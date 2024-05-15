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Новосибирск затянуло едким дымом после пожара на мусорном полигоне

Масштабное возгорание началось вечером 14 мая

15 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Пожар на мусорном полигоне / Кадр из видео / "Новосибирск с огоньком"
Пожар на мусорном полигоне / Кадр из видео / "Новосибирск с огоньком"

Пожар на мусорном полигоне в Хилокском микрорайоне стал серьезной проблемой для жителей Новосибирска. О последствиях возгорания люди рассказывают в социальных сетях.

Пламя охватило большую свалку, которая находится у жилых домов, вечером 14 мая. К моменту сообщения о локализации площадь составляла шесть гектаров.

Из-за пожара почти весь город затянуло едким дымом, на который пожаловались жители разных районов. По словам горожан, дышать было нечем даже в домах. Закрытые окна не спасали от стойкого запаха гари.

К утру проблема не отступила, в Новосибирске до сих пор стоит едкий дым, а некоторые места им заволокло как туманом.

Новосибирская область Пожары

Комментарии 2

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гость

10:02:09 15-05-2024

Деньги по мусорной реформе освоили, вложили в коттеджи, а мусор можно и утилизировать. Пусть люди подышат! Зачем заводы строить, что то делать, у нас ведь дикий капитализм.

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Гость

18:46:59 15-05-2024

Кто хотя бы раз проезжал мимо, мог оценить размеры этой свалки. Наша гора там разве что рядом немного может постоять, настолько огромны размеры "кучи". В любом случае это потенциальная опасность для всего мегаполиса, её давно необходимо либо переработать, либо сжечь. Конечно, не так, как это делается теперь.

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