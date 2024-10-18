МРОТ в 2025 году поднимут на три тысячи рублей
Законопроект о повышении МРОТ приняла Госдума в первом чтении
18 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц, сообщает "Интерфакс".
Таким образом, МРОТ в России вырастет на 3198 рублей. Сейчас он составляет 19 242 рубля.
Также с 2025 года установят норму о соотношении между МРОТ и медианной зарплатой. Она должна равняться не менее 48%.
По данным Росстата, медианная заработная плата в РФ за 2023 год составляет 46 751 рубль.
Реализация положений законопроекта повысит зарплату примерно 4,2 млн работникам, подчеркивают в пояснительной записке.
11:36:39 18-10-2024
А цены на сколько увеличатся??????
11:43:49 18-10-2024
От изменения этих цифирек денег в кармане больше не станет и лучше жить не будем
12:40:20 18-10-2024
А нам-то что от этого. было 0,75 ставки, будет - 0,5. Это только для бюджетников, и то не факт.
13:15:28 18-10-2024
22 440 - а чиновники, депутаты это поддерживающие, работодатели дающие вакансии с таким заработком сами смогут на эту сумму прожить и еще доехать до места работы? Для патриотов - это меньше 1 тысячи в день!
19:28:16 20-10-2024
Сровняли бы зарплаты с депутатами,тогда бы трепались. А,так,только смешат народ
02:11:04 21-10-2024
Цены растут 2 раза в год, а оклады повышают 1 раз в 3 года. МРОТ они повышают... Ваш МРОТ только за коммунальные услуги заплатить и один раз в магазин сходить за молоком и хлебом. А у пенсионеров пенсия ниже МРОТа! Это нормально? Пенсионеры должны идти работать чтобы хоть как-то прожить. Позор, самой богатой стране!