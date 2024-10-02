Зарплата, дороги, ремонт. На что потратят дополнительные 12 млрд в алтайском бюджете?
Казна региона приросла за счет налогов и неналоговых доходов, а также федеральных денег
02 октября 2024, 15:40, ИА Амител
Доходы бюджета Алтайского края в 2024 году выросли на 15,8 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на зарплаты краевых бюджетников, дорожный фонд и капитальный ремонт. Такое решение приняли на сессии регионального парламента 2 октября.
Откуда деньги?
Доходы краевого бюджета в 2024 году вырастут на 15,8 млрд рублей и составят 164,9 млрд. Это дополнительные налоговые и неналоговые доходы, а также поступления из федерального бюджета, рассказал депутатам зампред правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.
Он добавил, что впервые край дошел до уровня собственных доходов в 100 млрд рублей. Дополнительно к октябрю 2024 года регион заработал на НДФЛ 3,1 млрд рублей, налоге на прибыль – 3 млрд, акцизах – 2 млрд и прочих налогах еще 700 млн рублей. Неналоговые доходы приросли на 4,9 млрд, а из федерального бюджета край получил 1,7 млрд рублей.
Куда их потратят?
Часть средств – а именно 5,6 млрд – пойдет на сокращение дефицита бюджета. Остальная сумма – 10,2 млрд рублей – будет направлена на:
- оплату труда бюджетников – 3,3 млрд рублей;
- матпомощь отдельным категориям граждан – 3,2 млрд;
- помощь муниципалитетам – 2,5 млрд;
- дорожное хозяйство – 1,9 млрд;
- строительство и ремонт социальных учреждений – 290 млн;
- резервный запас угля – 219 млн;
- сферу физкультуры и спорта – 133 млн;
- поддержку промышленности – 133 млн и другие направления.
В целом теперь расходы бюджета Алтайского края на 2024 год составляют 189 млн рублей.
Как ранее рассказывал amic.ru, в 2024 году в регионе отремонтируют и построят около 200 участков региональных дорог общей протяженностью 420 км. На это выделили 17,6 млрд рублей. Из них 15 млрд – из краевого бюджета, а остальные регион получил по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
16:35:45 02-10-2024
оплату труда бюджетников – 3,3 млрд рублей;
Я для этого плачу налоги, за СВОЕ имущество, чтобы содержать этих дармоедов?
17:05:46 02-10-2024
Эти "дармоеды" учат ваших детей, хотя сомневаюсь, что дети у вас есть. И лечат вас, хотя сомневаюсь, что ЭТО лечится.
08:30:54 03-10-2024
Гость (17:05:46 02-10-2024) Эти "дармоеды" учат ваших детей, хотя сомневаюсь, что дети у... Мои дети учатся в барнаульской классической школе (платно), лечимся в платных клиниках. А такие как вы сидят в поликлинике с бабками годами ожидая талоны. И лечение там тоже из серии приложите подорожник ко лбу и все пройдет. И как вывод эти дармоеды мне никакой пользы не приносят.
20:58:38 02-10-2024
Прогнозируют, получается, плохо?
10:17:50 03-10-2024
По статистике, если 37% из выделенных денег пускать на вышеоговоренные цели-перевожу- не украсть, благосостояние народа увеличится на 55-60%.