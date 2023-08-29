Житель Бийска лежа на полу сломал нос фельдшеру скорой помощи

Врач обратился в полицию, ведется разбирательство

29 августа 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске вечером 25 августа пациент набросился на фельдшера, рассказали в местной станции скорой помощи.

В 21:13 на станцию поступило сообщение, что в одном из баров в районе Зеленого клина человеку стало плохо. На место тут же выехала бригада в составе медсестры и фельдшера, а при оказании помощи лежащий на полу мужчина ударил последнего кулаком.

"На место вызвали наряд полиции, и в тот же вечер фельдшер написал заявление. В больнице у пострадавшего медработника диагностировали перелом костей носа. Сейчас ведется разбирательство", - сказал главврач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

В июле в алтайском городе Яровом произошел подобный случай. Мужчина напал на фельдшера, так как был недоволен тем, что врачи якобы заняли парковочное место.