Музей бомжей открылся в историческом центре Санкт-Петербурга

При этом самих "бродяг" бесплатно в музей не пустят

01 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

В историческом центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей, рассказал корреспондент РИА Новости.

"Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции", – говорится в материале.

Среди экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, инсталляцию, изображающую бездомного интеллигента на трубах теплотрассы культурной столицы России, а также фигуру бомжа в отделении милиции времен СССР.

Музей находится в подвальном помещении площадью около 130 "квадратов" на Гороховой улице. Пока посетители могут прийти лишь на экскурсии. Они длятся около часа. По словам инициатора проекта Антона Бородина, в будущем в музее также появится возможность индивидуального посещения.

Открытие музея, прежде всего, преследует историко-познавательные цели – "сомнительные перформансы" не планируются, отметили организаторы.

"Лиц без определенного места жительства бесплатно пускать в музей не будут", – уточняет агентство.

Авторы проекта определили Музей бомжей как антологию бродяжничества и исследование "на стыке истории, социологии и антропологии".