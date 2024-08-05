Мусорная свалка горит возле села на Алтае и душит едким дымом жителей
По словам сельчан, пожар начался несколько дней назад
05 августа 2024, 08:40, ИА Амител
В Алтайском крае возле села Волчиха несколько дней горит огромная свалка, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Едкий дым идет на село. Страшно представить, как сложно дышать людям в близлежащих домах. Слышно, как взрываются отходы, а пожар усиливается с каждым часом. Горит уже несколько дней, но ничего не тушится", – говорится в паблике.
Как отмечают местные жители, проблеме уже не первый год: "Еще три года назад обращались в прокуратуру по этому вопросу".
08:55:12 05-08-2024
Как сказал один депутат - тушить экономически не выгодно. Так что молитесь, храм же у вас есть в Волчихе, и просите дождя.
10:11:03 05-08-2024
быстренько все выгорит и станет экологично. самосжигающийся мусор.
10:39:56 05-08-2024
Сами натаскали
Сами ждите когда потухнет