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МТС сделает раздачу интернета платной: сколько это будет стоить?

СМИ сообщают, что МТС будет брать деньги за передачу трафика другому абоненту

28 апреля 2023, 14:06, ИА Амител

Фото: Skesov.ru
Фото: Skesov.ru

Если у вашего друга или родственника отключился интернет, то им можно поделиться и раздать со своего телефона. Раньше, как правило, это было бесплатным.

Но МТС решил брать деньги за эту услугу. В ближайшее время она станет платной, и оператор уже начал уведомлять об этом абонентов. Сколько это будет стоить и когда начнёт действовать изменение – читайте на amic.ru.

1

Интернет пока можно раздавать бесплатно?

Да, пока можно. Для этого нужно создать точку доступа в настройках телефона.

Но МТС принял решение сделать эту услугу платной. И уже совсем скоро. 

2

Сколько денег МТС будет брать за раздачу интернета?

49 рублей. Столько будет стоить пакет интернета 50 Гб, который можно будет раздавать на другие устройства. Об этом МТС сообщил "Ведомостям".

"Вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик", – говорится в сообщении, которое оператор рассылает своим абонентам.

3

И сколько времени будет действовать такой пакет интернета?

Недолго. Пакет интернета для раздачи будет действовать до конца суток, рассказали собеседнику издания, одному из абонентов в техподдержке МТС.

Так что если вы будете делиться трафиком с другим человеком каждый день, то ежедневно придётся платить оператору заново.

4

Как же подключить пакет интернета для раздачи?

При раздаче интернета соответствующий пакет будет подключаться автоматически. Самому для этого ничего делать не нужно.

5

А раздача интернета станет платной для всех абонентов МТС?

Нет, не для всех. Раздача интернета (по WiFi, USB и Bluetooth) станет платной для абонентов, у которых подключены пакеты с безлимитным интернетом.
6

Когда раздача интернета станет платной?

 С 4 мая 2023 года.
Фото: unsplash.com

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Комментарии 10

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Гость++

14:12:33 28-04-2023

Ерунда какая-то, Wi-Fi то как они отследят?

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Гость

14:26:48 28-04-2023

Гость++ (14:12:33 28-04-2023) Ерунда какая-то, Wi-Fi то как они отследят?... По MTU

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Гость

14:16:59 28-04-2023

эти все не нажрутся, подавятся.

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Гость

14:42:06 28-04-2023

Гость (14:16:59 28-04-2023) эти все не нажрутся, подавятся. ... Эти не подавятся

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Гость

14:17:34 28-04-2023

Кстати уже когда то было, обломались, и снова обломаются, А по сути чмошники жопошники и конченые

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Гость

14:25:19 28-04-2023

И была платной

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Гость

15:42:12 28-04-2023

эти все не нажрутся, подавятся.---- чего народ у них забыл? Масса вариантов лучше и дешевле.

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Гость

16:57:54 28-04-2023

С эти надо разобраться!

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Гость

22:14:25 01-05-2023

только и думают как ещё денег за воздух содрать(

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Салам

22:03:42 11-05-2023

Каждый раз и каждый день у меня начинается такая проблема

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