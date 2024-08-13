Мука в Алтайском крае одна из самых доступных в России
Средняя цена пшеничной муки в регионе составляет 40,46 рубля за килограмм
13 августа 2024, 10:18, ИА Амител
По данным "Центра Агроаналитики", Алтайский край вошёл в пятёрку регионов России с самыми низкими ценами на пшеничную муку.
Эксперты составили рейтинг доступности цен на печенье и муку, которая используется для его изготовления. Алтайский край не попал в пятёрку лидеров по стоимости печенья, но зато оказался в числе регионов с наиболее доступными ценами на муку.
Первое место по стоимости печенья заняла Волгоградская область (38,24 рубля за килограмм), за ней следуют Республика Крым (39,68 рубля), Ульяновская область (39,71 рубля) и Нижегородская область (39,78 рубля). Средняя цена пшеничной муки в Алтайском крае составляет 40,46 рубля за килограмм.
10:42:26 13-08-2024
Как килограмм печенья может стоить дешевле килограмма муки???
11:41:34 13-08-2024
Гость (10:42:26 13-08-2024) Как килограмм печенья может стоить дешевле килограмма муки??... Амик перепутал муку с печеньем. Бывает.
11:00:45 13-08-2024
Первое место по стоимости печенья --- Так все таки муки или печенья? Про что статья???)
14:01:18 13-08-2024
И первое место по стоимости хлеба. Хорошего хлеба очень мало. А про серый даже говорить не хочется. Позор нашим хлебопекам за низкое качество и высокие цены.
15:25:04 13-08-2024
Правда мука крайне низкого качества. Ну да ладно, главное же что "недорого". И в странах, что покупают у нас зерно мука дешевле в пересчет на доходы.
08:47:16 14-08-2024
И ни слова о классе муки. Хотя можно про это и забыть. 1 и 2 класса не выращиваем, 3 класса не так уж и много...а к кормовой уже привыкли.