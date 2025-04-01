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Музей бомжей открылся в историческом центре Санкт-Петербурга

При этом самих "бродяг" бесплатно в музей не пустят

01 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

В историческом центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей, рассказал корреспондент РИА Новости.

"Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции", – говорится в материале.

Среди экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, инсталляцию, изображающую бездомного интеллигента на трубах теплотрассы культурной столицы России, а также фигуру бомжа в отделении милиции времен СССР.

Музей находится в подвальном помещении площадью около 130 "квадратов" на Гороховой улице. Пока посетители могут прийти лишь на экскурсии. Они длятся около часа. По словам инициатора проекта Антона Бородина, в будущем в музее также появится возможность индивидуального посещения.

Открытие музея, прежде всего, преследует историко-познавательные цели – "сомнительные перформансы" не планируются, отметили организаторы.

"Лиц без определенного места жительства бесплатно пускать в музей не будут", – уточняет агентство.

Авторы проекта определили Музей бомжей как антологию бродяжничества и исследование "на стыке истории, социологии и антропологии".

музей Санкт-Петербург

Комментарии 15

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Musik

17:59:55 01-04-2025

А чего у нас их мало?
Надо вообще извести как класс.

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Гость

20:04:59 01-04-2025

Musik (17:59:55 01-04-2025) А чего у нас их мало? Надо вообще извести как класс. ... тяпками?

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Гость

21:10:51 01-04-2025

Musik (17:59:55 01-04-2025) А чего у нас их мало? Надо вообще извести как класс. ... Масик или мусик -во всех комментах пишешь одни пошлости.

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Гость

18:04:53 01-04-2025

Когда смотрю однажды в России за Валеру и рафаэлку переживаю как за себя

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Гость

18:31:51 01-04-2025

Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скитались, помогали бы им вернуться к нормальной жизни.

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Гость

20:06:25 01-04-2025

Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... и как на этом заработать?

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Musik

20:09:13 01-04-2025

Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... Может квартиры выдавать?

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Гость

23:07:19 01-04-2025

Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... это не поможет. в барнауле есть приюты, но там нужно работать, а не побираться, и не пить, что в корне противоречит их менталитету. есть, конечно, исключения.

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Элен без ребят

13:30:06 02-04-2025

Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... вернулись к нормальной жизни? не смешите. они уже не вернутся.

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Сергей Ф.

20:02:24 01-04-2025

Это маразм или просто пропаганда?

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Андрей

03:38:09 02-04-2025

Тонко гадят...

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Гость

07:11:39 02-04-2025

фигуру странника XIV века
- По чьему описанию создали?

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Гость

09:08:16 02-04-2025

Интересно, у них исторический центр как у нас, на краю города?

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Гость

13:06:30 02-04-2025

1 апреля, олухи...

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Кэп

23:10:46 02-04-2025

Гость (13:06:30 02-04-2025) 1 апреля, олухи...... Нет, такой музей и правда планировался к открытию, я видел вакансии на Авито в феврале

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