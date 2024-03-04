"Все хорошо, несмотря на". Зачем России выборы президента в это непростое время
И как проходит избирательная кампания
04 марта 2024, 08:00, Александра Черданцева
Выборы президента России 2024 года идут в непростое геополитическое время, ведь СВО продолжается, санкции сохраняются. Но день икс приближается и кандидаты ведут активную агитацию. Amic.ru поговорил с экспертами на две важные темы: какую роль имеют выборы в жизни страны и по какому сценарию они идут.
Так и зачем России выборы в такое непростое время?
Конечно, вопрос "зачем" здесь имеет более глубокое значение, нежели просто окончание полномочий действующего президента. Хотя и это важно, уверен доцент Алтайского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков.
"Россия – правовое государство, принцип законности должен соблюдаться, отступления от него дадут лишь повод новой волне информационных атак. Носителем суверенитета и единственным источником власти выступает наш многонациональный народ, отмена выборов неизбежно повлекла бы полную утрату доверия между властью и обществом. Нас сложно победить военным путем, но расшатать изнутри удавалось не раз, об этом свидетельствуют многочисленные революции и перевороты", – напомнил Чесноков.
И добавил, что выборы – это еще и повод показать, что мы вместе, продемонстрировать единство и волю на пути к победе.
Для России голосование за президента сейчас имеет еще и важное внешнеполитическое значение.
"Страна продолжает показывать, что у нас суверенная демократия, сформулированная еще замглавы администрации президента Владиславом Сурковым более 15 лет назад. То есть такая, своя демократия, и во многом она даже более демократичная, чем на Западе. Выборы в это время – напоминание роли России в современном мире. Проведение процедуры, как и было запланировано, показывает, что у нас ничего не изменилось, все хорошо, несмотря на", – говорит политтехнолог Константин Лукин.
И Запад следит за тем, как Россия проведет выборы, добавляет политолог, директор АНО ДПО "Институт политики и технологий" Татьяна Косачева.
"Если на Западе они устанавливают свою игру и могут сказать Зеленскому отменить выборы, у нас такого быть просто не может", – отмечает эксперт.
В концепцию "все хорошо" укладывается и недавнее послание президента Федеральному собранию, продолжает Лукин.
"Послание отфиксировало, где мы, кто мы и куда мы идем", – заключает политтехнолог.
Как проходит избирательная кампания?
А проходит она активно, но без шоу.
"Кампания 2024 года осуществляется в терапевтическом формате. Шоу нет, но на него и запроса нет. Люди от этого просто устали, после страха в период коронавируса и СВО", – отмечает Татьяна Косачева.
В целом кампания живая и бодрая, кандидаты ведут агитацию по всем фронтам: города заставлены баннерами, со страниц и экранов СМИ льются призывающие ролики. Кандидаты опубликовали многостраничные программы, они ездят по регионам, встречаются с избирателями, работают с электоратом и с теми, кто еще не определился. Особенно с молодежью, подчеркивает Косачева.
Формально программу не предоставил только самовыдвиженец Владимир Путин. Но программным заявлением можно смело считать послание Федеральному собранию 29 февраля.
"Президент четко обозначил, какие проблемы и как он будет решать в ближайшие шесть лет, если продлит свои полномочия. Все его заявления сформулированы под ядерную аудиторию – бюджетников всех уровней, пенсионеров и молодежь", – отметил Лукин.
Образ Владимира Путина в этой кампании ожидаемо классический: он – действующий президент, он – отец нации. Имидж кандидата максимально персонифицирован и формально дистанцирован от "Единой России", хотя партия очевидно и много президента поддерживает.
Акцент на личности и в кампании кандидата Леонида Слуцкого, лидера ЛДПР. После смерти бессменного руководителя партии Владимира Жириновского перед либерал-демократами встала необходимость легитимизировать его приемника. Леонид Слуцкий занял этот пост решением партии, своим участием в выборах он пытается занять это место и в глазах россиян. Для Слуцкого главный вопрос – преемственность, утвердить свой статус-кво, отмечает Лукин. Кстати, вот программа Леонида Слуцкого.
"Для Слуцкого это очень непростая кампания, ведь ядерный электорат – это электорат Жириновского. Но в целом дает хороший потенциал", – добавляет Татьяна Косачева.
А вот для Николая Харитонова – наоборот. 75-летний политик не был и не будет приемником 79-летнего Геннадия Зюганова. И партия показывает, что вопрос со сменой лидера сейчас не решается. На выборы идет не Харитонов, а КПРФ. Программа Николая Харитонова тут.
"Харитонов продвигает не свой образ, а образ партии. Именно на КПРФ сосредоточена вся кампания, почти никакой персонификации. Схватку за лидерство в партии отложили на потом. Но при этом лозунги и программа коммуниста бьет точно в ядерный электорат", – уверен Лукин.
Электорат "Новых людей" – это рассерженные горожане, говорит Лукин. И это молодежь, добавляет Чесноков. Аудитория тоже четкая, хоть не очень большая. Зато Владислав Даванков первым представил программу. Быть первым в данном случае – выигрышный вариант. Во-первых, людям еще интересно. Во-вторых, остальные программы автоматически будут сравнивать с первой.
"Выборы проходят в меру конкурентно. Очевидно, что основная борьба развернется за второе место, здесь с переменным успехом соревнование между представителями парламентских партий. Для них важнее закрепить позиции на пути к последующим выборам в органы законодательной и исполнительной власти", – подытоживает Алексей Чесноков.
По его словам, "сюрпризов" можно ждать только со стороны других государств, но у них все меньше серьезных рычагов влияния.
О том, какие прогнозы дают эксперты по явке и распределению мест, расскажем в одном из следующих материалов.
08:10:09 04-03-2024
Вообще не считаю выборы признаком демократии. В тех же Штатах выборы превратились в роуд-шоу двух партий, причем все всё знают - кто будет от демократов, кто от республиканцев. И по сути исход известен еще до начала голосования. Сейчас будет Трамп (ставлю 100 баксов против десятки). Ну никто не станет выбирать самоходного Джо, который здоровается с воздухом. В России тоже все понятно. Коммунисты вместо поиска харизматичной молодой кандидатуры решили лечь под власть и как специально выдвинуть еще бОльшего пенса чем Темнейший Дедушка. Харитонов - символ беспомощности нынешней компартии. Про остальных нет даже смысла говорить. Как и про откровенных врагов страны, которых недавно закопали на Борисовском кладбище.
08:10:45 04-03-2024
Понты дороже денег ...
08:28:21 04-03-2024
1) Радиа пиара. Типа, смотрите, даже сейчас рейтинг "будущего" президента 146%. Значит верной дорогой идём, товарищи.
2) чтобы отмыть бабла. Аквадискотеки не бюджетное (ха-ха! смекаете?) удовольствие
3) показать каких клоунов выставляют остальные партии, дабы народ понял, что у них нет иного выбора
4) подарок на переизбрание уже сделали и закопа...
09:20:05 04-03-2024
Гость (08:28:21 04-03-2024) 1) Радиа пиара. Типа, смотрите, даже сейчас рейтинг "будущег... Про 146% вы уже просто обезьянничаете. Ошибка на мониторе вами воспринимается как откровение Господне. Даже решившие скорректировать результаты стали бы откровенную дичь творить? А что тогда не 398%? Про аквадискотеку опять же реликвия древних времен. Зачем Путину какао то дом, если в его распоряжении все дома в стране? И эта резиденция по прежнему на балансе Ковальчука, и по прежнему не достроена. Про остальных кандидатов даже упомянуть не стану - Неи смысла. Нет конкурентов. А про закопанного вора могу лишь сказать, что его уровень и уровень ВВП - это как водная гладь и айсберг.
12:37:00 04-03-2024
Гость (09:20:05 04-03-2024) Про 146% вы уже просто обезьянничаете. Ошибка на мониторе ва... А если бы допустили до выборов, Навальный победил бы всех. А ты бы резко переобулся и другую сторону обзывал ворами.
16:34:18 04-03-2024
Гость (12:37:00 04-03-2024) А если бы допустили до выборов, Навальный победил бы всех. А... Это чудо даже замуж бы вышло, если браки бы разрешили между мущщинами. Знаю таких.
17:08:05 04-03-2024
Гость (12:37:00 04-03-2024) А если бы допустили до выборов, Навальный победил бы всех. А... Бггг) даже ничего говорить не стану) просто смешно)
21:02:48 04-03-2024
Гость (17:08:05 04-03-2024) Бггг) даже ничего говорить не стану) просто смешно)... Ну давайте карнавального не вмешивать, о мёртвых или ничего или... его даже жалко по-человески, жена (женская особь псовых) на могиле за деньги танцует, донаты считает, дети не приехали. Дочь вот не знает куда от раздевающего взгляда бидона уйти, а нет - тащят на заклание... Соратники лыбу давят на фото могилы, Волков вот особенно старается. А то, что поддержка была его пшиковая, так только хомячки ещё не догадались.
21:06:28 04-03-2024
Гость (12:37:00 04-03-2024) А если бы допустили до выборов, Навальный победил бы всех. А... Ню ню... победил бы, бюджеты иностранные в крипте
08:53:34 04-03-2024
И вот этот доцент и член, называет Путина "отцом нации".
Про культ личности, он видимо не слышал. Хотя не исключено, что через несколько лет он будет рассказывать, каким страшным человеком был нынешний и как он тянул страну на дно.
А вообще интересно, всё позитивное это Путин.
А та НЕ ПРОСТАЯ ситуация в которой оказалась страна, это всё либералы и коллективный запад.
Ладно бы это были просто их политические тёрки. Но гибнут простые русские люди
23:16:30 04-03-2024
Гость (08:53:34 04-03-2024) И вот этот доцент и член, называет Путина "отцом нации".
Про... За партию, За Сталина... только где такое в статье есть? Глаза разуй
08:55:58 04-03-2024
Харитонов на плакате предвыборном, как щенок забитый. Вот Миронов молодец - лизнул, так лизнул, даже выдвигаться не стал, как после этого ему люди доверят? Хотя стада на убой тоже нужны.
09:11:43 04-03-2024
Какой же рост без каблуков у остальных участников этого "праздника жизни " ? Если на групповом фото Путин выше всех запечетлён.
09:19:24 04-03-2024
Гость (09:11:43 04-03-2024) Какой же рост без каблуков у остальных участников этого "пра... В этом нет ни какой смысловой нагрузки, просто получилось , что так композиция на много эстетичнее. Не стоит во всём искать подоплеку.
11:45:14 04-03-2024
Гость (09:19:24 04-03-2024) В этом нет ни какой смысловой нагрузки, просто получилось , ... просто получилось 24 года, просто других кандидатов больше нет
11:49:31 04-03-2024
"И добавил, что выборы – это еще и повод показать, что мы вместе, продемонстрировать единство и волю на пути к победе."- какое единство, когда у власти олигархи, думающий только как сохранить нажитое и разбогатеть ещё больше на общих недрах???? Будет хуже только, но при этом внушаться будет как здорово мы все живём, и какие грандиозные планы у страны обнищавшего и заткнутого народа. Пенсионеры стоя будут аплодировать с 12 тыс пенсией и коммуналкой в 7 тыщ
12:27:37 04-03-2024
Нет никакой демократии. Кремль планомерно зачистил все. Дунцову, Надеждина отстранили. Навальный на том свете. Это профанация.
13:17:10 04-03-2024
Внимательный из Б (12:27:37 04-03-2024) Нет никакой демократии. Кремль планомерно зачистил все. Дунц... Пригожина забыли
12:36:40 04-03-2024
непростая ситуация, в которой страна оказалась.... надо что-то менять? Нееет! Давайте дальше усугублять!
12:39:38 04-03-2024
курган из цветов видели? там покоится демократия теперь.
12:56:41 04-03-2024
Нет конкурентов - слова истинного иноагента и русофоба
10:28:24 05-03-2024
Не убивайте музыканта: играет,как умеет.