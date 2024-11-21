Музейный экспонат испортили ночью

21 ноября 2024, 19:00, ИА Амител

Сгоревший шалаш Ленина / Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

В петербургском городе Сестрорецке в ночь на 21 ноября сожгли шалаш Ленина. Он находился на территории историко-культурного музейного комплекса. Об этом 78.ru сообщила директор музея.

"Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся", – заявила директор.

Кто именно и зачем совершил поджог – неизвестно. Оперативники начали разыскивать преступников. СМИ активно обсуждают происшествие, потому что сгоревший шалаш – не просто груда ветвей и палок, а музейный экспонат, погружающий в российскую историю.

"Шалаш В. И. Ленина – это музейный комплекс, посвященный событиям 1917 года. Летом, перед революцией, Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались в точно таком же шалаше от ареста по ордеру, который выдало Временное правительство. Оно обвиняло революционеров в организации июльских беспорядков в Петрограде.