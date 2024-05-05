Муж Елены Блиновской лишился компании по добыче руды

В процессе ликвидации находятся еще две его фирмы

05 мая 2024, 21:29, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Муж инфоблогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, Алексей, лишился своей фирмы по добыче руды. Об этом сообщает Mash.



По информации телеграм-канала, ООО «Нембус», которое по документам занималось добычей песков и руды, находилось в убытке на 500 тысяч рублей. Затем эта сумма появилась на счету. Чистая прибыль за 2023 год составила минус 5 тысяч рублей, а выручка – 0 рублей. По юридическому адресу ООО не нашли, а компания уже исключена из ЕГРЮЛ.

Также ликвидируются еще две фирмы мужа "королевы марафонов": ООО "Океан молодости" и ООО "Подари мечту". Они также в убытке. Единственный прибыльный бизнес – ООО "Оливиа групп", где Блиновскому принадлежит половина активов, но и там выручка за последние два года уменьшилась на 222 млн рублей. В отношении компании запущена процедура банкротства.