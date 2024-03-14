Можно ли рассказывать, за кого ты голосовал на выборах президента?

И публиковать фото с заполненным бюллетенем

14 марта 2024, 14:40, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Менее чем через сутки в России стартуют главные выборы 2024 года – президентские. 15-17 марта россияне пойдут на участки, будут голосовать дома, в аэропорту, на вокзале, в больнице или дистанционно через портал "Госуслуги". И многим захочется поделиться, как именно они проголосовали. Но можно ли это делать? Рассказываем.

1 Можно ли рассказывать, за кого проголосовал на выборах президента? Называть фамилию кандидата, которого вы выбрали президентом в своем бюллетене, конечно, не запрещается. Вы спокойно можете рассказать, за кого голосовали, родным, друзьям и знакомым. Но не стоит превращать это в агитацию за конкретного кандидата. Например, говорить: голосуйте за того-то. Помните, что агитация в дни выборов запрещена. Особенно на участке для голосования и рядом с ним. Этот запрет распространяется и на представителей власти. Так что если какой-то чиновник, работник бюджетной сферы или депутат 15, 16 и 17 марта будет призывать вас голосовать за конкретного кандидата, знайте – он нарушает закон.

2 А если на выходе с участка меня спросят, за кого я проголосовал? Такое возможно, потому что часто на выходе с участков (но не на самих участках) проводят опросы населения, чтобы сформировать предварительный прогноз. Это могут делать и представители партии, и социологические центры. Это законно, но отвечать вы не обязаны. Хотите – расскажите, не хотите – пройдите мимо.