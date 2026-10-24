Глава Минздрава подчеркнул, что здоровье ребенка важно для всей семьи, поскольку дети имеют много контактов

24 октября 2026, 19:59, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости подчеркнул важность вакцинации в преддверии эпидемиологического сезона.

По его словам, простуда — самое распространенное заболевание среди детей, и своевременная прививка помогает снизить риски заражения вирусными инфекциями как для самих ребят, так и для их близких.

"Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание", — отметил Мурашко.

Министр добавил, что здоровье ребенка — ключевой фактор для всей семьи. Это залог успеха, позволяющий минимизировать проблемы со здоровьем, не пропускать школьные занятия, а также снизить риски для родных.

Мурашко пояснил, что дети активно общаются и имеют множество контактов, поэтому если ребенок будет здоров, семье будет значительно проще пережить эпидемиологический сезон.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в России зафиксировали свыше 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19. При этом подавляющую часть респираторных вирусов (96,6%) составляют возбудители негриппозной этиологии.