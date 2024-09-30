МРОТ в России с 1 января 2025 года достигнет 22 400 рублей

Ранее Мишустин заявлял, что его рост составит не менее 16,5%

30 сентября 2024, 19:50, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2025 года составит 22 400 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, который внесло правительство РФ в Госдуму.

Сейчас МРОТ в России составляет 19 242 рубля – последний раз его индексация проходила 1 января 2024 года. Сам показатель используется для расчета зарплат, социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и др. С 2018 года МРОТ устанавливается не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на следующий год.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России составит 35 тысяч рублей. Рост к 2025 году должен составить 16,5%.