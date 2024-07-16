Муж новосибирской туристки рассказал подробности ее гибели на Черном море

Мужчина до последнего удерживал супругу над водой

16 июля 2024, 16:47, ИА Амител

Работа следователей на месте трагедии / Фото: t.me/zmsutskr

Стали известны новые детали гибели новосибирской туристки в Геленджике. Об этом "КП-Новосибирск" рассказал ее муж.

Пара пошла на экскурсию на спортивной лодке, во время которой начался шторм. По словам Евгения, ветер был очень сильным.

"Это все происходило очень быстро. Яхта легла на бок, в какой-то момент я понял, что мачта стала уходить вниз, а судно – переворачиваться кверху дном. Мы с Соней отпрыгнули, оказались в воде на плаву. Капитан сказал, что будет переворачивать яхту. Не знаю, насколько верное это было решение. В целом ситуация была нештатная: мы были в воде, был шторм. Яхта была на плаву, кверху дном. В момент, когда капитан сказал, что будет яхту раскачивать, мы были где-то в метре от нее", – рассказал мужчина.

Когда судно начало тонуть, жена Евгения, Соня, была в спасательном жилете. Сибиряк до последнего удерживал ее над водой. В какой-то момент их вместе начало затягивать под воду, мужчина выплыл, чтобы вдохнуть, нырнул назад, но не увидел жену. Он предположил, что яхта попала в воздушный пузырь.

Евгения и еще одного пассажира спасли. Тело Сони нашли через два дня рядом с местом трагедии.

Мужчина предполагает, что судно пошло ко дну, потому что капитан его раскачивал. СК возбудил дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.