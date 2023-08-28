Мусор собрали на реке Пивоварке в Барнауле
В акции поучаствовало десять человек
28 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле на реке Пивоварке прошла очередная экологическая акция по сбору мусора, сообщается на официальном сайте города.
В мероприятии поучаствовали представители добровольческого движения "Чистый край Алтай", а также сотрудники администрации Железнодорожного района и жители города. Всего – десять человек.
"За два с половиной часа они собрали 48 мешков мусора объемом 180 литров", – рассказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей.
12:08:17 28-08-2023
Хорошее дело - чистить реку. Только десять человек не справятся.
12:10:34 28-08-2023
власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей. Речь идет о 100 метрах. Чистить будут 100 м. от ул. Панкратова. Протяженность реки - 7 км. 10 человек волонтеров не осилят
12:16:29 28-08-2023
Поправка: сотрудники администрации не принимали участие, они выделили мешки, грабли, лопаты, перчатки