ТВ-3 снимет российскую версию "Зорро"
А также покажет испанскую
27 января 2024, 15:29, ИА Амител
Телеканал ТВ-3 снимет российскую версию "Зорро", сообщил генеральный продюсер канала Константин Обухов.
По его словам, после ухода мейджоров из России ТВ-3 удалось стабилизировать свои показатели и привлечь новых зрителей – как за счет продвижения своих проектов, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер.
"А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной истории", – цитирует Обухова ТАСС.
При этом на ТВ-3 также покажут новый испанский сериал "Зорро", мировая премьера которого состоялась 19 января на Amazon Prime Video.
Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.
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