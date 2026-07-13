"Можно потерять в выплатах". Россиян предостерегли от поспешного перерасчета пенсии
Многие пенсионеры, желая увеличить доход, подают заявления, не оценив все нюансы
13 июля 2026, 11:47, ИА Амител
Некоторые пенсионеры с большим трудовым стажем и высоким доходом до 2002 года, но получающие небольшую пенсию, хотят ее пересчитать, используя метод "60 месяцев работы подряд". Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщила агентству "Прайм", что такие действия без тщательной проверки документов могут привести к уменьшению пенсии.
«До 2002 года страховую пенсию можно было рассчитать двумя способами: на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) или по 60 месяцам непрерывного стажа», — пояснила она.
Иванова-Швец отметила, что многие пенсионеры, не анализируя ситуацию, подают заявление на перерасчет, надеясь улучшить свое положение. Однако после пересчета они обнаруживают, что пенсия стала меньше.
«При подаче заявления могут выявиться и другие факторы, которые могут повлиять на размер пенсии как положительно, так и отрицательно. Поэтому перед тем как принимать решение, необходимо тщательно проверить все документы. Специалисты Социального фонда проводят перерасчет только на основании дополнительных документов или сведений о пенсионных правах. Перерасчет может как увеличить, так и уменьшить пенсию. Если перерасчет окажется невыгодным, размер выплаты останется прежним, и об этом уведомят пенсионера», — добавила эксперт.
Пенсионерам, рассматривающим возможность пересчета пенсии, рекомендуется заранее оценить все последствия. Для этого нужно собрать полный пакет документов, подтверждающих стаж и заработок за выбранный период, обратиться за консультацией в отделение Социального фонда и убедиться, что новый расчет действительно увеличит пенсию, а не уменьшит ее, заключила Иванова-Швец.
11:53:30 13-07-2026
Почему расчет пенсии - всегда квэст!, почему ЭТОТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД этакий фокусник, котрый один знает все правила игры, почему может больше , а может меньше!?! люди всю жизнь горбатятся - чтобы потом какой то чинуша решал жить или выживать.....
13:27:08 13-07-2026
медведь-шатун (11:53:30 13-07-2026) Почему расчет пенсии - всегда квэст!, почему ЭТОТ ПЕНСИОННЫЙ... А вот такие они у нас заботливые-трясутся,чтобы, не дай Бог, человеку какая лишняя копейка не перепала.Не доедают ,не досыпают всё о нас неблагодарных пекутся.А вы возмущаетесь...