Муж певицы Ирины Ортман получил орден за бои на СВО

По словам артистки, прошлый год был для неё "самым сложным в осознанной жизни"

01 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: соцсети

Супруг экс-солистки группы "Тутси" Ирины Ортман получил орден за бои в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом певица рассказала в интервью "МК".

По словам артистки, её муж – "потомственный военный в четвёртом поколении".

"Мой супруг – участник боевых действий, спецопераций, дважды был в командировках, получил орден Мужества, сейчас вернулся. Поэтому прошлый год был для меня, наверное, самым сложным в осознанной жизни. Я в этот период не выпустила ни одной самостоятельной песни", – рассказала она.

В январе Ортман приезжала с мужем отдыхать на Алтай.