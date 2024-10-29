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Спортсменка с Алтая впервые стала абсолютной чемпионкой РФ по бодибилдингу и фитнесу

Васина взяла золото в номинации "Эстетический фитнес до 169 см"

29 октября 2024, 17:31, ИА Амител

Елена Васина / Фото: пресс-служба Минспорта Алтайского края
Елена Васина / Фото: пресс-служба Минспорта Алтайского края

Алтайская спортсменка впервые стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу и фитнесу. Как сообщает пресс-служба Минспорта Алтайского края, Екатерина Васина победила в номинации "Эстетический фитнес".

36-й чемпионат и первенство России по бодибилдингу и фитнесу прошел в Екатеринбурге с 24 по 27 октября. Васина взяла золото в номинации "Эстетический фитнес до 169 см" – в самой многочисленной категории, где выступала 41 спортсменка. Серебро тоже ушло в Алтайский край – отстав всего на балл, второе место заняла барнаульская спортсменка Татьяна Леер.

В Минспорте отмечают, что эстетический фитнес на сегодняшний день считается самой массовой женской категорией в бодибилдинге. За месяц до чемпионата его внесли в список спортивных дисциплин, в которых будут присваивают спортивные звания.

Алтайский край Спорт

Комментарии 7

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Гость

17:41:07 29-10-2024

прости Господи

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Гость

17:48:06 29-10-2024

Комок мышц ужасно , некрасиво, не женственно

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123

17:59:22 29-10-2024

Мужички

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Гость

18:13:52 29-10-2024

Это спорт ?

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Гость

19:47:02 29-10-2024

Как это с эстетикой можно связать? ...

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Musik

21:13:30 29-10-2024

Значимое достижение!
Поздравления искренне!
Дальнейших успехов, удачи, поменьше травм!!!

  9 Нравится
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ППШариков

09:28:38 30-10-2024

"Любовь зла, полюбишь и козла" (с)

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