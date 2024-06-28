Мотоциклист сбил ребенка в Барнауле и скрылся

Теперь его ищут по фотографиям

28 июня 2024, 16:51, ИА Амител

Разыскиваемый мотоциклист / Фото: ГАИ

В Барнауле мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

"Сегодня, 28 июня, в 10 часов 50 минут на улице Власихинской, в районе дома № 59г, произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным мотоциклом под управлением неустановленного водителя, который с места ДТП скрылся", – сказано в сообщении.

Пострадавший ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Мотоциклиста, предположительно, на белом "Кавасаки", ищут. Фото рассылают по социальным сетям.