МРОТ в 2025 году поднимут на три тысячи рублей

Законопроект о повышении МРОТ приняла Госдума в первом чтении

18 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, МРОТ в России вырастет на 3198 рублей. Сейчас он составляет 19 242 рубля.

Также с 2025 года установят норму о соотношении между МРОТ и медианной зарплатой. Она должна равняться не менее 48%.

По данным Росстата, медианная заработная плата в РФ за 2023 год составляет 46 751 рубль.

Реализация положений законопроекта повысит зарплату примерно 4,2 млн работникам, подчеркивают в пояснительной записке.