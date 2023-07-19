Мурашко назвал желание женщин откладывать рождение детей порочной практикой

Ситуация, по мнению главы Минздрава, должна в корне пересматриваться

19 июля 2023, 07:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин сначала заниматься карьерой, а после уже рожать детей. Как сообщает РИА Новости, министр считает, что в результате этого возникают проблемы с вынашиванием и бесплодием.

На пленарном заседании в Госдуме он подчеркнул, что в обществе сформировалось убеждение, что женщина сначала должна получить образование, после чего обеспечить себе "материальную базу", а уже после рожать детей. В результате россиянки подходят к "сложному возрасту" для репродуктивной функции.

"Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания", – сказал он.

Министр подчеркнул, что из-за этого сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация, по мнению Мурашко, должна в корне пересматриваться.