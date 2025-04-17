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"Можно загреметь". Депутат Госдумы Андрей Луговой об иноагентах и незаконных мигрантах

Известный политик откровенно ответил на вопросы журналистов медиахолдинга FM-Продакшн

17 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой посетил с рабочим визитом Алтайский край и побывал в гостях у медиагруппы FM-Продакшн. Здесь он дал интервью радиостанциям "Русское радио", Business FM и порталу amic.ru.

О чем говорили: 

– об ужесточении миграционного законодательства и кадровом дефиците;
– о борьбе с иноагентами и зачем это нужно;
– об условиях возвращения в Россию иностранных компаний;
– о законах по криптовалюте в России;
– о работе благотворительного фонда ЛДПР "Плечом к плечу";
– о законодательных инициативах, которые предлагает ЛДПР в Госдуме.

В видеоролике – небольшой фрагмент из интервью с депутатом. Полностью разговор с Андреем Луговым будет опубликован на портале amic.ru 18 апреля.

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НОВОСТИПолитика

Комментарии 1

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Гость

21:34:35 17-04-2025

Он думает, что он сам навсегда у кормушки?

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