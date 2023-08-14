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Можно ли оформить кредитную карту пенсионеру?

А также на что надо обращать внимание при ее выборе

14 августа 2023, 18:05, ИА Амител LjN8K4kkJ

Пенсионер / Фото: freepik.com
Пенсионер / Фото: freepik.com

Люди, вышедшие на пенсию, часто интересуются возможностью получения кредитных карт. Этот удобный и простой в оформлении и использовании банковский продукт нередко становится альтернативой обычному потребительскому кредиту, поэтому его выпускают для разных категорий граждан. Какие кредитные карты для пенсионеров (ссылка https://www.vbr.ru/banki/kreditnyekarty/dlja-pensionerov/) доступны сегодня и как их оформить, расскажем ниже.

Особенности кредитования пенсионеров

Банки рассматривают потенциальных клиентов пенсионного возраста с точки зрения их платежеспособности, поэтому их делят на две категории:

  1. Работающие. Таким гражданам получить кредитную карту существенно проще, поскольку у них есть сразу два официальных источника дохода – пенсия и заработная плата.
  2. Неработающие. Если размер пенсии достаточно высокий, то проблем с получением кредитной карты также не возникнет.

Также банки оценивают возраст, кредитную историю, наличие иждивенцев и некоторые другие параметры.

Вы можете выбрать, какой картой пользоваться: обычной пластиковой или виртуальной. Оформление заявки осуществляется без визита в банк. Решение принимается в рамках одного дня, в редких случаях – чуть дольше. Физическую карту доставляют клиенту по выбранному адресу (почтой или курьером). Виртуальная используется для оплаты и переводов в онлайн-формате.

Как выбрать кредитную карту?

Вот параметры, которые надо учесть при выборе карты:

  • максимальная сумма, которую можно получить;
  • требуемые документы (некоторые банки выдают кредитную карту только по паспорту);
  • процентная ставка;
  • длительность льготного периода (обычно в течение некоторого времени после выпуска карты проценты не начисляются);
  • способы расчета по обязательствам;
  • необходимость оформления договора страхования (поскольку категория заемщиков "возрастная", некоторые банки вводят подобное требование);
  • возможность оформления рассрочки, в случае если осуществить платеж вовремя не получается;
  • возможность получения кешбэка и участия в выгодных партнерских программах (часть средств за каждую совершенную по карте расходную транзакцию возвращается);
  • обслуживание (чаще всего плата за него не взимается).

ООО "Выберу.ру"

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