Мотоциклист протаранил лошадь на алтайской трассе
В результате аварии пострадала девушка
30 августа 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Авария с участием лошади и мотоцикла произошла в Алтайском крае. Об этом рассказали в ССМП Бийска.
ДТП случилось в селе Савиново. Водитель мотоцикла врезался в лошадь, его пассажирка вылетела и ударилась об асфальт. Травмы оказались не тяжелыми, девушке оказали необходимую помощь. Ее здоровью ничего не угрожает.
Лошадь с места происшествия также ускакала.
14:36:50 30-08-2023
Лошадь жалко
14:36:58 30-08-2023
Бестолковый водила! лишать прав надо за такое!
15:22:39 30-08-2023
куда Булаев смотрит? запретить лошадь...
17:52:48 30-08-2023
25.6. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается: оставлять на дороге животных без надзора; прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.
22:49:42 30-08-2023
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08:56:57 31-08-2023
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