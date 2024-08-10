НОВОСТИЭкономика

Продукты в России за год подорожали больше чем на 10 процентов

Сильнее всего цены выросли на яйца

10 августа 2024, 18:47, ИА Амител

Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/944653
Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/944653

По данным Росстата, цены на продукты питания в России за последний год выросли на 10,4%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Особенно заметно подорожали яйца — на 37,3% по сравнению с прошлым июлем. Также выросли цены на какао (на 2,9%), живую и охлаждённую рыбу (на 2,3%).

За период с июля цены на горох и фасоль увеличились на 1,8%, на сахар-песок — на 1,7%, на подсолнечное масло — на 1,5%, на ржаной хлеб и оливковое масло — на 1,4%, на пшеничный хлеб, пряники и мороженое — на 1,2%.

Алкогольные напитки за год стали дороже на 5,9%, а накануне стало известно, что годовая инфляция в России ускорилась до 9,13%. За июль потребительские цены в стране выросли на 1,14%.

цены

Комментарии 8

Avatar Picture
гость

18:55:13 10-08-2024

в школе не учились. считать это не для вас.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:15 10-08-2024

Теперь понятна вакансия упаковщика яиц с зарплатой 85 т.руб.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:10 10-08-2024

Это не продукты дорогие, это заработная плата маленькая. Зачем эту минималка придумали, чтобы на ноль не сходила наверное.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:47 10-08-2024

Какие 10%? Подорожало всё на 100 и 200%

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:49 11-08-2024

Гость (19:59:47 10-08-2024) Какие 10%? Подорожало всё на 100 и 200%... а чего не на 100500?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:23:47 11-08-2024

Гость (19:59:47 10-08-2024) Какие 10%? Подорожало всё на 100 и 200%... огласите весь список, пжлста.
что именно подорожало на 100 и 200%?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:20:10 12-08-2024

Элен без ребят (16:23:47 11-08-2024) огласите весь список, пжлста. что именно подорожало на 1... Курица

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:21:37 12-08-2024

Элен без ребят (16:23:47 11-08-2024) огласите весь список, пжлста. что именно подорожало на 1... Картофель

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров