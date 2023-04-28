МТС сделает раздачу интернета платной: сколько это будет стоить?
СМИ сообщают, что МТС будет брать деньги за передачу трафика другому абоненту
28 апреля 2023, 14:06, ИА Амител
Если у вашего друга или родственника отключился интернет, то им можно поделиться и раздать со своего телефона. Раньше, как правило, это было бесплатным.
Но МТС решил брать деньги за эту услугу. В ближайшее время она станет платной, и оператор уже начал уведомлять об этом абонентов. Сколько это будет стоить и когда начнёт действовать изменение – читайте на amic.ru.
Интернет пока можно раздавать бесплатно?
Да, пока можно. Для этого нужно создать точку доступа в настройках телефона.
Но МТС принял решение сделать эту услугу платной. И уже совсем скоро.
Сколько денег МТС будет брать за раздачу интернета?
49 рублей. Столько будет стоить пакет интернета 50 Гб, который можно будет раздавать на другие устройства. Об этом МТС сообщил "Ведомостям".
"Вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик", – говорится в сообщении, которое оператор рассылает своим абонентам.
И сколько времени будет действовать такой пакет интернета?
Недолго. Пакет интернета для раздачи будет действовать до конца суток, рассказали собеседнику издания, одному из абонентов в техподдержке МТС.
Так что если вы будете делиться трафиком с другим человеком каждый день, то ежедневно придётся платить оператору заново.
Как же подключить пакет интернета для раздачи?
При раздаче интернета соответствующий пакет будет подключаться автоматически. Самому для этого ничего делать не нужно.
14:12:33 28-04-2023
Ерунда какая-то, Wi-Fi то как они отследят?
14:26:48 28-04-2023
Гость++ (14:12:33 28-04-2023) Ерунда какая-то, Wi-Fi то как они отследят?... По MTU
14:16:59 28-04-2023
эти все не нажрутся, подавятся.
14:42:06 28-04-2023
Гость (14:16:59 28-04-2023) эти все не нажрутся, подавятся. ... Эти не подавятся
14:17:34 28-04-2023
Кстати уже когда то было, обломались, и снова обломаются, А по сути чмошники жопошники и конченые
14:25:19 28-04-2023
И была платной
15:42:12 28-04-2023
эти все не нажрутся, подавятся.---- чего народ у них забыл? Масса вариантов лучше и дешевле.
16:57:54 28-04-2023
С эти надо разобраться!
22:14:25 01-05-2023
только и думают как ещё денег за воздух содрать(
22:03:42 11-05-2023
Каждый раз и каждый день у меня начинается такая проблема