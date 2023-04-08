Мушкетёры отдыхают. Как в Барнауле прошёл межрегиональный турнир по фехтованию

Около 200 юных саблистов со всей Сибири собрались в столице края, чтобы выяснить, кто из них самый ловкий

08 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

















































































































































Турнир "Маэстро" по фехтованию на саблях памяти Владимира Лютова. 7 апреля, командные соревнования

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

6 и 7 апреля в Барнауле прошёл турнир "Маэстро" по фехтованию на саблях памяти Владимира Лютова. В спортивном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва собрались почти 200 саблистов со всей Сибири. Выяснить, кто самый сильный (до 15 лет) и кто войдёт в состав сборной России, приехали спортсмены из Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского края.

Как прошли соревнования юных мушкетёров и мушкетёрок, смотрите в нашем фоторепортаже.

Владимир Евгеньевич Лютов. Мастер спорта СССР, победитель первенства СССР 1979 года. Член сборной команды СССР и РСФСР (1979-1984 гг.). Многократный чемпион России и спортивного общества "Буревестник". Серебряный призёр международного турнира "Киевская рапира". Первый президент краевой федерации фехтования (2005-2008 гг.).