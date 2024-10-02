Казна региона приросла за счет налогов и неналоговых доходов, а также федеральных денег

02 октября 2024, 15:40, ИА Амител

Данил Ситников / Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

Доходы бюджета Алтайского края в 2024 году выросли на 15,8 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на зарплаты краевых бюджетников, дорожный фонд и капитальный ремонт. Такое решение приняли на сессии регионального парламента 2 октября.

Откуда деньги?

Доходы краевого бюджета в 2024 году вырастут на 15,8 млрд рублей и составят 164,9 млрд. Это дополнительные налоговые и неналоговые доходы, а также поступления из федерального бюджета, рассказал депутатам зампред правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

Он добавил, что впервые край дошел до уровня собственных доходов в 100 млрд рублей. Дополнительно к октябрю 2024 года регион заработал на НДФЛ 3,1 млрд рублей, налоге на прибыль – 3 млрд, акцизах – 2 млрд и прочих налогах еще 700 млн рублей. Неналоговые доходы приросли на 4,9 млрд, а из федерального бюджета край получил 1,7 млрд рублей.

Куда их потратят?

Часть средств – а именно 5,6 млрд – пойдет на сокращение дефицита бюджета. Остальная сумма – 10,2 млрд рублей – будет направлена на:

оплату труда бюджетников – 3,3 млрд рублей;

матпомощь отдельным категориям граждан – 3,2 млрд;

помощь муниципалитетам – 2,5 млрд;

дорожное хозяйство – 1,9 млрд;

строительство и ремонт социальных учреждений – 290 млн;

резервный запас угля – 219 млн;

сферу физкультуры и спорта – 133 млн;

поддержку промышленности – 133 млн и другие направления.

В целом теперь расходы бюджета Алтайского края на 2024 год составляют 189 млн рублей.

Как ранее рассказывал amic.ru, в 2024 году в регионе отремонтируют и построят около 200 участков региональных дорог общей протяженностью 420 км. На это выделили 17,6 млрд рублей. Из них 15 млрд – из краевого бюджета, а остальные регион получил по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".