"Все хорошо, несмотря на". Зачем России выборы президента в это непростое время

И как проходит избирательная кампания

04 марта 2024, 08:00, Александра Черданцева

Выборы президента в Алтайском крае / Фото: Александра Черданцева

Выборы президента России 2024 года идут в непростое геополитическое время, ведь СВО продолжается, санкции сохраняются. Но день икс приближается и кандидаты ведут активную агитацию. Amic.ru поговорил с экспертами на две важные темы: какую роль имеют выборы в жизни страны и по какому сценарию они идут.

Так и зачем России выборы в такое непростое время?

Конечно, вопрос "зачем" здесь имеет более глубокое значение, нежели просто окончание полномочий действующего президента. Хотя и это важно, уверен доцент Алтайского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков.

"Россия – правовое государство, принцип законности должен соблюдаться, отступления от него дадут лишь повод новой волне информационных атак. Носителем суверенитета и единственным источником власти выступает наш многонациональный народ, отмена выборов неизбежно повлекла бы полную утрату доверия между властью и обществом. Нас сложно победить военным путем, но расшатать изнутри удавалось не раз, об этом свидетельствуют многочисленные революции и перевороты", – напомнил Чесноков.

И добавил, что выборы – это еще и повод показать, что мы вместе, продемонстрировать единство и волю на пути к победе.

Для России голосование за президента сейчас имеет еще и важное внешнеполитическое значение.

"Страна продолжает показывать, что у нас суверенная демократия, сформулированная еще замглавы администрации президента Владиславом Сурковым более 15 лет назад. То есть такая, своя демократия, и во многом она даже более демократичная, чем на Западе. Выборы в это время – напоминание роли России в современном мире. Проведение процедуры, как и было запланировано, показывает, что у нас ничего не изменилось, все хорошо, несмотря на", – говорит политтехнолог Константин Лукин.

И Запад следит за тем, как Россия проведет выборы, добавляет политолог, директор АНО ДПО "Институт политики и технологий" Татьяна Косачева.

"Если на Западе они устанавливают свою игру и могут сказать Зеленскому отменить выборы, у нас такого быть просто не может", – отмечает эксперт.

В концепцию "все хорошо" укладывается и недавнее послание президента Федеральному собранию, продолжает Лукин.

"Послание отфиксировало, где мы, кто мы и куда мы идем", – заключает политтехнолог.

Как проходит избирательная кампания?

А проходит она активно, но без шоу.

"Кампания 2024 года осуществляется в терапевтическом формате. Шоу нет, но на него и запроса нет. Люди от этого просто устали, после страха в период коронавируса и СВО", – отмечает Татьяна Косачева.

В целом кампания живая и бодрая, кандидаты ведут агитацию по всем фронтам: города заставлены баннерами, со страниц и экранов СМИ льются призывающие ролики. Кандидаты опубликовали многостраничные программы, они ездят по регионам, встречаются с избирателями, работают с электоратом и с теми, кто еще не определился. Особенно с молодежью, подчеркивает Косачева.

Формально программу не предоставил только самовыдвиженец Владимир Путин. Но программным заявлением можно смело считать послание Федеральному собранию 29 февраля.

"Президент четко обозначил, какие проблемы и как он будет решать в ближайшие шесть лет, если продлит свои полномочия. Все его заявления сформулированы под ядерную аудиторию – бюджетников всех уровней, пенсионеров и молодежь", – отметил Лукин.

Образ Владимира Путина в этой кампании ожидаемо классический: он – действующий президент, он – отец нации. Имидж кандидата максимально персонифицирован и формально дистанцирован от "Единой России", хотя партия очевидно и много президента поддерживает.

Акцент на личности и в кампании кандидата Леонида Слуцкого, лидера ЛДПР. После смерти бессменного руководителя партии Владимира Жириновского перед либерал-демократами встала необходимость легитимизировать его приемника. Леонид Слуцкий занял этот пост решением партии, своим участием в выборах он пытается занять это место и в глазах россиян. Для Слуцкого главный вопрос – преемственность, утвердить свой статус-кво, отмечает Лукин. Кстати, вот программа Леонида Слуцкого.

"Для Слуцкого это очень непростая кампания, ведь ядерный электорат – это электорат Жириновского. Но в целом дает хороший потенциал", – добавляет Татьяна Косачева.

А вот для Николая Харитонова – наоборот. 75-летний политик не был и не будет приемником 79-летнего Геннадия Зюганова. И партия показывает, что вопрос со сменой лидера сейчас не решается. На выборы идет не Харитонов, а КПРФ. Программа Николая Харитонова тут.

"Харитонов продвигает не свой образ, а образ партии. Именно на КПРФ сосредоточена вся кампания, почти никакой персонификации. Схватку за лидерство в партии отложили на потом. Но при этом лозунги и программа коммуниста бьет точно в ядерный электорат", – уверен Лукин.

Электорат "Новых людей" – это рассерженные горожане, говорит Лукин. И это молодежь, добавляет Чесноков. Аудитория тоже четкая, хоть не очень большая. Зато Владислав Даванков первым представил программу. Быть первым в данном случае – выигрышный вариант. Во-первых, людям еще интересно. Во-вторых, остальные программы автоматически будут сравнивать с первой.

"Выборы проходят в меру конкурентно. Очевидно, что основная борьба развернется за второе место, здесь с переменным успехом соревнование между представителями парламентских партий. Для них важнее закрепить позиции на пути к последующим выборам в органы законодательной и исполнительной власти", – подытоживает Алексей Чесноков.

По его словам, "сюрпризов" можно ждать только со стороны других государств, но у них все меньше серьезных рычагов влияния.

О том, какие прогнозы дают эксперты по явке и распределению мест, расскажем в одном из следующих материалов.