Муж Елены Блиновской лишился компании по добыче руды
В процессе ликвидации находятся еще две его фирмы
05 мая 2024, 21:29, ИА Амител
Муж инфоблогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, Алексей, лишился своей фирмы по добыче руды. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, ООО «Нембус», которое по документам занималось добычей песков и руды, находилось в убытке на 500 тысяч рублей. Затем эта сумма появилась на счету. Чистая прибыль за 2023 год составила минус 5 тысяч рублей, а выручка – 0 рублей. По юридическому адресу ООО не нашли, а компания уже исключена из ЕГРЮЛ.
Также ликвидируются еще две фирмы мужа "королевы марафонов": ООО "Океан молодости" и ООО "Подари мечту". Они также в убытке. Единственный прибыльный бизнес – ООО "Оливиа групп", где Блиновскому принадлежит половина активов, но и там выручка за последние два года уменьшилась на 222 млн рублей. В отношении компании запущена процедура банкротства.
21:56:27 05-05-2024
Твой дом турьма, ха ха ха. ( Голосом Папанова, берегись автомобиля)
07:45:53 06-05-2024
Елены Блиновской, находящейся в СИЗО ---- интересно, вроде бы не очень то знаю, кто она, чем занимается, но почему то, как то интуитивно показалось, что это хорошая новость. Может ошибаюсь
09:13:19 06-05-2024
Гость (07:45:53 06-05-2024) Елены Блиновской, находящейся в СИЗО ---- интересно, вроде б... Однозначно хорошая. Чем больше инфоциган в тюрьме, тем меньше обманутых людей будет.
20:36:38 11-05-2024
Почему муж Блиновской до сих пор не в тюрьме, вот это реально не понятно!!!
00:21:07 18-05-2024
Барон (20:36:38 11-05-2024) Почему муж Блиновской до сих пор не в тюрьме, вот это реальн... Потому что эти фирмы он отдает , возможно , тем кто его может посадить . Так в нижнем Новгороде бывший мэр Сергей Сорокин отдал часть своей империи , это ТЦ "Мега" около п. Федяково .. чтобы срок скрестили ему .. вот так .. а кому он нужен в тюрьме , вот бизнес с него поиметь вот это тема .. дать в этом бизнесе народу рабочие места .. а он молодец развил , поносил , дай другим поносить ШАпку НОРКОВУЮ )