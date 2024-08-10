Продукты в России за год подорожали больше чем на 10 процентов

Сильнее всего цены выросли на яйца

10 августа 2024, 18:47, ИА Амител

Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/944653

По данным Росстата, цены на продукты питания в России за последний год выросли на 10,4%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Особенно заметно подорожали яйца — на 37,3% по сравнению с прошлым июлем. Также выросли цены на какао (на 2,9%), живую и охлаждённую рыбу (на 2,3%).

За период с июля цены на горох и фасоль увеличились на 1,8%, на сахар-песок — на 1,7%, на подсолнечное масло — на 1,5%, на ржаной хлеб и оливковое масло — на 1,4%, на пшеничный хлеб, пряники и мороженое — на 1,2%.

Алкогольные напитки за год стали дороже на 5,9%, а накануне стало известно, что годовая инфляция в России ускорилась до 9,13%. За июль потребительские цены в стране выросли на 1,14%.