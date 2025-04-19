Мужчина и двое детей пострадали при опрокидывании иномарки на Алтае

Водителя привлекли к административной ответственности

19 апреля 2025, 15:19, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай / 04.мвд.рф

Трое человек пострадали при опрокидывании иномарки в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 18 апреля около 16:30 на Чуйском тракте у села Чаган-Узун.

"43-летний местный житель за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены водитель и два несовершеннолетних пассажира 11 и 13 лет, не госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Автомобилист при этом был трезвый. Тем не менее в его отношении возбудили дело по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.