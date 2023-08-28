Мусор собрали на реке Пивоварке в Барнауле

В акции поучаствовало десять человек

28 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на реке Пивоварке прошла очередная экологическая акция по сбору мусора, сообщается на официальном сайте города.

В мероприятии поучаствовали представители добровольческого движения "Чистый край Алтай", а также сотрудники администрации Железнодорожного района и жители города. Всего – десять человек.

"За два с половиной часа они собрали 48 мешков мусора объемом 180 литров", – рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей.