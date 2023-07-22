Мурашко во время визита в Барнаул отметил высокий запрос молодежи на медобразование

По словам министра, у абитуриентов "горящие глаза"

22 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Михаил Мурашко в Барнаульском медицинском колледже / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минздрав России видит высокий запрос на медицинское образование от молодежи, заявил 21 июля руководитель ведомства Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.

"Высокий запрос сегодня идет от молодежи на медицинскую специальность, высокие конкурсы", – сказал он и добавил, что абитуриенты заинтересованы в обучении и у них "горящие глаза" (цитата по ТАСС).

Напомним, Михаил Мурашко прибыл с двухдневным визитом в Алтайский край 21 июля. В первый же день поездки он побывал на двух важнейших для региона строящихся объектах: в барнаульской поликлинике № 14 и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства. А еще министр заехал в барнаульский медицинский колледж и пообщался с будущими фельдшерами.

При этом никаких заявлений о выделении краю дополнительных средств из федерального бюджета, несмотря на ожидание журналистов, не произошло.