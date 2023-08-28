НОВОСТИЭкология

Мусор собрали на реке Пивоварке в Барнауле

В акции поучаствовало десять человек

28 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле на реке Пивоварке прошла очередная экологическая акция по сбору мусора, сообщается на официальном сайте города.

В мероприятии поучаствовали представители добровольческого движения "Чистый край Алтай", а также сотрудники администрации Железнодорожного района и жители города. Всего – десять человек.

"За два с половиной часа они собрали 48 мешков мусора объемом 180 литров", – рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей.

Барнаул Хорошие новости экологические акции

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

12:08:17 28-08-2023

Хорошее дело - чистить реку. Только десять человек не справятся.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:10:34 28-08-2023

власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей. Речь идет о 100 метрах. Чистить будут 100 м. от ул. Панкратова. Протяженность реки - 7 км. 10 человек волонтеров не осилят

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр( Чистый край Алтай)

12:16:29 28-08-2023

Поправка: сотрудники администрации не принимали участие, они выделили мешки, грабли, лопаты, перчатки

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров