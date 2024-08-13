Мука в Алтайском крае одна из самых доступных в России

Средняя цена пшеничной муки в регионе составляет 40,46 рубля за килограмм

13 августа 2024, 10:18, ИА Амител

Мука / Фото: pxhere.com/ru/photo/723053

По данным "Центра Агроаналитики", Алтайский край вошёл в пятёрку регионов России с самыми низкими ценами на пшеничную муку.

Эксперты составили рейтинг доступности цен на печенье и муку, которая используется для его изготовления. Алтайский край не попал в пятёрку лидеров по стоимости печенья, но зато оказался в числе регионов с наиболее доступными ценами на муку.

Первое место по стоимости печенья заняла Волгоградская область (38,24 рубля за килограмм), за ней следуют Республика Крым (39,68 рубля), Ульяновская область (39,71 рубля) и Нижегородская область (39,78 рубля). Средняя цена пшеничной муки в Алтайском крае составляет 40,46 рубля за килограмм.