А также покажет испанскую

27 января 2024, 15:29, ИА Амител

Кадр из фильма "Маска Зорро" (1998)

Телеканал ТВ-3 снимет российскую версию "Зорро", сообщил генеральный продюсер канала Константин Обухов.

По его словам, после ухода мейджоров из России ТВ-3 удалось стабилизировать свои показатели и привлечь новых зрителей – как за счет продвижения своих проектов, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер.

"А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной истории", – цитирует Обухова ТАСС.

При этом на ТВ-3 также покажут новый испанский сериал "Зорро", мировая премьера которого состоялась 19 января на Amazon Prime Video.

Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.