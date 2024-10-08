Муниципалитеты Алтайского края получат дополнительно более миллиарда рублей

Решение принял губернатор Виктор Томенко

08 октября 2024, 14:34, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о дополнительных дотациях муниципалитетам из краевого бюджета. Как сообщает пресс-служба правительства региона, объем финансовой поддержки составил 1 млрд 41,8 млн рублей.

Деньги направят на подготовку и бесперебойное прохождение отопительного сезона, устранение предписаний надзорных органов, проведение капремонта жилых домов и социально значимых объектов, а также решение текущих первоочередных задач.

Таким образом, в 2024 году общий объем финансовой поддержки органам местного самоуправления с учетом дополнительных дотаций на сумму 11,2 млрд рублей составит 68,3 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2023 году.