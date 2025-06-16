Мотоциклиста сбили на Павловском тракте в Барнауле
Молодого человека увезли в больницу
16 июня 2025, 08:45, ИА Амител
ДТП с мотоциклистом в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста на Павловском тракте. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По предварительным данным регионального управления МВД, 34-летний водитель автомобиля Nissan Tiida ехал от улицы Сиреневой в сторону улицы Солнечная Поляна. Он не предоставил преимущества в движении мотоциклу Honda, за рулем которого был 24-летний молодой человек, ехавший во встречном направлении.
Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу № 1.
Ранее в Барнауле две легковушки столкнулись из-за неудачного маневра. В результате пассажира одной из них увезли в больницу с травмами.
09:16:22 16-06-2025
Несправедливо что даже хоть и виноват авто, но ему теперь в грехи запишут все эти травмы, хотя это был выбор пострадавшего ехать на двухколесном. Если б на авто, то возможно просто бы качнулся в кресле.
11:52:01 16-06-2025
Гость (09:16:22 16-06-2025) Несправедливо что даже хоть и виноват авто, но ему теперь в ... ПДД соблюдать нужно. На кол урода, в назидание другим.
00:54:44 17-06-2025
Гость (11:52:01 16-06-2025) ПДД соблюдать нужно. На кол урода, в назидание другим.... https://www.amic.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-13-letniy-motociklist-nasmert-sbil-devushku-563932
Что теперь скажете?
01:06:41 17-06-2025
Гость (00:54:44 17-06-2025) https://www.amic.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-13-letniy-motoc... А что тут сказать? Только "На кол урода"
10:15:28 17-06-2025
Гость (01:06:41 17-06-2025) А что тут сказать? Только "На кол урода"... Самое страшное, что в этой новости говорят, купили мотик 13-летнему, т.к. все у всех его ровесников есть, а у него не было. Типа "белая ворона". Теперь представляется целая орда недалёкого ума людей, и большая часть - взрослые, которые организовали мотики, и их заправку бензином.
11:31:07 16-06-2025
Да и пофиг. Их на дорогах много.
01:07:54 17-06-2025
Любого урода, нарушающего ПДД, на кол!!!
06:25:28 17-06-2025
Гость (01:07:54 17-06-2025) Любого урода, нарушающего ПДД, на кол!!!... Проезжую часть всегда, как положено, переходишь? Или просто кол любишь?
06:37:26 17-06-2025
Гость (06:25:28 17-06-2025) Проезжую часть всегда, как положено, переходишь? Или просто ... Прикинь, перехожу как положено. Либо по ПП убедившись в безопасности перехода, либо вне ПП убедившись, что никто не летит и я никому не мешаю.