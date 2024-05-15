Новосибирск затянуло едким дымом после пожара на мусорном полигоне

Масштабное возгорание началось вечером 14 мая

15 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Пожар на мусорном полигоне / Кадр из видео / "Новосибирск с огоньком"

Пожар на мусорном полигоне в Хилокском микрорайоне стал серьезной проблемой для жителей Новосибирска. О последствиях возгорания люди рассказывают в социальных сетях.

Пламя охватило большую свалку, которая находится у жилых домов, вечером 14 мая. К моменту сообщения о локализации площадь составляла шесть гектаров.

Из-за пожара почти весь город затянуло едким дымом, на который пожаловались жители разных районов. По словам горожан, дышать было нечем даже в домах. Закрытые окна не спасали от стойкого запаха гари.

К утру проблема не отступила, в Новосибирске до сих пор стоит едкий дым, а некоторые места им заволокло как туманом.