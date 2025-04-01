Музей бомжей открылся в историческом центре Санкт-Петербурга
При этом самих "бродяг" бесплатно в музей не пустят
01 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
В историческом центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей, рассказал корреспондент РИА Новости.
"Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции", – говорится в материале.
Среди экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, инсталляцию, изображающую бездомного интеллигента на трубах теплотрассы культурной столицы России, а также фигуру бомжа в отделении милиции времен СССР.
Музей находится в подвальном помещении площадью около 130 "квадратов" на Гороховой улице. Пока посетители могут прийти лишь на экскурсии. Они длятся около часа. По словам инициатора проекта Антона Бородина, в будущем в музее также появится возможность индивидуального посещения.
Открытие музея, прежде всего, преследует историко-познавательные цели – "сомнительные перформансы" не планируются, отметили организаторы.
"Лиц без определенного места жительства бесплатно пускать в музей не будут", – уточняет агентство.
Авторы проекта определили Музей бомжей как антологию бродяжничества и исследование "на стыке истории, социологии и антропологии".
17:59:55 01-04-2025
А чего у нас их мало?
Надо вообще извести как класс.
20:04:59 01-04-2025
Musik (17:59:55 01-04-2025) А чего у нас их мало? Надо вообще извести как класс. ... тяпками?
21:10:51 01-04-2025
Musik (17:59:55 01-04-2025) А чего у нас их мало? Надо вообще извести как класс. ... Масик или мусик -во всех комментах пишешь одни пошлости.
18:04:53 01-04-2025
Когда смотрю однажды в России за Валеру и рафаэлку переживаю как за себя
18:31:51 01-04-2025
Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скитались, помогали бы им вернуться к нормальной жизни.
20:06:25 01-04-2025
Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... и как на этом заработать?
20:09:13 01-04-2025
Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... Может квартиры выдавать?
23:07:19 01-04-2025
Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... это не поможет. в барнауле есть приюты, но там нужно работать, а не побираться, и не пить, что в корне противоречит их менталитету. есть, конечно, исключения.
13:30:06 02-04-2025
Гость (18:31:51 01-04-2025) Лучше бы приюты для бездомных строили, чтобы они не скиталис... вернулись к нормальной жизни? не смешите. они уже не вернутся.
20:02:24 01-04-2025
Это маразм или просто пропаганда?
03:38:09 02-04-2025
Тонко гадят...
07:11:39 02-04-2025
фигуру странника XIV века
- По чьему описанию создали?
09:08:16 02-04-2025
Интересно, у них исторический центр как у нас, на краю города?
13:06:30 02-04-2025
1 апреля, олухи...
23:10:46 02-04-2025
Гость (13:06:30 02-04-2025) 1 апреля, олухи...... Нет, такой музей и правда планировался к открытию, я видел вакансии на Авито в феврале