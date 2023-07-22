НОВОСТИОбщество

Мурашко во время визита в Барнаул отметил высокий запрос молодежи на медобразование

По словам министра, у абитуриентов "горящие глаза"

22 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Михаил Мурашко в Барнаульском медицинском колледже / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Михаил Мурашко в Барнаульском медицинском колледже / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минздрав России видит высокий запрос на медицинское образование от молодежи, заявил 21 июля руководитель ведомства Михаил Мурашко во время визита в Барнаул.

"Высокий запрос сегодня идет от молодежи на медицинскую специальность, высокие конкурсы", – сказал он и добавил, что абитуриенты заинтересованы в обучении и у них "горящие глаза" (цитата по ТАСС).

Напомним, Михаил Мурашко прибыл с двухдневным визитом в Алтайский край 21 июля. В первый же день поездки он побывал на двух важнейших для региона строящихся объектах: в барнаульской поликлинике № 14 и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства. А еще министр заехал в барнаульский медицинский колледж и пообщался с будущими фельдшерами.

При этом никаких заявлений о выделении краю дополнительных средств из федерального бюджета, несмотря на ожидание журналистов, не произошло.

Барнаул образование Хорошие новости здравоохранение

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:08:51 22-07-2023

Запросы то у местной молодёжи имеются, на медобразование, да вот их места в университете занимают индусы, папусы и прочие 'друзья"

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Jon

17:30:14 22-07-2023

человек на фото здоров?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:56 22-07-2023

Горящие глаза это до первой зарплаты

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:58 22-07-2023

Да у нас все замечательно, все мечтают работать за три копейки, только почему-то врачей не хватает, странно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:31 23-07-2023

глаза у них горят. Ага от предвкушения как они будут людей разводить на частных стоматологов и урологов.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Док

00:50:03 24-07-2023

Глаза горят заниматься медициной, а гаснут когда сталкиваются с реальной деятельностью в отрасли с такими ... управленцами.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:12:09 24-07-2023

Молодёжь сейчас не глупая, прекрасно понимает где можно заработать особо не напрягаясь. Примеры перед глазами.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров