Лошадь жалко

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Гость

14:36:58 30-08-2023

Бестолковый водила! лишать прав надо за такое!

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Гость

15:22:39 30-08-2023

куда Булаев смотрит? запретить лошадь...

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Гость

17:52:48 30-08-2023

25.6. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается: оставлять на дороге животных без надзора; прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.

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Гость

22:49:42 30-08-2023

Гость (17:52:48 30-08-2023) 25.6. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных,... Вот только эта конкретная лошадь скорее всего не является верховым животным и выращивается на мясо и пасётся свободно.

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Гость

08:56:57 31-08-2023

Гость (22:49:42 30-08-2023) Вот только эта конкретная лошадь скорее всего не является ве... Умник, так надо читать внимательно: ...погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается: оставлять на дороге животных без надзора; прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест...

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