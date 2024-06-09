Мурашко рассказал, сколько россиян заражены коронавирусом
Больше 20 тысяч человек лечатся в больницах
09 июня 2024, 15:52, ИА Амител
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917219
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, сколько человек в России заражены коронавирусом. Его слова передает ТАСС.
"Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом – более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", – сказал Мурашко.
Михаил Мурашко отметил, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса и отслеживается эффективность вакцин, лекарств и методов лечения COVID-19.
Он подчеркнул, что отечественная система здравоохранения, благодаря богатому опыту работы во время пандемии, готова быстро адаптироваться к новым вызовам.
17:47:10 09-06-2024
- "Он подчеркнул, что отечественная система здравоохранения, благодаря богатому опыту работы во время пандемии, готова быстро адаптироваться к новым вызовам." ==== Это хорошо видно если зайти на погосты и присмотреться на даты ковидных годов. Слава Богу, что я не клюнул на эти вакцины., а делал то, что дал нам всем Бог, но не все этим воспользовались.