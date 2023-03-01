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Муж певицы Ирины Ортман получил орден за бои на СВО

По словам артистки, прошлый год был для неё "самым сложным в осознанной жизни"

01 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Супруг экс-солистки группы "Тутси" Ирины Ортман получил орден за бои в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом певица рассказала в интервью "МК".

По словам артистки, её муж – "потомственный военный в четвёртом поколении". 

"Мой супруг – участник боевых действий, спецопераций, дважды был в командировках, получил орден Мужества, сейчас вернулся. Поэтому прошлый год был для меня, наверное, самым сложным в осознанной жизни. Я в этот период не выпустила ни одной самостоятельной песни", – рассказала она.

В январе Ортман приезжала с мужем отдыхать на Алтай.

Комментарии 2

  • мне кажется или эта девушка пела в бывшем р-не Пиццерия лет дцать назад?
    01 марта, Гость   Ответить
  • да ,да протеже Кислова он ее на бэк вокал в Московию и определил ...ну дальше больше и вот
    02 марта, Гость   Ответить
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