Есть ли какой-то документ, заменяющий паспорт на выборах

12 марта 2024, 08:30, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

15-17 марта в России пройдут выборы президента. Первое и главное, что каждый из нас возьмет на участок, – это паспорт. Но можно ли обойтись без него? Например, если он утерян или вы отдали его в паспортный стол для смены фамилии или новой прописки. Рассказываем.

Так можно ли проголосовать без паспорта?

На самом деле, можно. Паспорт – главный, но не единственный документ, которым вы можете подтвердить свою личность на избирательном участке. По закону (ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статья 2) вместо паспорта можно предъявить:

временное удостоверение личности гражданина РФ, такое выдают при оформлении паспорта;

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ);

документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на постоянное проживание в РФ;

справка, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

заграничный паспорт или заменяющий его документ (только для голосования граждан РФ за границей).

Иными словами, вы не лишены избирательного права, если меняете паспорт (но обязательно иметь удостоверение по официальной форме 2-П), если проходите военную службу или постоянно проживаете за пределами России (по заграничному паспорту).

Но если нет ни паспорта, ни военного билета, ни справки, то проголосовать на участке не получится. Но варианты есть.

И как же все-таки проголосовать без паспорта?

Технически это можно сделать, если вы будете голосовать дистанционно, через портал "Госуслуги". Если вы там зарегистрированы, то ваш паспорт уже указан. И при входе по паролю для голосования предъявлять этот документ не потребуется. Но если вы успели его заменить до выборов, то данные должны измениться. Так что лучше выбирать такой вариант, если паспорта под рукой не будет, но данные в нем не меняются.

Ну и, конечно, если вам просто удобнее проголосовать из дома. Как именно выбрать своего президента не вставая с дивана, читайте здесь.

А по водительскому удостоверению можно проголосовать?

Нет. Права не заменят документа, допускающего к голосованию.