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Неизвестные сожгли шалаш, в котором Ленин прятался перед революцией

Музейный экспонат испортили ночью

21 ноября 2024, 19:00, ИА Амител

Сгоревший шалаш Ленина / Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга
Сгоревший шалаш Ленина / Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

В петербургском городе Сестрорецке в ночь на 21 ноября сожгли шалаш Ленина. Он находился на территории историко-культурного музейного комплекса. Об этом 78.ru сообщила директор музея.

"Шалаш действительно подпалили ночью. Сейчас разбираемся", – заявила директор.

Кто именно и зачем совершил поджог – неизвестно. Оперативники начали разыскивать преступников. СМИ активно обсуждают происшествие, потому что сгоревший шалаш – не просто груда ветвей и палок, а музейный экспонат, погружающий в российскую историю.

"Шалаш В. И. Ленина – это музейный комплекс, посвященный событиям 1917 года. Летом, перед революцией, Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались в точно таком же шалаше от ареста по ордеру, который выдало Временное правительство. Оно обвиняло революционеров в организации июльских беспорядков в Петрограде.

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история музей Вандалы Санкт-Петербург

Комментарии 4

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Гость

19:18:49 21-11-2024

Если сделать из железобетона, то он не сгорит.

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Гость

21:47:45 21-11-2024

Гость (19:18:49 21-11-2024) Если сделать из железобетона, то он не сгорит.... Что сгорит, то не утонет

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Гость

06:44:27 22-11-2024

а он не сгнил за столько лет?

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Гость

07:42:26 22-11-2024

Это новодел, можно жечь сколько угодно - еще настругают.

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