Житель Бийска лежа на полу сломал нос фельдшеру скорой помощи
Врач обратился в полицию, ведется разбирательство
29 августа 2023, 12:45, ИА Амител
В Бийске вечером 25 августа пациент набросился на фельдшера, рассказали в местной станции скорой помощи.
В 21:13 на станцию поступило сообщение, что в одном из баров в районе Зеленого клина человеку стало плохо. На место тут же выехала бригада в составе медсестры и фельдшера, а при оказании помощи лежащий на полу мужчина ударил последнего кулаком.
"На место вызвали наряд полиции, и в тот же вечер фельдшер написал заявление. В больнице у пострадавшего медработника диагностировали перелом костей носа. Сейчас ведется разбирательство", - сказал главврач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.
В июле в алтайском городе Яровом произошел подобный случай. Мужчина напал на фельдшера, так как был недоволен тем, что врачи якобы заняли парковочное место.
12:51:45 29-08-2023
Ну вот из - за таких скорую и сделают платной
12:56:54 29-08-2023
Гость (12:51:45 29-08-2023) Ну вот из - за таких скорую и сделают платной... Ее вооружат и буйные пациенты будут отстреливаться на месте)))
12:54:36 29-08-2023
А то ещё случай был.Больной на операционном столе отошёл от наркоза(наполовину) выхватил скальпель и воткнул медсестре возле печени.
12:58:44 29-08-2023
Гость (12:54:36 29-08-2023) А то ещё случай был.Больной на операционном столе отошёл от... Ужас, сколько дебилов... некоторых сроду не надо спасать.
20:28:19 29-08-2023
Гость (12:58:44 29-08-2023) Ужас, сколько дебилов... некоторых сроду не надо спасать.... так он из больницы в морг попадет
12:58:02 29-08-2023
В чёрный список таких "пациентов". И больше не лечить. Пусть сам лечится, если что, раз такой борзый.
18:37:14 29-08-2023
Представляешь ситуацию: лежишь пьяный в отключке - открываешь глаза и над тобой стоит неизвестный чел и что-то делает с твоими глазами- что ты будешь делать?, конечно защищаться. А фельдшер совсем был не грамотный-пьяного чела нельзя трогать.
20:24:45 29-08-2023
от врачей надо бежать, иначе залечат до смерти, это еще А.С.Пушкин говорил, а классиков надо знать. как сказала одна главврачиха, больница - это место .где люди умирают. И они все больше строят таких заведений, огромные деньги выделяет на это власть. а на зарплаты и пенсии денег нет -вы держитесь
06:19:21 30-08-2023
гость (20:24:45 29-08-2023) от врачей надо бежать, иначе залечат до смерти, это еще А.С.... как знатно унавожено в головушке