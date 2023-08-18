Власти Барнаула готовы пустить на расчистку и углубление Пивоварки полмиллиона рублей
Работы должны восстановить водопропускную способность русла реки
18 августа 2023, 07:15, ИА Амител
Власти Барнаула готовы потратить на противопаводковые мероприятия по расчистке и углублению реки Пивоварки 585,5 тысячи рублей рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 17 августа.
Желающие смогут подавать заявки до 25 августа. Работу выбранный подрядчик должен будет выполнить с даты заключения контракта до 31 октября 2023 года. Договор будет действовать до конца года.
Работы будут проходить на участке русла реки от дамбы № 4 по ул. Панкратова на северо-запад вверх по течению (протяженностью 100 метров).
Подрядчик должен будет провести работы по расчистке и углублению русла Пивоварки: убрать прибрежную полосу зеркала воды, вручную достать из воды крупногабаритные предметы весом до 60 кг, вырубить засохшие кустарники и поросль в прибрежной зоне, повалить деревья мягко- и твердолиственных пород (кроме тополей) с диаметром ствола до 36 сантиметров без корчевки пня. Это должно восстановить водопропускную способность русла реки.
Кроме того, он уберет пни диаметром до 120 мм, утилизирует иные и растительные отходы, займется разработкой грунта, а также планировкой откосов, выемок и насыпей площадей бульдозерами.
При этом компания-победитель обязана сохранить находящиеся на территории работ объекты благоустройства и озеленение. Кроме того, она должна будет вывезти отходы на полигон.
08:13:58 18-08-2023
а можно мне метр прокапать 6 тыщь надо
11:30:37 18-08-2023
А зачем? Все равно разного мусора местные снова накидают.
11:46:09 18-08-2023
Камеры видеофиксации не забудьте поставить, чтобы ноаый мусор не аалили и не мочились по нужде.
12:06:07 18-08-2023
Гость (11:46:09 18-08-2023) Камеры видеофиксации не забудьте поставить, чтобы ноаый мусо... а без нужды мочиться можно?
12:20:30 18-08-2023
Молодцы!
12:40:24 18-08-2023
Наконец-то узрели угрозу подтопления из за непроходимости воды в загаженной речушке. Даже простому наблюдателю ясно, что эта подгорная низина, протяжённостью до Солнечной поляны - русло древней реки. Излишние воды могут легко вернуться в прежнее положение и затопить ж/д пути, частный сектор и многоэтажки до 3-его этажа.
14:09:47 18-08-2023
У береговых домов в реку выведены канализации, они простите туда нужду исправляют и с машинок стиральных сливают, а они чистить собрались.