НОВОСТИПолитика

Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента?

Выбирать самого достойного из четырех кандидатов будут более 76% граждан, или 112,3 млн человек

27 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Урна для голосования / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Урна для голосования / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из способов выполнить свой гражданский долг на мартовских выборах президента – проголосовать дома. Воспользоваться этим способом смогут на все – только те, кто сам не сможет прийти на избирательный участок. Рассказываем, как проголосовать за главу государства не вставая с кровати и что для этого нужно сделать.

Кто сможет проголосовать на дому на выборах президента РФ?

Отдать свой голос на дому можно, если:

  • вы болеете;
  • имеете инвалидность;
  • вынуждены ухаживать за больным человеком или маленьким ребенком;
  • находитесь под домашним арестом (редкий случай).

Как проходит голосование на дому?

Решение о том, сможете ли вы проголосовать на дому, принимает участковая избирательная комиссия. Если заявку одобрят, в согласованное с вами время принесут бюллетень и переносную урну, вы поставите галочку буквально не вставая с дивана. Но в такой ситуации заявление надо подавать заранее.

Когда нужно подать заявление на участие в надомном голосовании?

С 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года нужно обратиться в участковую избирательную комиссию (написать заявление или позвонить). А еще можно подать заявление на портале "Госуслуги" с 5 по 11 марта.

Если вы воспользовались последним способом, отозвать заявление не получится. Если подавали лично, можно связаться с сотрудниками комиссии по телефону и уточнить информацию о голосовании на участке.

Когда пройдут выборы президента России?

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будут представлены четыре кандидата: Владислав Даванков от "Новых людей", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Алтайском крае, как и в других 28 регионах РФ, будет возможность отдать свой голос онлайн: заявки на участие в ДЭГ можно подать до 11 марта включительно. Также будут доступны традиционные способы голосования: на избирательном участке, по месту нахождения или регистрации.

выборы
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:09:44 27-02-2024

"Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента" Дальше даже читать не стал! Я просто кивну!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:45 27-02-2024

Гость (09:09:44 27-02-2024) "Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах пре... Да не читай. Заткни уши. Закрой глаза. Выключи у себя электроэнергию. Новости вообще забудь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:18:15 27-02-2024

ну а зачем делают три дня? чтобы все могли встать с кровати, выйти наконец-то на улицу, повстречать соседей, порадоваться весеннему солнышку.
поэтому ну его нафиг эти дэги.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:12 27-02-2024

15 марта открыл глаза - ваш голос принят. Вы проголосовали ЗА.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:43:43 27-02-2024

Гость (10:42:12 27-02-2024) 15 марта открыл глаза - ваш голос принят. Вы проголосовали З... а у вас и доказательства имеются, да?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:47 27-02-2024

Элен без ребят (11:43:43 27-02-2024) а у вас и доказательства имеются, да? ... Вы писали заявление на самозапрет голосования против? Нет? Значит проголосовали за.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:59 27-02-2024

Дистанционно нельзя проголосовать против всех.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров