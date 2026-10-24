Мурашко раскрыл самое популярное детское заболевание
Глава Минздрава подчеркнул, что здоровье ребенка важно для всей семьи, поскольку дети имеют много контактов
24 октября 2026, 19:59, ИА Амител
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости подчеркнул важность вакцинации в преддверии эпидемиологического сезона.
По его словам, простуда — самое распространенное заболевание среди детей, и своевременная прививка помогает снизить риски заражения вирусными инфекциями как для самих ребят, так и для их близких.
"Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание", — отметил Мурашко.
Министр добавил, что здоровье ребенка — ключевой фактор для всей семьи. Это залог успеха, позволяющий минимизировать проблемы со здоровьем, не пропускать школьные занятия, а также снизить риски для родных.
Мурашко пояснил, что дети активно общаются и имеют множество контактов, поэтому если ребенок будет здоров, семье будет значительно проще пережить эпидемиологический сезон.
По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в России зафиксировали свыше 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19. При этом подавляющую часть респираторных вирусов (96,6%) составляют возбудители негриппозной этиологии.
20:03:23 24-10-2026
Кто-то не знает значение слова "популярный"?
20:32:38 24-10-2026
Уже и заболевания стали популярными. Дожили.
23:13:10 24-10-2026
Это нормально для ребенка болеть, так он вырабатыыает иммунитет к разным инфекциям, неужели Мурашко это не знает, именно в детстве закладывается иммунитет и если ребенка оградить от вирусов и бактерий, то у него вообще иммунитета не будет.