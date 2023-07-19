Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой
Ситуация, по мнению главы Минздрава, должна в корне пересматриваться
19 июля 2023, 07:04, ИА Амител
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин сначала заниматься карьерой, а после уже рожать детей. Как сообщает РИА Новости, министр считает, что в результате этого возникают проблемы с вынашиванием и бесплодием.
На пленарном заседании в Госдуме он подчеркнул, что в обществе сформировалось убеждение, что женщина сначала должна получить образование, после чего обеспечить себе "материальную базу", а уже после рожать детей. В результате россиянки подходят к "сложному возрасту" для репродуктивной функции.
"Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания", – сказал он.
Министр подчеркнул, что из-за этого сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация, по мнению Мурашко, должна в корне пересматриваться.
07:20:12 19-07-2023
У меня мурашко, от твоей Наташки ...
07:53:54 19-07-2023
Сперва значит "государство не просило вас рожать", а теперь "порочная практика" оказывается, когда женщина сперва получает образование и начинает себя материально обеспечивать. Или для Мурашко необразованные мамаши лучше? А где потом этим мамам работать без образования и опыта он не подскажет? Что то работодателей таких не видно! Все хотят образованных женщин с опытом видеть, да еще и без детей, чтобы на больничных с ребенком не сидела.
09:16:07 19-07-2023
Гость (07:53:54 19-07-2023) Сперва значит "государство не просило вас рожать", а теперь ... Предполагается, что муж будет содержать свою жену с их детским садом. Достойно, и на учебу хватит, и на отдых.
09:20:23 19-07-2023
Гость (09:16:07 19-07-2023) Предполагается, что муж будет содержать свою жену с их детск... Ага, на зп в размере МРОТ. Макарошки же всегда стоят одинаково.
08:30:01 19-07-2023
да не может быть,не ужели он начнет исполнять свои обязанности и как то сможет побудить к этому правительство-да он святой,ему памятник при жизни надо ставить, если это сделает
22:34:56 19-07-2023
гость (08:30:01 19-07-2023) да не может быть,не ужели он начнет исполнять свои обязаннос... Это сарказм??
08:49:24 19-07-2023
Он там чего покурил???
09:02:23 19-07-2023
очередной добиватель здравоохранения решил оттопыриться. лучше быуказы президента исполнял.
09:10:56 19-07-2023
Ну да, ну да. Давайте все рожать и сидеть на пособиях. А он не подскажет, кто будет работать - в школах там, в поликлиниках, где львиная доля работников - женщины? Ок, ладно, школы и поликлиники не нужны, три класса ЦПШ и лечение подорожником. Магазины - в основном женщины работают. Водители трамваев - женщины. Парикмахеры, технички, и т.д. Он точно сможет их всех кем-то заменить, пока работающие женщины будут рожать по десятку? А тут еще непонятная ситуация, когда мужчины, внезапно, куда-то деваются...
11:58:28 19-07-2023
Гость (09:10:56 19-07-2023) Ну да, ну да. Давайте все рожать и сидеть на пособиях. А он ... А это Мурашко уже не волнует ибо правительство и президент с него только за рождаемость спрашивают!)))))
09:14:58 19-07-2023
сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка - А уж пятого вообще на пенсии рожать будете? О чем думаете, женщины?
10:00:42 19-07-2023
Все мат капиталы только по результату выдавать. Сходил сын в армию, родила дочь троих, получайте за них мат капитал. Предыдущим же ни чего не давали и они рожали и воспитывали детей, по любви , а не за деньги.
10:16:47 19-07-2023
Гость (10:00:42 19-07-2023) Все мат капиталы только по результату выдавать. Сходил сын в... Да не, выдавать, если родила сразу в экипировке и готового идти в армию. А то еще 18 лет ждать, вот еще. Ну и дочь - как родилась, сразу к делу. А нет - так и нечего, пусть лапу сосут.
10:25:46 19-07-2023
Это не придумка русских женщин, это общемировая тенденция белого образованного населения. Во всех западных странах коэффициент воспроизводства населения меньше 2-х. Просто пример: в Южной Корее - 0,8, в Монако - 1,1, а в Нигере - 8, в Йемене - 7. Ну, вы поняли? То есть двое взрослых рожают меньше двух детей. Таким образом численность населения не только не сохраняется (хотя бы), а уменьшается. И восполнение рабочих мест происходит за счёт мигрантов. Просто задумайтесь - в каком окружении в будущем вы хотите, чтобы росли ваши дети? Чтобы вокруг них были коренные жители, например, Средней Азии?
10:46:55 19-07-2023
Гость (10:25:46 19-07-2023) Это не придумка русских женщин, это общемировая тенденция бе... сколько вы родили что бы заполонить страну и вытеснить выходцев с СА?
10:47:58 19-07-2023
Гость (10:25:46 19-07-2023) Это не придумка русских женщин, это общемировая тенденция бе... Так второй демографический переход никто не отменял. Это раз.Два - на протяжении веков гибли империи, исчезали страны, и.. и ничего. Человечество продолжает плодиться как не в себя. Значит, будут здесь жить потомки мигрантов. Или не будут - попав сюда, они ровно так же будут подвержены тенденции снижения рождаемости, как и местное население.
10:52:55 19-07-2023
Гость (10:25:46 19-07-2023) Это не придумка русских женщин, это общемировая тенденция бе... Ну задумались. От этого у кого-то появятся деньги, чтобы не просто прокормить ребенка, но и лечить в случае необходимости, дать ему образование и т.д? А главное, появится уверенность в завтрашнем дне. Вот прямо сразу и появится, и все ка-ак побегут рожать. Ведь ребенку сразу найдется садик и школа, не будет проблем с врачами, мама без проблем выйдет на работу, в папа никуда не денется. А когда ребенок вырастет, он пойдет на прекрасную работу и будет нормально зарабатывать. Правда ведь? Мы же можем планировать на долгие годы, а не на неделю-месяц - в текущих условиях.
10:32:37 19-07-2023
Как я люблю мужиков, рассказывающих женщинам, что они должны. Давайте еще запретим женщинам образование получать, чтоб и не думали сами себя финансово обеспечивать, ага. Кухня, дети, церковь - классика жанра.
11:39:11 19-07-2023
Два варианта решения демографической проблемы: 1. С помощью технологий улучшать здоровье людей, продлевая их жизнь, молодость и период работоспособности.2.Искусственные матки.
12:38:35 19-07-2023
Чего переполошились-то? У чувака должность такая - языком молоть. Ничо никому нафик не надо, кроме как благоухать на иждивении налогоплательщиков. Да в деле о томографах пофигурировать.
12:56:47 19-07-2023
Порочная практика - это нарожать их за пособия, не ломая гооову, чем их потом кормить, во что одевать, и что вобще из них потом вырастет.
12:58:18 19-07-2023
Сколько женщин и детей можно содержать 6а одну чиновничью зарплату?
13:10:39 19-07-2023
А куда рожать-то, если жить негде. И возможности купить жилье у обычных, да ещё и молодых, людей все меньше. Зато есть "инвестиционные" конурки, которые имеющие деньги, и не имеющие больше возможности вложить их в забугорье, скупают подъездами. А потом приходится сдавать тем же мигрантам, которые не от хорошей жизни едут сюда. По сравнению с "там" здесь им хорошо, они и плодятся. Ладно, если асимилируют, но зачастую живут чайнатаунами. И не забывайте, что везут инфекции и отсутствие воспитания. Криминал растет во многом за счёт мигрантов. Может, с жилья, нормального жилья, начать. Стройка - это, конечно, хорошо, тянет экономику, но давайте лучше строить производства. Заодно и вопрос с работой будет решаться.
13:17:46 19-07-2023
Гость (13:10:39 19-07-2023) А куда рожать-то, если жить негде. И возможности купить жиль... Вы свой пламенный спич кому адресуете-то? Мурашко? Так ему плевать. А живущим здесь, увы, бесполезно писать "давайте", у них нет возможности ничего развивать.
17:18:01 19-07-2023
Аж мурашко по коже!
18:43:39 19-07-2023
Гость (13:10:39 19-07-2023) А куда рожать-то, если жить негде. И возможности купить жиль... вкладываешь очуенный мат капитал в ипотеку-кабалу и о чуда на месечного ребенка уже пошли налоги