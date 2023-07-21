Суперполиклиника и не только. Как министр Мурашко побывал в Барнауле и что увидел

Глава российского Минздрава второй раз за три года приехал с визитом на Алтай

21 июля 2023, 17:05, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл с двухдневным визитом в Алтайский край. В первый же день своей рабочей поездки – 21 июля – глава ведомства побывал на двух важнейших для региона строящихся объектах: в барнаульской поликлинике № 14 и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства. В общей сложности на возведение этих двух объектов из разных источников потратят более пяти миллиардов рублей. Также Михаил Мурашко заехал в барнаульский медицинский колледж и пообщался с будущими фельдшерами. Никаких заявлений о выделении краю дополнительных средств из федерального бюджета, несмотря на ожидание журналистов, не произошло. О том, что увидел министр в ходе визита в Барнаул, – в нашем материале.

Первые пациенты уже в 2023 году

Строить новый корпус поликлиники № 14 в Барнауле начали еще в 2020 году при поддержке федерального правительства. Возводят самую большую в крае поликлинику, рассчитанную на 110 тысяч человек, в рамках нацпроекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". Однако во время пандемии коронавируса работы на некоторое время пришлось приостановить, а из-за роста цен на стройматериалы и оборудование стоимость работ выросла с 1,1 миллиарда до 1,5 миллиарда. Кроме того, для объекта из краевого бюджета закупили флюорограф, томограф, маммографы и рентгенаппараты.

Михаил Мурашко уже посещал будущую суперполиклинику в сентябре 2021 года и тогда призывал краевые власти завершить работы как можно скорее. Сейчас медицинский объект практически готов: сдать его планируют уже осенью. (Кстати, накануне визита чиновника в холле покрасили стены.) Потом некоторое время потребуется на установку оборудования. И все же медицинское учреждение, рассчитанное на прием 900 человек в день, начнет полноценную работу еще до конца 2023 года.

Главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов показал федеральному министру холл будущего корпуса, где уже установили информационный экран для посетителей. Однако когда к технике подошел Михаил Мурашко, оборудование почему-то резко перестало работать. Чиновник отнесся к технической заминке с юмором и отправился в один из кабинетов поликлиники, где уже установили оборудование для обследования пациентов. Его включать уже не стали, а Дмитрий Денисов из окна здания показал площадку, где уже начались работы по строительству парковки для посетителей и персонала.

































































Михаил Мурашко в поликлинике № 14

Главврач рассказал министру, что на сегодня численность пациентов, прикрепленных к учреждению, составляет 118 тысяч человек. Михаил Мурашко в ответ поинтересовался у Денисова, сколько фельдшеров прикреплены к поликлинике. Главврач сообщил, что настоящее время 12 фельдшеров и 36 терапевтических участка.

"Учитывая, что здесь планируется увеличить количество участков до 42, необходимо усилить службу неотложной помощи автомобилями", - обратился министр к руководству региона. Глава здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил, что в 2024 году будет приобретено 50 новых машин скорой помощи.

Новый Центр охраны материнства и детства

Второй точкой, где побывал Михаил Мурашко в Барнауле, стала строительная площадка на улице Гущина – там сейчас возводят новый хирургический корпус Центра охраны материнства и детства. В огромном и, судя по проекту, красивом восьмиэтажном здании разместятся 165 коек хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического отделений. Дети смогут получать помощь по нейрохирургическому профилю, не выезжая из Алтайского края. Сейчас для этого приходится ездить в Новосибирскую область. Общая стоимость объекта составляет около 3,8 миллиарда рублей. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Алтайского края".

Михаил Мурашко поинтересовался у Виктора Томенко, нет ли риска в том, что медицинское учреждение могут сдать не в срок. Тем более здание площадью 19 тыс. кв. метров имеет сложную форму и разную этажность. Глава региона заверил министра, что даже учитывая сложность и масштаб проекта его сдадут в 2025 году, а подрядчик не подведет.

"Этот объект очень нужен региону", – заметил Михаил Мурашко и призвал подрядчика не расслабляться.

























Михаил Мурашко и новый корпус Центра охраны материнства и детства

Подготовка фельдшеров и поддержка врачей

Министр здравоохранения РФ заглянул на несколько минут и в Барнаульский базовый медицинский колледж, где совсем недавно для повышения качества подготовки среднего медперсонала создан аккредитационно-симуляционный центр. Несколько будущих фельдшеров показали Михаилу Мурашко мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Федеральный чиновник поинтересовался у студентов о том, собираются ли они работать по специальности. Услышав положительный ответ, Мурашко пожелал студентам удачи в их нелегком труде.

Комментируя итоги поездки по учреждениям Барнаула, глава российского Минздрава рассказал журналистам, что в 2023 году в стране приступят к работе около 45 тысяч новых специалистов и 75 тысяч среднего специального персонала. Из них около 75% – те, кто учился по целевому набору. Глава ведомства призвал всех руководителей России создавать комфортные условия для выпускников медицинских вузов.

Губернатор Виктор Томенко рассказал, как эти вопросы решаются в нашем регионе. В частности, из краевого бюджета за три года выделили 50 миллионов рублей на поддержку специалистов и помощи молодых врачей.

"Наш край большой и необходимо сделать так, чтобы люди работали не только в медицинских центрах в городах, но и были востребованы в других районах. Сегодня полторы тысячи наших студентов получают ежегодную стипендию 25 тысяч и 50 тысяч рублей. Мы компенсируем ординаторам расходы по обучению. Эти люди уже работают в наших заведениях. Также 100 фельдшеров ежегодно получают стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей", – отметил Виктор Томенко.

















































Михаил Мурашко в Барнаульском медицинском колледже

Кроме того, Михаил Мурашко и Виктор Томенко побывали в детской поликлинике № 9, где пообщались с родителями детей, которые проходят реабилитацию после травм и лечения сложных заболеваний, а также в поликлинике № 3. Для нее в этом году закупили оборудование на сумму более 125 миллионов рублей, в том числе на рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф.

Визит Михаила Мурашко на Алтай еще не закончен: он проведет встречу с губернатором региона, а также съездит на закрытие Шукшинского кинофестиваля в Сростки 23 июля.