"Можно загреметь". Депутат Госдумы Андрей Луговой об иноагентах и незаконных мигрантах

Известный политик откровенно ответил на вопросы журналистов медиахолдинга FM-Продакшн

17 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой посетил с рабочим визитом Алтайский край и побывал в гостях у медиагруппы FM-Продакшн. Здесь он дал интервью радиостанциям "Русское радио", Business FM и порталу amic.ru.

О чем говорили:

– об ужесточении миграционного законодательства и кадровом дефиците;

– о борьбе с иноагентами и зачем это нужно;

– об условиях возвращения в Россию иностранных компаний;

– о законах по криптовалюте в России;

– о работе благотворительного фонда ЛДПР "Плечом к плечу";

– о законодательных инициативах, которые предлагает ЛДПР в Госдуме.

В видеоролике – небольшой фрагмент из интервью с депутатом. Полностью разговор с Андреем Луговым будет опубликован на портале amic.ru 18 апреля.