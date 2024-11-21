Неизвестные сожгли шалаш, в котором Ленин прятался перед революцией
Музейный экспонат испортили ночью
21 ноября 2024, 19:00, ИА Амител
В петербургском городе Сестрорецке в ночь на 21 ноября сожгли шалаш Ленина. Он находился на территории историко-культурного музейного комплекса. Об этом 78.ru сообщила директор музея.
"Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся", – заявила директор.
Кто именно и зачем совершил поджог – неизвестно. Оперативники начали разыскивать преступников. СМИ активно обсуждают происшествие, потому что сгоревший шалаш – не просто груда ветвей и палок, а музейный экспонат, погружающий в российскую историю.
"Шалаш В. И. Ленина – это музейный комплекс, посвященный событиям 1917 года. Летом, перед революцией, Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались в точно таком же шалаше от ареста по ордеру, который выдало Временное правительство. Оно обвиняло революционеров в организации июльских беспорядков в Петрограде.
19:18:49 21-11-2024
Если сделать из железобетона, то он не сгорит.
21:47:45 21-11-2024
Гость (19:18:49 21-11-2024) Если сделать из железобетона, то он не сгорит.... Что сгорит, то не утонет
06:44:27 22-11-2024
а он не сгнил за столько лет?
07:42:26 22-11-2024
Это новодел, можно жечь сколько угодно - еще настругают.