Рассказываем, что делать, если нет постоянной регистрации

11 марта 2024, 08:05, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Каждый житель России старше 18 лет имеет право проголосовать на выборах президента России 15-17 марта. Каждый, кроме заключенного, отбывающего срок в местах лишения свободы по приговору суда. И каждый, кроме недееспособного, статус которого установлен судом. Но, как известно, на участке у вас попросят паспорт, где будут проверять прописку. И что же тогда делать человеку без официального места? Варианты есть. Какие – читайте в материале amic.ru.

1 То есть без прописки проголосовать можно? Да, можно. По Конституции и федеральному закону о выборах активное избирательное право имеют все. Кроме тех, кого мы обозначили выше. И отсутствие прописки не является основание для отказа.

2 Но на какой приходить участок? Большинство жителей страны обычно голосуют на участке, к которому прикреплены по прописке. Если у вас нет постоянной регистрации в России, то проголосовать можно: на любом избирательном участке. Выбрать удобный можно на сайте ЦИК России (нужно указать ФИО, дату рождения и адрес места жительства) или в Информационно-справочном центре 8 800 200‑00‑20 (бесплатно по России). Но для этого нужно подать заявление на голосование по месту пребывания: через портал "Госуслуги"; лично в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или в МФЦ. Успевайте до 11 марта 2024 года и не забудьте паспорт;

дистанционно на портале "Госуслуги", там вообще нет привязки к конкретному участку, городу или региону страны, ведь голосование осуществляется через интернет. На портале нажмите на баннер "Дистанционное электронное голосование" и следуйте инструкции. Правда, работает ДЭГ не во всех регионах страны, но у жителей Алтайского края такая возможность есть;

на участке, который определила избирательная комиссия региона как раз для таких случаев. В Алтайском крае 66 участков для голосования лиц без регистрации. Например, в Барнауле это средние школы № 103 (ул. Деповская, д. 32), № 137 (ул. Шумакова, д. 78), гимназии № 45 (ул. Союза Республик, д. 36) и № 27 (пр. Красноармейский, д. 62), Центр эстетического воспитания "Песнохорки" (ул. Энтузиастов, д. 5) и лицей № 124 (ул. Георгия Исакова, д. 206). Полный список УИКов смотрите по ссылке