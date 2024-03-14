Можно ли рассказывать, за кого ты голосовал на выборах президента?
И публиковать фото с заполненным бюллетенем
14 марта 2024, 14:40, Александра Черданцева
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Менее чем через сутки в России стартуют главные выборы 2024 года – президентские. 15-17 марта россияне пойдут на участки, будут голосовать дома, в аэропорту, на вокзале, в больнице или дистанционно через портал "Госуслуги". И многим захочется поделиться, как именно они проголосовали. Но можно ли это делать? Рассказываем.
1
Можно ли рассказывать, за кого проголосовал на выборах президента?
Называть фамилию кандидата, которого вы выбрали президентом в своем бюллетене, конечно, не запрещается. Вы спокойно можете рассказать, за кого голосовали, родным, друзьям и знакомым. Но не стоит превращать это в агитацию за конкретного кандидата. Например, говорить: голосуйте за того-то. Помните, что агитация в дни выборов запрещена. Особенно на участке для голосования и рядом с ним. Этот запрет распространяется и на представителей власти. Так что если какой-то чиновник, работник бюджетной сферы или депутат 15, 16 и 17 марта будет призывать вас голосовать за конкретного кандидата, знайте – он нарушает закон.
2
А если на выходе с участка меня спросят, за кого я проголосовал?
Такое возможно, потому что часто на выходе с участков (но не на самих участках) проводят опросы населения, чтобы сформировать предварительный прогноз. Это могут делать и представители партии, и социологические центры. Это законно, но отвечать вы не обязаны. Хотите – расскажите, не хотите – пройдите мимо.
3
Можно ли выкладывать фото, на котором видно бюллетень с галочкой?
Выкладывать фото со своим бюллетенем (где видно, за кого вы голосовали) в соцсети не стоит, это может быть расценено как агитация. А уж тем более запрещено выкладывать и даже просто фотографировать чужие бюллетени, это уже нарушение тайны голосования.
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14:56:29 14-03-2024
а есть такой пункт в законе РФ?
15:30:48 14-03-2024
А я не скажу ни за что.
15:34:08 14-03-2024
Гость (15:30:48 14-03-2024) А я не скажу ни за что. ... а никому и не интересно)
16:16:30 14-03-2024
Гость (15:34:08 14-03-2024) а никому и не интересно)... Я вижу, тут множество комментаторов оставляют схожие по смыслу сообщения, что все давно предрешено, что ничего нельзя изменить, что выборы бесполезны, и лучше вообще на них не ходить. Интересно, кому это выгодно?
17:26:52 14-03-2024
А когда ВЦИОМ рассказывает накануне, что один кандидат получит 82% голосов, это не относится к агитации?