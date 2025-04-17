"Можно загреметь". Депутат Госдумы Андрей Луговой об иноагентах и незаконных мигрантах
Известный политик откровенно ответил на вопросы журналистов медиахолдинга FM-Продакшн
17 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой посетил с рабочим визитом Алтайский край и побывал в гостях у медиагруппы FM-Продакшн. Здесь он дал интервью радиостанциям "Русское радио", Business FM и порталу amic.ru.
О чем говорили:
– об ужесточении миграционного законодательства и кадровом дефиците;
– о борьбе с иноагентами и зачем это нужно;
– об условиях возвращения в Россию иностранных компаний;
– о законах по криптовалюте в России;
– о работе благотворительного фонда ЛДПР "Плечом к плечу";
– о законодательных инициативах, которые предлагает ЛДПР в Госдуме.
В видеоролике – небольшой фрагмент из интервью с депутатом. Полностью разговор с Андреем Луговым будет опубликован на портале amic.ru 18 апреля.
21:34:35 17-04-2025
Он думает, что он сам навсегда у кормушки?