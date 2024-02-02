Мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли" заработал больше 1 миллиарда рублей в прокате

Это первый случай в истории российского кинопроката, когда такого рубежа достиг отечественный анимационный фильм, подчеркнули в компании "Вольга"

02 февраля 2024, 16:31, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Три Богатыря и Пуп Земли" (2023)

Сборы мультфильма "Три Богатыря и Пуп Земли" превысили миллиард рублей, сообщили amic.ru в компании "Вольга", выпустившей картину в прокат.

Отмечается, что это первый случай в истории российского кинопроката, когда миллиардного рубежа достигает отечественный анимационный фильм.

По сюжету богатыри и другие ключевые персонажи попадают через временной портал (Пуп Земли) в эпоху динозавров и пытаются вернуться в свое время.

"Три Богатыря и Пуп Земли" стал 12-м мультфильмом во франшизе о богатырях. Первая часть "Алеша Попович и Тугарин Змей" вышла 20 лет назад, в 2004 году.