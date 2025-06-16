Мотоциклиста сбили на Павловском тракте в Барнауле

Молодого человека увезли в больницу

16 июня 2025, 08:45, ИА Амител

ДТП с мотоциклистом в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста на Павловском тракте. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным регионального управления МВД, 34-летний водитель автомобиля Nissan Tiida ехал от улицы Сиреневой в сторону улицы Солнечная Поляна. Он не предоставил преимущества в движении мотоциклу Honda, за рулем которого был 24-летний молодой человек, ехавший во встречном направлении.

Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу № 1.

Ранее в Барнауле две легковушки столкнулись из-за неудачного маневра. В результате пассажира одной из них увезли в больницу с травмами.