Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента?
Выбирать самого достойного из четырех кандидатов будут более 76% граждан, или 112,3 млн человек
27 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Один из способов выполнить свой гражданский долг на мартовских выборах президента – проголосовать дома. Воспользоваться этим способом смогут на все – только те, кто сам не сможет прийти на избирательный участок. Рассказываем, как проголосовать за главу государства не вставая с кровати и что для этого нужно сделать.
Кто сможет проголосовать на дому на выборах президента РФ?
Отдать свой голос на дому можно, если:
- вы болеете;
- имеете инвалидность;
- вынуждены ухаживать за больным человеком или маленьким ребенком;
- находитесь под домашним арестом (редкий случай).
Как проходит голосование на дому?
Решение о том, сможете ли вы проголосовать на дому, принимает участковая избирательная комиссия. Если заявку одобрят, в согласованное с вами время принесут бюллетень и переносную урну, вы поставите галочку буквально не вставая с дивана. Но в такой ситуации заявление надо подавать заранее.
Когда нужно подать заявление на участие в надомном голосовании?
С 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года нужно обратиться в участковую избирательную комиссию (написать заявление или позвонить). А еще можно подать заявление на портале "Госуслуги" с 5 по 11 марта.
Если вы воспользовались последним способом, отозвать заявление не получится. Если подавали лично, можно связаться с сотрудниками комиссии по телефону и уточнить информацию о голосовании на участке.
Когда пройдут выборы президента России?
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будут представлены четыре кандидата: Владислав Даванков от "Новых людей", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
В Алтайском крае, как и в других 28 регионах РФ, будет возможность отдать свой голос онлайн: заявки на участие в ДЭГ можно подать до 11 марта включительно. Также будут доступны традиционные способы голосования: на избирательном участке, по месту нахождения или регистрации.
09:09:44 27-02-2024
"Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента" Дальше даже читать не стал! Я просто кивну!
09:17:45 27-02-2024
Гость (09:09:44 27-02-2024) "Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах пре... Да не читай. Заткни уши. Закрой глаза. Выключи у себя электроэнергию. Новости вообще забудь.
10:18:15 27-02-2024
ну а зачем делают три дня? чтобы все могли встать с кровати, выйти наконец-то на улицу, повстречать соседей, порадоваться весеннему солнышку.
поэтому ну его нафиг эти дэги.
10:42:12 27-02-2024
15 марта открыл глаза - ваш голос принят. Вы проголосовали ЗА.
11:43:43 27-02-2024
Гость (10:42:12 27-02-2024) 15 марта открыл глаза - ваш голос принят. Вы проголосовали З... а у вас и доказательства имеются, да?
11:59:47 27-02-2024
Элен без ребят (11:43:43 27-02-2024) а у вас и доказательства имеются, да? ... Вы писали заявление на самозапрет голосования против? Нет? Значит проголосовали за.
22:26:59 27-02-2024
Дистанционно нельзя проголосовать против всех.