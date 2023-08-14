Можно ли оформить кредитную карту пенсионеру?
А также на что надо обращать внимание при ее выборе
14 августа 2023, 18:05, ИА Амител LjN8K4kkJ
Люди, вышедшие на пенсию, часто интересуются возможностью получения кредитных карт. Этот удобный и простой в оформлении и использовании банковский продукт нередко становится альтернативой обычному потребительскому кредиту, поэтому его выпускают для разных категорий граждан. Какие кредитные карты для пенсионеров (ссылка https://www.vbr.ru/banki/kreditnyekarty/dlja-pensionerov/) доступны сегодня и как их оформить, расскажем ниже.
Особенности кредитования пенсионеров
Банки рассматривают потенциальных клиентов пенсионного возраста с точки зрения их платежеспособности, поэтому их делят на две категории:
- Работающие. Таким гражданам получить кредитную карту существенно проще, поскольку у них есть сразу два официальных источника дохода – пенсия и заработная плата.
- Неработающие. Если размер пенсии достаточно высокий, то проблем с получением кредитной карты также не возникнет.
Также банки оценивают возраст, кредитную историю, наличие иждивенцев и некоторые другие параметры.
Вы можете выбрать, какой картой пользоваться: обычной пластиковой или виртуальной. Оформление заявки осуществляется без визита в банк. Решение принимается в рамках одного дня, в редких случаях – чуть дольше. Физическую карту доставляют клиенту по выбранному адресу (почтой или курьером). Виртуальная используется для оплаты и переводов в онлайн-формате.
Как выбрать кредитную карту?
Вот параметры, которые надо учесть при выборе карты:
- максимальная сумма, которую можно получить;
- требуемые документы (некоторые банки выдают кредитную карту только по паспорту);
- процентная ставка;
- длительность льготного периода (обычно в течение некоторого времени после выпуска карты проценты не начисляются);
- способы расчета по обязательствам;
- необходимость оформления договора страхования (поскольку категория заемщиков "возрастная", некоторые банки вводят подобное требование);
- возможность оформления рассрочки, в случае если осуществить платеж вовремя не получается;
- возможность получения кешбэка и участия в выгодных партнерских программах (часть средств за каждую совершенную по карте расходную транзакцию возвращается);
- обслуживание (чаще всего плата за него не взимается).
ООО "Выберу.ру"Реклама
Комментарии 0