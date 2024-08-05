НОВОСТИОбщество

Мусорная свалка горит возле села на Алтае и душит едким дымом жителей

По словам сельчан, пожар начался несколько дней назад

05 августа 2024, 08:40, ИА Амител

В Алтайском крае возле села Волчиха несколько дней горит огромная свалка, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Едкий дым идет на село. Страшно представить, как сложно дышать людям в близлежащих домах. Слышно, как взрываются отходы, а пожар усиливается с каждым часом. Горит уже несколько дней, но ничего не тушится", – говорится в паблике.

Как отмечают местные жители, проблеме уже не первый год: "Еще три года назад обращались в прокуратуру по этому вопросу".

Алтайский край Пожары мусор

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:55:12 05-08-2024

Как сказал один депутат - тушить экономически не выгодно. Так что молитесь, храм же у вас есть в Волчихе, и просите дождя.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:11:03 05-08-2024

быстренько все выгорит и станет экологично. самосжигающийся мусор.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:56 05-08-2024

Сами натаскали
Сами ждите когда потухнет

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров