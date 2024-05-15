Новосибирск затянуло едким дымом после пожара на мусорном полигоне
Масштабное возгорание началось вечером 14 мая
15 мая 2024, 08:31, ИА Амител
Пожар на мусорном полигоне / Кадр из видео / "Новосибирск с огоньком"
Пожар на мусорном полигоне в Хилокском микрорайоне стал серьезной проблемой для жителей Новосибирска. О последствиях возгорания люди рассказывают в социальных сетях.
Пламя охватило большую свалку, которая находится у жилых домов, вечером 14 мая. К моменту сообщения о локализации площадь составляла шесть гектаров.
Из-за пожара почти весь город затянуло едким дымом, на который пожаловались жители разных районов. По словам горожан, дышать было нечем даже в домах. Закрытые окна не спасали от стойкого запаха гари.
К утру проблема не отступила, в Новосибирске до сих пор стоит едкий дым, а некоторые места им заволокло как туманом.
10:02:09 15-05-2024
Деньги по мусорной реформе освоили, вложили в коттеджи, а мусор можно и утилизировать. Пусть люди подышат! Зачем заводы строить, что то делать, у нас ведь дикий капитализм.
18:46:59 15-05-2024
Кто хотя бы раз проезжал мимо, мог оценить размеры этой свалки. Наша гора там разве что рядом немного может постоять, настолько огромны размеры "кучи". В любом случае это потенциальная опасность для всего мегаполиса, её давно необходимо либо переработать, либо сжечь. Конечно, не так, как это делается теперь.