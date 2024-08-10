Продукты в России за год подорожали больше чем на 10 процентов
Сильнее всего цены выросли на яйца
10 августа 2024, 18:47, ИА Амител
По данным Росстата, цены на продукты питания в России за последний год выросли на 10,4%. Об этом сообщает "Интерфакс".
Особенно заметно подорожали яйца — на 37,3% по сравнению с прошлым июлем. Также выросли цены на какао (на 2,9%), живую и охлаждённую рыбу (на 2,3%).
За период с июля цены на горох и фасоль увеличились на 1,8%, на сахар-песок — на 1,7%, на подсолнечное масло — на 1,5%, на ржаной хлеб и оливковое масло — на 1,4%, на пшеничный хлеб, пряники и мороженое — на 1,2%.
Алкогольные напитки за год стали дороже на 5,9%, а накануне стало известно, что годовая инфляция в России ускорилась до 9,13%. За июль потребительские цены в стране выросли на 1,14%.
18:55:13 10-08-2024
в школе не учились. считать это не для вас.
19:27:15 10-08-2024
Теперь понятна вакансия упаковщика яиц с зарплатой 85 т.руб.
19:30:10 10-08-2024
Это не продукты дорогие, это заработная плата маленькая. Зачем эту минималка придумали, чтобы на ноль не сходила наверное.
19:59:47 10-08-2024
Какие 10%? Подорожало всё на 100 и 200%
12:25:49 11-08-2024
Гость (19:59:47 10-08-2024) Какие 10%? Подорожало всё на 100 и 200%... а чего не на 100500?
16:23:47 11-08-2024
Гость (19:59:47 10-08-2024) Какие 10%? Подорожало всё на 100 и 200%... огласите весь список, пжлста.
что именно подорожало на 100 и 200%?
05:20:10 12-08-2024
Элен без ребят (16:23:47 11-08-2024) огласите весь список, пжлста. что именно подорожало на 1... Курица
05:21:37 12-08-2024
Элен без ребят (16:23:47 11-08-2024) огласите весь список, пжлста. что именно подорожало на 1... Картофель