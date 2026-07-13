Многие пенсионеры, желая увеличить доход, подают заявления, не оценив все нюансы

13 июля 2026, 11:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Некоторые пенсионеры с большим трудовым стажем и высоким доходом до 2002 года, но получающие небольшую пенсию, хотят ее пересчитать, используя метод "60 месяцев работы подряд". Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщила агентству "Прайм", что такие действия без тщательной проверки документов могут привести к уменьшению пенсии.

«До 2002 года страховую пенсию можно было рассчитать двумя способами: на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) или по 60 месяцам непрерывного стажа», — пояснила она.

Иванова-Швец отметила, что многие пенсионеры, не анализируя ситуацию, подают заявление на перерасчет, надеясь улучшить свое положение. Однако после пересчета они обнаруживают, что пенсия стала меньше.

«При подаче заявления могут выявиться и другие факторы, которые могут повлиять на размер пенсии как положительно, так и отрицательно. Поэтому перед тем как принимать решение, необходимо тщательно проверить все документы. Специалисты Социального фонда проводят перерасчет только на основании дополнительных документов или сведений о пенсионных правах. Перерасчет может как увеличить, так и уменьшить пенсию. Если перерасчет окажется невыгодным, размер выплаты останется прежним, и об этом уведомят пенсионера», — добавила эксперт.

Пенсионерам, рассматривающим возможность пересчета пенсии, рекомендуется заранее оценить все последствия. Для этого нужно собрать полный пакет документов, подтверждающих стаж и заработок за выбранный период, обратиться за консультацией в отделение Социального фонда и убедиться, что новый расчет действительно увеличит пенсию, а не уменьшит ее, заключила Иванова-Швец.