НОВОСТИЭкология

Власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей

Работы должны восстановить водопропускную способность русла реки

18 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Река Пивоварка / Фото: amic.ru
Река Пивоварка / Фото: amic.ru

Власти Барнаула готовы потратить на противопаводковые мероприятия по расчистке и углублению реки Пивоварки 585,5 тысячи рублей рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 17 августа.

Желающие смогут подавать заявки до 25 августа. Работу выбранный подрядчик должен будет выполнить с даты заключения контракта до 31 октября 2023 года. Договор будет действовать до конца года.

Работы будут проходить на участке русла реки от дамбы № 4 по ул. Панкратова на северо-запад вверх по течению (протяженностью 100 метров).

Участок работ на карте / Фото: портал госзакупок

Подрядчик должен будет провести работы по расчистке и углублению русла Пивоварки: убрать прибрежную полосу зеркала воды, вручную достать из воды крупногабаритные предметы весом до 60 кг, вырубить засохшие кустарники и поросль в прибрежной зоне, повалить деревья мягко- и твердолиственных пород (кроме тополей) с диаметром ствола до 36 сантиметров без корчевки пня. Это должно восстановить водопропускную способность русла реки.

Кроме того, он уберет пни диаметром до 120 мм, утилизирует иные и растительные отходы, займется разработкой грунта, а также планировкой откосов, выемок и насыпей площадей бульдозерами.

При этом компания-победитель обязана сохранить находящиеся на территории работ объекты благоустройства и озеленение. Кроме того, она должна будет вывезти отходы на полигон.

Барнаул Экология госзакупки

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:13:58 18-08-2023

а можно мне метр прокапать 6 тыщь надо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:37 18-08-2023

А зачем? Все равно разного мусора местные снова накидают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:09 18-08-2023

Камеры видеофиксации не забудьте поставить, чтобы ноаый мусор не аалили и не мочились по нужде.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:07 18-08-2023

Гость (11:46:09 18-08-2023) Камеры видеофиксации не забудьте поставить, чтобы ноаый мусо... а без нужды мочиться можно?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:30 18-08-2023

Молодцы!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:24 18-08-2023

Наконец-то узрели угрозу подтопления из за непроходимости воды в загаженной речушке. Даже простому наблюдателю ясно, что эта подгорная низина, протяжённостью до Солнечной поляны - русло древней реки. Излишние воды могут легко вернуться в прежнее положение и затопить ж/д пути, частный сектор и многоэтажки до 3-его этажа.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

14:09:47 18-08-2023

У береговых домов в реку выведены канализации, они простите туда нужду исправляют и с машинок стиральных сливают, а они чистить собрались.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров