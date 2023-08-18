Власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей

Работы должны восстановить водопропускную способность русла реки

18 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Река Пивоварка / Фото: amic.ru

Власти Барнаула готовы потратить на противопаводковые мероприятия по расчистке и углублению реки Пивоварки 585,5 тысячи рублей рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 17 августа.

Желающие смогут подавать заявки до 25 августа. Работу выбранный подрядчик должен будет выполнить с даты заключения контракта до 31 октября 2023 года. Договор будет действовать до конца года.

Работы будут проходить на участке русла реки от дамбы № 4 по ул. Панкратова на северо-запад вверх по течению (протяженностью 100 метров).

Участок работ на карте / Фото: портал госзакупок

Подрядчик должен будет провести работы по расчистке и углублению русла Пивоварки: убрать прибрежную полосу зеркала воды, вручную достать из воды крупногабаритные предметы весом до 60 кг, вырубить засохшие кустарники и поросль в прибрежной зоне, повалить деревья мягко- и твердолиственных пород (кроме тополей) с диаметром ствола до 36 сантиметров без корчевки пня. Это должно восстановить водопропускную способность русла реки.

Кроме того, он уберет пни диаметром до 120 мм, утилизирует иные и растительные отходы, займется разработкой грунта, а также планировкой откосов, выемок и насыпей площадей бульдозерами.

При этом компания-победитель обязана сохранить находящиеся на территории работ объекты благоустройства и озеленение. Кроме того, она должна будет вывезти отходы на полигон.